Il meglio di Ricardinho, capocannoniere a UEFA Futsal EURO

Il 6 febbraio 2016, nella gara tra Portogallo e Serbia (3-1) a UEFA Futsal EURO 2016, Ricardinho ha segnato un gol spettacolare che ha regalato al torneo e al futsal un'attenzione superiore alla norma.

Due anni dopo, il giocatore dell'Inter FS ha segnato quattro gol contro l'Azerbaigian, portando non solo la sua nazione in semifinale grazie a un 8-1, ma diventando anche il capocannoniere di tutti i tempi nella fase finale di UEFA Futsal EURO con 21 gol e staccando di una lunghezza il compianto Konstantin Eremenko.

È solo l'ultimo traguardo di una carriera che ha visto il giocatore arrivare in finale di Coppa UEFA di futsal con il Benfica nel 2004 a 18 anni e conquistare il titolo con la squadra portoghese e l'Inter negli anni successivi.

Con la nazionale, Ricardinho ha segnato almeno tre gol in cinque occasioni a Futsal EURO e in Coppa del Mondo FIFA. Anche se i titoli personali non gli mancano, il portoghese spera di giocare la prima finale con la sua nazione. UEFA.com passa in rassegna le cifre che testimoniano il suo successo e pubblica i video di alcuni suoi incredibili gol.

Statistiche

Nazionale

Presenze/gol alla fase finale di UEFA Futsal EURO: 19/21

Presenze/gol complessivi a UEFA Futsal EURO: 31/31

Capocannoniere a UEFA Futsal EURO: 2016 (ex aequo), 2018 (attualmente in testa)

Presenze/gol alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA: 30/33

Presenze/gol complessivi in Coppa del Mondo FIFA: 12/19

Capocannoniere in Coppa del Mondo FIFA: 2016

Presenze/gol con il Portogallo: 156/134

Club

Coppa UEFA di futsal: 2010 (Benfica), 2017 (Inter)

Campionato portoghese: 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 (Benfica)

Campionato giapponese: 2011, 2013 (Nagoya Oceans)

Campionato spagnolo: 2014, 2015, 2016, 2017 (Inter)

Premi personali

Miglior giocatore del mondo di futsal: 2010, 2014, 2015, 2016, 2017



Capocannonieri assoluti a UEFA Futsal EURO

Fase finale:

Ricardinho (Portogallo) 21

Konstantin Eremenko (Russia) 20

Daniel (Spagna) 16

Serhiy Koridze (Ucraina) 15

Eder Lima (Russia) 14

Qualificazioni incluse:

Konstantin Eremenko (Russia) 44

Serhiy Koridze (Ucraina) 39

Florin Matei (Romania) 36

Igor Moskvychov (Ucraina) 32

Ricardinho (Portogallo) 31

