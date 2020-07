UEFA Futsal EURO 2018: Slovenia e Serbia per l'Italia

I padroni di casa di UEFA Futsal EURO 2018 della Slovenia sono stati inseriti in un girone impegnativo con Italia e Serbia, mentre la Francia - all'esordio nella competizione - affronterà i campioni in carica della Spagna. Il sorteggio, che si è tenuto venerdì al Castello di Lubiana, è stato condotto dagli ambasciatori del torneo Mile Ačimović e Mile Simeunović, nonché dalla stella di sci Tina Maze.

Gruppo A: Slovenia (nazione ospitante), Italia, Serbia

Gruppo B: Russia, Kazakistan, Polonia

Gruppo C: Portogallo, Ucraina, Romania

Gruppo D: Spagna (detentori), Azerbaijan, Francia

Guida al sorteggio

La Slovenia inizierà contro i padroni di casa del 2016 della Serbia (che aveva battuto la Slovenia per 5-1 nella prima partita di quella fase finale a Belgrado) e poi affronterà l'ultima squadra che ha vinto la competizione in casa, ovvero l'Italia (nel 2003).

La Russia ha battuto per 2-1 il Kazakistan nella fase a gironi del 2016, ed entrambe in quella competizione si sono aggiudicate una medaglia (d'argento per la Russia, di bronzo per il Kazakistan). La Polonia è alla sua prima fase finale dal 2001.

Il Portogallo ha battuto per 4-0 la Romania nelle qualificazioni a questa fase finale.

All'esordio nella fase finale, la Francia giocherà la prima partita contro i campioni in carica della Spagna che nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA di futsal del 2016 aveva battuto l'Azerbaijan per 4-2.

La fase finale si giocherà dal 30 gennaio al 10 febbraio all'Arena Stožice di Lubiana.

Calendario fase finale (orario d'inizio da confermare)

Fase a gironi

Martedì 30 gennaio

Gruppo A: Slovenia - Serbia

Gruppo B: Russia - Polonia

Mercoledì 31 gennaio

Gruppo C: Portogallo - Romania

Gruppo D: Spagna - Francia

Giovedì 1° febbraio

Gruppo A: Serbia - Italia

Gruppo B: Polonia - Kazakistan

Venerdì 2 febbraio

Gruppo C: Romania - Ucraina

Gruppo D: Francia - Azerbaijan

Sabato 3 febbraio

Gruppo A: Italia - Slovenia

Gruppo B: Kazakistan - Russia

Domenica 4 febbraio

Gruppo C: Ucraina - Portogallo

Gruppo D: Azerbaijan - Spagna

Quarti di finale

Lunedì 5 febbraio

QF1: Vincente A - Seconda B

QF2: Seconda A - Vincente B

Martedì 6 febbraio

QF3: Vincente C - Seconda D

QF4: Seconda C - Vincente D

Semifinali

Giovedì 8 febbraio

SF1: QF1 - QF3

SF2: QF2 - QF4

Finali

Sabato 10 febbraio

Finale terzo posto

Finale primo posto