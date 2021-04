Futsal EURO: le ultime sulle qualificazioni

Per la prima volta, le qualificazioni a UEFA Futsal EURO prevedono una fase a gironi. Le quattro squadre di ogni girone si affrontano in casa e in trasferta fino a mercoledì.

Le otto vincitrici dei gironi e le sei migliori seconde raggiungono l'Olanda alla fase finale, in programma dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022. Le altre due seconde classificate si affrontano in uno spareggio, da disputarsi tra il 14 e il 17 novembre 2021.

Le classifiche dei gironi

Qualificate: Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina*, Croazia*, Finlandia**, Georgia**, Italia*, Kazakistan*, Olanda (paese ospitante), Portogallo* (campione in carica), Russia, Slovacchia**, Slovenia**, Spagna* (*primo posto nel girone, ** seconde nel girone)

Possono ancora vincere il girone: Portogallo/Repubblica Ceca/Polonia

Possono ancora qualificarsi agli spareggi: Bielorussia, Ucraina

Possono ancora arrivare seconde: Serbia/Romania, Repubblica ceca/Portogallo

Highlights finale Futsal EURO 2018

Gruppo 1: Croazia (qualificata), Ucraina, Danimarca, Albania

La Croazia si è qualificata come vincitrice del girone

L'Ucraina si è assicurata il secondo posto con la vittoria contro la Danimarca

La Croazia ha chiuso a punteggio pieno Getty Images

Risultati

27 gennaio: Croazia - Albania 4-1

30 gennaio: Danimarca-Croazia 1-4

31 gennaio: Albania - Ucraina 3-10

3 marzo: Croazia-Ucraina 3-2, Albania-Danimarca 1-3

4 marzo: Danimarca - Albania 2-3 (giocata a Tirana)

7 marzo: Ucraina-Croazia 2-7

7 aprile: Albania-Croazia 0-3, Danimarca-Ucraina 2-6 (giocata a Zaporizhia)

8 aprile: Ucraina-Danimarca 8-2

11 aprile: Croazia-Danimarca 7-0

Partite cancellate

11 aprile: Ucraina-Albania

Gruppo 2: Russia (qualificata), Georgia (qualificata), Francia, Armenia

La Russia venerdì ha battuto l'Armenia blindando il primo posto RFS

La Russia ha vinto il girone.

La Georgia si è qualificata come una delle sei migliori seconde.

Risultati

8 dicembre: Francia - Georgia 4-4

29 gennaio: Russia - Armenia 6-0

2 febbraio: Georgia-Russia 0-4

3 febbraio: Armenia - Francia 4-4

5 marzo: Georgia - Armenia 5-0, Francia - Russia 2-3

9 marzo: Russia - Francia 5-1

10 marzo: Armenia - Georgia 2-3

9 aprile: Georgia - Francia 3-2

12 aprile: Russia - Georgia 3-0

Partite

14 aprile: Francia - Armenia

Gruppo 3: Azerbaigian (qualificato), Slovacchia (qualificato), Moldavia, Grecia

Con la vittoria contro la Moldavia, l'Azerbaigian si è assicurato un posto fra le prime due; con la vittoria in Slovacchia, è arrivato primo.

La Slovacchia si è qualificata come una delle migliori seconde con la vittoria in Moldavia.

La Moldavia scavalcherebbe la Slovacchia al secondo posto con una vittoria.

Il pari dell'Azerbaijan in Slovacchia all'ultimo minuto è valso il primo posto nel Gruppo 3

Risultati

28 gennaio: Moldavia - Grecia 3-1

29 gennaio: Azerbaigian - Slovacchia 4-12 febbraio: Grecia - Azerbaigian 0-3, Slovacchia - Moldavia 4-4

4 marzo: Azerbaigian - Moldova 5-1 , Slovacchia - Grecia 6-0

7 marzo: Grecia - Slovacchia 0-5

9 marzo: Moldavia - Azerbaigian 3-5

8 aprile: Slovacchia - Azerbaigian

9 aprile: Grecia - Moldavia 3-3

13 aprile: Moldavia - Slovacchia 0-4

Partite



14 aprile: Azerbaigian - Grecia

Gruppo 4: Bosnia-Erzegovina (qualificata), Serbia, Romania, Macedonia del Nord​

La Macedonia del Nord esulta dopo il pareggio in Serbia Getty Images

Battendo la Romania, la Bosnia ed Erzegovina ha raggiunto la sua prima fase finale da prima del girone.

La Serbia ha bisogno di un punto mercoledì per confermare il secondo posto; se perde, la Romania può superarla battendo la Macedonia del Nord.

Risultati

28 gennaio: Romania - Serbia 2-2, Bosnia-Erzegovina - Macedonia del Nord 2-1

3 febbraio: Serbia - Bosnia-Erzegovina 2-4, Macedonia del Nord - Romania 2-2

4 marzo: Romania - Bosnia-Erzegovina 2-3

5 marzo: Serbia - Macedonia del Nord 1-1

9 marzo: Macedonia del Nord - Serbia 5-0

10 marzo: Bosnia-Erzegovina - Romania 1-6

8 aprile: Macedonia del Nord - Bosnia-Erzegovina 2-3

9 aprile: Serbia - Romania 4-4

Partite

14 aprile: Bosnia-Erzegovina - Serbia, Romania - Macedonia del Nord

Il Kazakistan è a punteggio pieno dopo la vittoria contro la Bielorussia

Gruppo 5: Kazakistan (qualificato), Bielorussia, Ungheria, Israele

Il Kazakistan si è qualificato come primo del girone.

La Bielorussia deve battere l'Ungheria per scavalcarla al secondo posto, ma deve attendere per vedere se si è qualificata direttamente o se deve passare dagli spareggi.

Risultati

8 dicembre: Israele - Bielorussia 0-3

9 dicembre: Kazakistan - Ungheria 5-0

3 febbraio: Ungheria - Bielorussia 2-1

2 marzo: Kazakistan - Bielorussia 5-2

3 marzo: Ungheria - Israele 3-78 marzo: Bielorussia - Kazakistan 1-6

10 marzo: Israele - Ungheria 1-4

6 aprile: Ungheria - Kazakistan 1-6, Bielorussia - Israele 14-0

9 aprile: Israele - Kazakistan 1-4 (giocata a Nur-Sultan)

11 aprile: Kazakistan - Israele 4-0

13 aprile: Bielorussia - Ungheria 5-2

Gruppo 6: Spagna (qualificata), Slovenia (qualificata), Lettonia, Svizzera

La Spagna ha chiuso a punteggio pieno RFEF

La Spagna si è qualificata come prima del girone

La Slovenia si è qualificata come una delle migliori seconde battendo la Lettonia.

Risultati

8 dicembre: Spagna - Lettonia 7-0, Slovenia - Svizzera 12-1

29 gennaio: Lettonia - Slovenia 0-1

2 febbraio: Spagna - Slovenia 3-1

5 marzo: Svizzera - Lettonia 2-4

6 marzo: Slovenia - Spagna 1-2

9 marzo: Lettonia - Spagna 1-12, Svizzera - Slovenia 1-11

8 aprile: Lettonia - Svizzera 4-1

10 aprile: Svizzera - Spagna 0-8 (giocata a Madrid)

12 aprile: Slovenia - Lettonia 5-3

12 aprile: Spagna - Svizzera 14-0

Gruppo 7: Italia, Finlandia (qualificata), Belgio, , Montenegro

L'Italia si è qualificata come vincitrice del girone.

Con la vittoria contro il Belgio, la Finlandia si è qualificata alla sua prima fase finale come una delle migliori seconde.

Il Belgio è diventata la prima squadra ad avere battuto l'Italia in una gara di qualificazione EURO (gli Azzurri avevano vinto 34 partite e pareggiata l'altra nelle ultime 35 gare)

L'Italia ha vinto il Gruppo 7

Risultati

28 gennaio: Montenegro - Italia 0-3, Belgio - Finlandia 3-3

2 febbraio: Italia - Finlandia 7-4, Belgio - Montenegro 6-2

4 marzo: Montenegro - Belgio 4-3

5 marzo: Finlandia - Italia 2-4

8 marzo: Finlandia - Montenegro 6-1

9 marzo: Italia - Belgio 4-1

8 aprile: Belgio - Italia 5-4

9 aprile: Montenegro - Finlandia 1-2

13 aprile: Finlandia - Belgio 3-2, Italia - Montenegro 2-0

Polonia e Repubblica Ceca si affronteranno nella sfida decisiva di mercoledì FAČR

Gruppo 8: Portogallo (campione in carica, qualificato), Repubblica Ceca, Polonia, Norvegia

ll Portogallo si è qualificato come vincitore del girone battendo la Norvegia.

Una tra Repubblica ceca e Polonia si qualificherà tra le migliori seconde in caso di successo nella prossima sfida che le vedrà avversarie. La Polonia si classificherà seconda anche in caso di 0-0, 1-1 0 2-2; qualsiasi altro risultato di parità qualificherà la Repubblica ceca.

Risultati

29 gennaio: Portogallo - Polonia 2-2, Repubblica Ceca - Norvegia* 5-0

1 febbraio: Norvegia - Repubblica Ceca* 0-5

3 febbraio: Polonia - Portogallo 0-3

5 marzo: Norvegia - Polonia 0-3 (giocata a Łódź)

6 marzo: Portogallo - Repubblica Ceca 3-3 (giocata a Łódź)

8 marzo: Polonia - Norvegia 4-1

9 marzo: Repubblica Ceca - Portogallo 1-5 (giocata a Łódź)

9 aprile: Repubblica Ceca - Polonia 3-3

11 aprile: Norvegia - Portogallo 1-7 (giocata a Mafra)

*Partite cancellate

Partite

14 aprile: Polonia - Repubblica Ceca; Portogallo - Norvegia

La fase finale è stata ampliata a 16 squadre e si gioca ogni quattro anni anziché ogni due

Il Portogallo cerca di difendere il titolo vinto per la prima volta in Slovenia nel 2018

La Spagna ha vinto sette titoli (tra cui il primo torneo nel 1996, prima che Futsal EURO ottenesse lo status di campionato nel 1999)

Italia (due volte campione), Russia (vincitrice nel 1999) e Spagna hanno sempre partecipato alla fase finale

Mai qualificate prima: Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Danimarca, Finlandia, Georgia, Grecia, Israele, Lettonia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Slovacchia, Svizzera

Repubblica Ceca, Kazakistan, Portogallo, Russia, Serbia e Spagna, insieme alla Lituania padrona di casa, parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA di futsal 2021, in programma dal 12 settembre al 3 ottobre.

Date degli incontri

8–9 dicembre 2020

27 gennaio – 3 febbraio 2021

2–10 marzo 2021

6–14 aprile 2021

Spareggio

Ottava seconda classificata - Settima seconda classificata

Doppia sfida dal 14 al 17 novembre 2021.

Contendenti