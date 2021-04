Futsal EURO: le ultime sulle qualificazioni

Per la prima volta, le qualificazioni a UEFA Futsal EURO prevedono una fase a gironi. Le quattro squadre di ogni girone si affrontano in casa e in trasferta fino ad aprile.

Le otto vincitrici dei gironi e le sei migliori seconde raggiungono l'Olanda alla fase finale, in programma dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022. Le altre due seconde classificate si affrontano in uno spareggio, da disputarsi tra il 14 e il 17 novembre 2021.

Le classifiche dei gironi

Qualificate: Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina*, Croazia, Italia*, Olanda (nazione ospitante), Russia, Spagna* (*primo posto matematico nel girone)

Possono ancora vincere il girone: Danimarca, Georgia, Slovacchia, Kazakistan/Ungheria/Bielorussia/Israele, Portogallo/Repubblica Ceca/Polonia

Possono ancora arrivare seconde: Ucraina/Albania, Francia, Moldavia, Serbia/Romania/Macedonia del Nord, Slovenia/Lettonia, Finlandia/Belgio/Montenegro

Highlights finale Futsal EURO 2018

Gruppo 1: Croazia (qualificata), Ucraina, Danimarca, Albania

Con le due vittorie contro l'Ucraina, la Croazia si è assicurata un posto tra le prime due e andrà alla fase finale, classificandosi nella peggiore delle ipotesi tra le sei migliori seconde.

Ucraina o Danimarca si qualificheranno matematicamente se vincono tutte e tre le ultime gare.

Risultati

27 gennaio: Croazia - Albania 4-1

30 gennaio: Danimarca-Croazia 1-4

31 gennaio: Albania - Ucraina 3-10

3 marzo: Croazia-Ucraina 3-2, Albania-Danimarca 1-3

4 marzo: Danimarca - Albania 2-3 (giocata a Tirana)

7 marzo: Ucraina-Croazia 2-7

Partite

7 aprile: Albania-Croazia, Danimarca-Ucraina

8 aprile: Ucraina-Danimarca (posticipata dal 27 gennaio)

10 aprile: Croazia-Danimarca

11 aprile: Ucraina-Albania

Gruppo 2: Russia, Georgia, Francia, Armenia

La Russia ha vinto in Francia ed è sola in vetta al Gruppo 2

Grazie alla seconda vittoria contro la Francia, la Russia si è assicurata un posto fra le prime due e nella peggiore delle ipotesi si classificherà tra le sei migliori seconde.

La Georgia si qualificherà matematicamente se vince le ultime due partite del girone.

La Francia deve vincere le ultime partite e sperare che la Georgia non batta la Russia.

Risultati

8 dicembre: Francia - Georgia 4-4

29 gennaio: Russia - Armenia 6-0

2 febbraio: Georgia-Russia 0-4

3 febbraio: Armenia - Francia 4-4

5 marzo: Georgia - Armenia 5-0, Francia - Russia 2-3

9 marzo: Russia - Francia 5-1

10 marzo: Armenia - Georgia 2-3

Partite

8 aprile: Armenia - Russia

9 aprile: Georgia - Francia

12 aprile: Russia - Georgia

14 aprile: Francia - Armenia

Gruppo 3: Azerbaigian, Slovacchia, Moldavia, Grecia

Con la vittoria contro la Moldavia, l'Azerbaigian si è assicurato un posto fra le prime due e si classificherà almeno tra le sei migliori seconde.

La Slovacchia si qualificherà automaticamente vincendo le ultime due partite. Arriverà seconda se fa più punti contro l'Azerbaigian rispetto a quelli della Moldavia contro la Grecia.

Gabriel Rick ha segnato una tripletta per la Slovacchia contro la Grecia

Risultati

28 gennaio: Moldavia - Grecia 3-1

29 gennaio: Azerbaigian - Slovacchia 4-12 febbraio: Grecia - Azerbaigian 0-3, Slovacchia - Moldavia 4-4

4 marzo: Azerbaigian - Moldova 5-1 , Slovacchia - Grecia 6-0

7 marzo: Grecia - Slovacchia 0-5

9 marzo: Moldavia - Azerbaigian 3-5

Partite

ì8 aprile: Slovacchia - Azerbaigian

9 aprile: Grecia - Moldavia

13 aprile: Moldavia - Slovacchia

14 aprile: Azerbaigian - Grecia

Gruppo 4: Bosnia-Erzegovina (qualificata), Romania, Macedonia del Nord, , Serbia​

La Macedonia del Nord esulta dopo il pareggio in Serbia Getty Images

Battendo la Romania, la Bosnia ed Erzegovina ha raggiunto la sua prima fase finale da prima del girone.

La Serbia arriverà seconda se batte la Romania, oppure se pareggia 1-1 o 0-0 e la Macedonia del Nord perde contro la Bosnia-Erzegovina.

Risultati

28 gennaio: Romania - Serbia 2-2, Bosnia-Erzegovina - Macedonia del Nord 2-1

3 febbraio: Serbia - Bosnia-Erzegovina 2-4, Macedonia del Nord - Romania 2-2

4 marzo: Romania - Bosnia-Erzegovina 2-3

5 marzo: Serbia - Macedonia del Nord 1-1

9 marzo: Macedonia del Nord - Serbia 5-0

10 marzo: Bosnia-Erzegovina - Romania 1-6

Partite

8 aprile: Macedonia del Nord - Bosnia-Erzegovina

9 aprile: Serbia - Romania

14 aprile: Bosnia-Erzegovina - Serbia, Romania - Macedonia del Nord

Il Kazakistan è a punteggio pieno dopo la vittoria contro la Bielorussia

Gruppo 5: Kazakistan, Ungheria, Bielorussia, Israele

Il Kazakistan si qualificherà con una vittoria in Ungheria, oppure se pareggia e la Bielorussia batte Israele.

Risultati

8 dicembre: Israele - Bielorussia 0-3

9 dicembre: Kazakistan - Ungheria 5-0

3 febbraio: Ungheria - Bielorussia 2-1

2 marzo: Kazakistan - Bielorussia 5-2

3 marzo: Ungheria - Israele 3-78 marzo: Bielorussia - Kazakistan 1-6

10 marzo: Israele - Ungheria 1-4

Partite

6 aprile: Ungheria - Kazakistan, Bielorussia - Israele

9 aprile: Israele - Kazakistan (da giocare a Nur-Sultan, rinviata dal 28 gennaio)

11 aprile: Kazakistan - Israele

13 aprile: Bielorussia - Ungheria



Gruppo 6: Spagna (qualificata), Slovenia, Lettonia, Svizzera

La Spagna si è qualificata come prima del girone

La Slovenia passerà come seconda con un pareggio nell'ultima partita contro la Lettonia.

Risultati

8 dicembre: Spagna - Lettonia 7-0, Slovenia - Svizzera 12-1

29 gennaio: Lettonia - Slovenia 0-1

2 febbraio: Spagna - Slovenia 3-1

5 marzo: Svizzera - Lettonia 2-4

6 marzo: Slovenia - Spagna 1-2

9 marzo: Lettonia - Spagna 1-12, Svizzera - Slovenia 1-11

Partite



8 aprile: Lettonia - Svizzera (rinviata dal 1° febbraio)

10 aprile: Svizzera - Spagna (da giocare a Madrid, rinviata dal 29 gennaio)

12 aprile: Slovenia - Lettonia, Spagna - Svizzera

Gruppo 7: Italia, Belgio, Finlandia, Montenegro

L'Italia si è qualificata come vincitrice del girone battendo il Belgio.

L'Italia festeggia la qualificazione

Risultati

28 gennaio: Montenegro - Italia 0-3, Belgio - Finlandia 3-3

2 febbraio: Italia - Finlandia 7-4, Belgio - Montenegro 6-2

4 marzo: Montenegro - Belgio 4-3

5 marzo: Finlandia - Italia 2-4

8 marzo: Finlandia - Montenegro 6-1

9 marzo: Italia - Belgio 4-1



Partite

8 aprile: Belgio - Italia

9 aprile: Montenegro - Finlandia

13 aprile: Finlandia - Belgio, Italia - Montenegro

Il Portogallo ha un punto di vantaggio dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca

Gruppo 8: Portogallo (campione in carica), Repubblica Ceca, Polonia, Norvegia

ll Portogallo si qualifica con due vittorie contro la Norvegia.

Risultati

29 gennaio: Portogallo - Polonia 2-2, Repubblica Ceca - Norvegia* 5-0

1 febbraio: Norvegia - Repubblica Ceca* 0-5

3 febbraio: Polonia - Portogallo 0-3

5 marzo: Norvegia - Polonia 0-3 (giocata a Łódź)

6 marzo: Portogallo - Repubblica Ceca 3-3 (giocata a Łódź)

8 marzo: Polonia - Norvegia 4-1

9 marzo: Repubblica Ceca - Portogallo 1-5 (giocata a Łódź)

*Partite cancellate

Partite



9 aprile: Repubblica Ceca - Polonia

11 aprile: Norvegia - Portogallo (da giocare a Mafra)

14 aprile: Polonia - Repubblica Ceca; Portogallo - Norvegia

La fase finale è stata ampliata a 16 squadre e si gioca ogni quattro anni anziché ogni due

Il Portogallo cerca di difendere il titolo vinto per la prima volta in Slovenia nel 2018

La Spagna ha vinto sette titoli (tra cui il primo torneo nel 1996, prima che Futsal EURO ottenesse lo status di campionato nel 1999)

Italia (due volte campione), Russia (vincitrice nel 1999) e Spagna hanno sempre partecipato alla fase finale

Mai qualificate prima: Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Danimarca, Finlandia, Georgia, Grecia, Israele, Lettonia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Slovacchia, Svizzera

Repubblica Ceca, Kazakistan, Portogallo, Russia, Serbia e Spagna, insieme alla Lituania padrona di casa, parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA di futsal 2021, in programma dal 12 settembre al 3 ottobre.

Date degli incontri

8–9 dicembre 2020

27 gennaio – 3 febbraio 2021

2–10 marzo 2021

6–14 aprile 2021

Spareggio

Ottava seconda classificata - Settima seconda classificata

Doppia sfida dal 14 al 17 novembre 2021.

Contendenti