Finale Futsal EURO: Portogallo-Spagna – tutto ciò che devi sapere

Statistiche

Portogallo: è la loro seconda finale, dopo aver perso 4-2 nel 2010 contro la Spagna; la loro unica vittoria in 26 partite contro i vicini di casa è stato un 3-2 in amichevole a Salamanca il 27 settembre 2005 (Ricardinho era presente).

Spagna: è alla nona finale su undici competizioni, avendo nel mirino l'ottavo titolo, il secondo di fila. Ha anche vinto due FIFA Futsal World Cups, giocandosi cinque finali.

Testa a testa

Tutte le partite

Spagna 20 vittorie, 100 gol

Portogallo 1 vittoria, 41 gol

Pareggi 5

Quarto di finale 2016: Portogallo-Spagna 2-6

Partite ufficiali (tutte nelle fasi finali di UEFA Futsal EURO)

2016 quarti di finale (Belgrad): Portogallo-Spagna 2-6

2014 finale per il terzo posto (Antwerp): Portogallo-Spagna 4-8

2010 finale (Debrecen): Portogallo-Spagna 2-4

2010 fase a gironi (Debrecen): Portogallo-Spagna 1-6

2007 semifinale (Oporto): Spagna-Portogallo 2-2 (d.t.s., 4-3 ai rigori)

2005 fase a gironi (Ostrava): Portogallo-Spagna 1-3

2003 fase a gironi (Caserta): Spagna-Portogallo 3-3

Le formazioni della finale del 2010 comprendevano Ortiz e Lin (entrambi a segno per la Spagna), Bebe, João Matos e Pedro Cary (nel Portogallo, con A ndré Sousa nella rosa ma non nei 12 di quella partita). José Venancio López era alla sua seconda finale da tecnico della Spagna (le ha vinte tutte e quattro: 2007, 2010, 2013 e 2016)



Giocatori chiave

Portogallo

Ricardinho: E' il capocannoniere della fase finale 2018 con sei gol; capocannoniere di sempre delle fasi finali con 21 gol; ha segnato reti spettacolari nelle fasi finali 2016 e 2007 contro la Spagna; è alla prima finale avendo disputato cinque EURO (infortunato nel 2010) e tre Futsal World Cup.

Bruno Coelho: capocannoniere della competizione generale del 2018 con nove gol, tra cui quattro gol a Ljubljana.

Spagna

Pola: ha segnato solo nelle vittorie su Azerbaijan e Ucraina oltre a timbrare il cartellino contro il Kazakistan.

Ortiz: ha nel mirino il quattro titolo dopo il 2010, 2012 e 2016 (il record di vittorie appartiene a Kike e Luis Amado con cinque); ha segnato il primo gol nella finale del 2010 contro il Portogallo.

Notizie

Sergio Lozano è infortunato alla coscia e non sarà disponibile per la Spagna; il Portogallo non ha assenze.

Highlights: la Spagna vince una semifinale epica

La strada per la finale

Portogallo

Fase di qualificazione: Lettonia 2-1, Finlandia 5-1, Romania 4-0 (Vincitori del Gruppo D)

Fase a gironi: Romania 4-1, Ucraina 5-3 (Vincitori del Gruppo C)

Quarti di finale: Azerbaijan 8-1

Semifinale: Russia 3-2

Spagna

Fase di qualificazione: Moldavia 7-0, Serbia 6-0, Polonia 1-1 (Vincitori del Gruppo E)

Fase a gironi: France 4-4, Azerbaijan 1-0 (Vincitori del Gruppo D)

Quarti di finale: Ukraine 1-0

Semifinale: Kazakhstan 5-5 (aet, 3-1pens)

Dove guardarla

La Ramona di Ricardinho contro la Romania

Come altro posso seguire la finale?

UEFA.com avrà l'avviciniamento alla gara live, con aggiornamenti in diretta, commenti, analisi e reazioni nel nostro MatchCentre oltre agli highlights della gara dalle 24:00CET dopo la finale. Partecipa alla conversazione con @UEFAFutsal su Twitter e Facebook usando #FutsalEURO.

Guida per principianti

Cos'è il futsal?

Un gioco tra squadre composte da 5 giocatori in campo e un totale di 14 giocartori per rosa, con sostituzioni continue. Le partite durano 20 minuti a tempo, con il tempo effettivo. Con un campo ristretto e un ritmo elevato, tecnica, abilità e rapidità sono fonamentali, ed è per questo che campioni come Hulk, Neymar e Alex Teixeira lodano il futsal. Leggi la nostra guida completa al regolamento.