Spareggi Futsal EURO: il punto dopo l'andata

Gli ultimi quattro posti per la fase finale di UEFA Futsal EURO 2018 in Slovenia verranno assegnati il 26 settembre in occasione delle gare di ritorno degli spareggi.

Le sfide di andata

Repubblica Ceca - Serbia 3-4

• Organizzatrice e semifinalista nel 2016, la Serbia è andata sotto a Chomutov, ma dopo 10 minuti era già in vantaggio 4-1. Le reti di David Cupák e Michal Seidler (doppietta) tengono però i cechi in piena corsa in vista del ritorno a Nis.

Francia - Croazia 1-1

• All'esordio assoluto negli spareggi, la Francia passa in vantaggio con through Samir Alla e resiste fino al 34' prima di subire il pareggio ad opera di Franko Jelovčić al 34'. Tutto si deciderà a Dubrovnik nella gara di ritorno.

Romania - Georgia 2-2

• Esordiente negli spareggi come la Francia, anche la Georgia si fa raggiungere sul pari. Nikoloz Kurtanidze e Murtaz Kakabadze regalano il 2-0 agli ospiti all'intervallo, ma due gol al 25' del debuttante romeno Savio Valdares lascianop tutto aperto in vista della sfida di ritorno a Tbilisi.

Ungheria - Polonia 2-1

• L'Ungheria passa in vantaggio con Norbert Horváth e raddoppia su rigore con Zoltán Dróth, ma il gol di Tomasz Lutecki tiene vive le ambizioni polacche in vista del ritorno a Koszalin.

Squadre già qualificate: Azerbaigian, Italia, Kazakistan, Portogallo, Russia, Slovenia (nazione ospitante), Spagna (campione in carica), Ucraina

• La fase finale si giocherà dal 30 gennaio al 10 febbraio all'Arena Stožice di Lubiana. Il sorteggio si terrà alle 12:00CET di venerdì 29 settembre al Castello di Lubiana, nella capitale slovena.