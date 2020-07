Il calendario di Futsal EURO 2018

La Slovenia apre oggi le danze a UEFA Futsal EURO questa sera contro la Serbia, che affronterà l'Italia di Roberto Menichelli l'1 febbraio. Azzurri in campo anche sabato sera contro i padroni di casa del torneo.

Gruppo A: Slovenia (nazione ospitante), Italia, Serbia

Gruppo B: Russia, Kazakistan, Polonia

Gruppo C: Portogallo, Ucraina, Romania

Gruppo D: Spagna (campione in carica), Azerbaigian, Francia

Calendario fase finale (orari CET)

Fase a gironi

Martedì 30 gennaio

Gruppo A: Slovenia - Serbia (18:00)

Gruppo B: Russia -Polonia (20:45)

Mercoledì 31 gennaio

Gruppo C: Portogallo - Romania (18:00)

Gruppo D: Spagna- Francia (20:45)

Giovedì 1 febbraio

Gruppo B: Polonia - Kazakistan (18:00)

Gruppo A: Serbia - Italia (20:45)

Venerdì 2 febbraio

Gruppo D: Francia - Azerbaigian (18:00)

Gruppo C: Romania - Ucraina (20:45)

Sabato 3 febbraio

Gruppo B: Kazakistan - Russia (18:00)

Gruppo A: Italia - Slovenia (20:45)

Domenica 4 febbraio

Gruppo C: Ucraina - Portogallo (18:00)

Gruppo D: Azerbaigian - Spagna (20:45)

Quarti di finale

Lunedì 5 febbraio

QF1: prima A - seconda B (18:00 o 21:00)

QF2: seconda A - prima B (18:00 o 21:00)

Martedì 6 febbraio

QF3: prima C - seconda D (18:00 o 21:00)

QF4: seconda C - prima D (18:00 o 21:00)

Semifinali

Giovedì 8 febbraio

SF1: QF1 - QF3 (18:00 o 21:00)

SF2: QF2 - QF4 (18:00 o 21:00)

Finali

Sabato 10 febbraio

Finale terzo posto (18:00)

Finale (20:45)