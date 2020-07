EURO Futsal Under 19 in Lettonia

Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA a Nyon (Svizzera), la Lettonia ospiterà la fase finale del primo Campionato Europeo Under 19 UEFA di futsal, in programma dall'8 al 14 settembre 2019.

La candidatura della Federcalcio lettone (LFF) ha avuto la meglio su quella della Federcalcio georgiana (GFF). La Lettonia non aveva mai ospitato la fase finale di una competizione UEFA e, come sede del torneo a otto squadre, ha proposto l'Arena Riga da 9975 spettatori.

La nuova competizione è stata annunciata l'anno scorso dal Comitato Esecutivo UEFA nell'ambito del rinnovo delle competizioni UEFA di futsal e si concluderà con una fase finale a otto squadre.

Calendario della competizione

Sorteggio qualificazioni: 1 novembre 2018, Nyon

Turno preliminare (se necessario): 21–26 gennaio 2019

Turno principale: 26–31 marzo 2019

Sorteggio fase finale: da confermare, Riga

Fase finale: 8–14 settembre 2019