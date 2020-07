Il futsal entra in una nuova era

Da quest'anno, il futsal europeo per nazionali entra in una nuova ed esaltante era. Mentre le competizioni maschili vengono ampliate e rinnovate, anche le donne e i giovani potranno partecipare ben presto alla corsa al titolo continentale.

Il futsal si evolve rapidamente: nell'ambito del planning strategico per la crescita di questo sport, lo scorso aprile a Helsinki il Comitato Esecutivo UEFA ha adottato una serie di decisioni che cambieranno radicalmente il futsal europeo per nazionali.

UEFA Futsal EURO, attualmente in corso in Slovenia, sarà l'ultima edizione del torneo con questo formato. Dalla prossima, la fase finale si disputerà ogni quattro anni e vedrà in gara 16 squadre anziché 12. Il nuovo formato verrà adottato dal 2022 ed è in fase di studio.

Le nuove regole miglioreranno la struttura della competizione (soprattutto delle qualificazioni) perché eviteranno sovrapposizioni con la Coppa del Mondo FIFA di futsal, come accadeva ogni quattro anni. Le qualificazioni inizieranno dopo la Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 2020.

Oltre al nuovo campionato europeo per nazionali maschili, quest'anno verranno inaugurate due nuove competizioni di futsal: UEFA Women's Futsal EURO e il Campionato Europeo Under 19 UEFA.

L'edizione inaugurale dell'Europeo di futsal per nazionali femminili comincerà nella stagione 2018/19 e si disputerà ogni due anni. Le qualificazioni, che inizieranno ad agosto, prevedono una formula a mini tornei e le quattro vincitrici disputeranno la fase finale dal 14 febbraio 2019.

Anche i giovani avranno la possibilità di sfidarsi per il titolo continentale grazie alla prima edizione del Campionato Europeo Under 19 UEFA, al via nella stagione 2018/19.

La competizione verrà disputata ogni due anni. Le qualificazioni prevedono una formula a mini tornei e saranno seguite da una fase finale di sette giorni con due gironi da quattro squadre, le semifinali e la finale. La fase preliminare di qualificazione è prevista per fine gennaio 2019, mentre la fase principale di qualificazione inizierà a marzo. Le 'final four' si disputeranno a settembre 2019.

Sono previste variazioni anche a livello di club. Dal 2018/19, la UEFA Futsal Cup si chiamerà UEFA Futsal Champions League, per allinearsi alla UEFA Champions League e alla UEFA Women's Champions League di calcio.

Il futsal prospera sempre di più e sarà una nuova disciplina alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires a ottobre. Nel frattempo, tutti i cambiamenti in Europa fanno pregustare sempre più emozioni nello sport indoor più amato in assoluto.