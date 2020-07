La guida alle qualificazioni EURO Under 19 di futsal

Il sorteggio delle qualificazioni è stato fatto per il primo UEFA EURO Under 19 di futsal di sempre, con 34 squadre in corsa per raggiungere i padroni di casa della Lettonia nella fase finale che si giocherà nel mese di settembre a Riga.

Sorteggio turno preliminare (21–26 gennaio)

Gruppo A: Montenegro, Grecia, Lituania (nazione ospitante), Andorra



Gruppo B: Svezia, Kosovo, Cipro, San Marino (nazione ospitante)

Le due vincenti dei gironi accederanno al turno principale

Sorteggio turno principale (26–31 marzo)



Gruppo 1: Kazakistan, Polonia, Francia, Finlandia (nazione ospitante)



Gruppo 2: Azerbaijan, Slovenia (nazione ospitante), Olanda, vincente Gruppo B del turno preliminare



Gruppo 3: Portogallo, Serbia, Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Moldavia



Gruppo 4: Ucraina, Romania, Belgio, ERJ Macedonia (nazione ospitante)



Gruppo 5: Spagna, Ungheria, Georgia (nazione ospitante), Turchia



Gruppo 6: Russia (nazione ospitante), Repubblica Ceca, Bielorussia, vincente Gruppo A turno preliminare



Gruppo 7: Italia, Croazia (nazione ospitante), Slovacchia, Inghilterra

Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno i padroni di casa della Lettonia nella fase finale che si giocherà alla Riga Arena dall’8 al 14 settembre 2019.

Fase finale (8–14 settembre)