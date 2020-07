Italia, sconfitta di misura in Ucraina

La nazionale italiana di futsal è stata sconfitta di misura in Ucraina nella prima delle due amichevoli contro la squadra di casa, il penultimo test per gli Azzurri prima di UEFA Futsal EURO 2018. A Kharkiv, i ragazzi guidati da Roberto Menichelli sono stati battuti 3-2 da un’altra delle dodici protagoniste del torneo continentale che si giocherà in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio.

Al Palazzetto dello Sport ‘Lokomotiv’ l’Italia è sempre stata costretta a inseguire e ha subito addirittura due espulsioni, quella nel primo tempo di Alex Merlim e quella nella ripresa di Massimo De Luca. I gol degli Azzurri, che sono partiti per l’Ucraina “orfani” degli infortunati Murilo e Michele Miarelli, sono stati realizzati da Angelo Schininà e Marco Ercolessi.

Nel finale Menichelli ha cercato in tutti i modi il pareggio, avanzando come portiere di movimento prima Gabriel Lima e poi Fabricio Calderolli, senza tuttavia trovarlo. “Non abbiamo giocato un gran primo tempo – ha riconosciuto capitan Lima sul sito della Federcalcio – il gol subìto all’inizio ci ha un po’ condizionati, ma siamo riusciti ad accorciare per due volte il risultato sfiorando il pareggio”.



Il numero 3 Azzurro ha sfiorato il 3-3 con un gran destro a giro. “Non siamo stati fortunati”, ha evidenziato l'universale dell’Acqua&sapone Unigross, “e anche le due espulsioni sono un fatto singolare visto che era un’amichevole. Comunque va bene così, test come questo, con avversari di valore, aiutano a crescere e ci permetteranno di arrivare al top della condizione all’Europeo”.

L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo C a UEFA Futsal EURO 2018 ed esordirà alla Stožice Arena di Lubiana giovedì 1 febbraio alle 20.45CET contro la Serbia. Del raggruppamento fa parte anche la Slovenia, nazione ospitante, che gli Azzurri affronteranno nello stesso palazzetto, alla stessa ora, sabato 3 febbraio: ai quarti di finale accedono le prime due classificate.