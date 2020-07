Riecco la Russia, la Slovenia si inchina

La Russia ritrova lo smalto dei giorni migliori e spegne il sogno della Slovenia. All’Arena Stožice di Lubiana, i vice campioni d’Europa e del mondo battono 2-0 i padroni di casa e volano in semifinale, dove attendono la vincente di Portogallo-Azerbaigian.



Dopo due pareggi nella fase a gironi, la nazionale guidata da Sergei Skorovich era attesa dalla classica prova della verità, contro la squadra di casa trascinata da oltre 10mila spettatori, come aveva imparato a proprie spese l'Italia sabato sera. La Russia l'ha superata a pieni voti, uscendo alla distanza grazie ai gol nella ripresa delle stelle Eder Lima e Robinho.

Nel primo tempo la squadra di Andrej Dobovičnik inizia con coraggio, malgrado il giallo dopo pochi secondi al suo capitano Igor Osredkar. Žiga Čeh, fino a poco tempo fa nell’IC Futsal, Gašper Vrhovec e Kristjan Čujec non vanno lontani dal bersaglio.

Ma è Damir Puškar, il portiere di casa, il grande protagonista dei primi 20 minuti effettivi. Il numero 1 compie un prodigio in spaccata su Artem Niyazov, poi è reattivo anche sulle occasioni di Sergei Abramov, Eder Lima e Romulo.



La squadra di Skorovich riesce a sbloccare la partita nella ripresa. Ivan Chishkala recupera un pallone e parte in transizione, approfitta dello scivolone di Osredkar e scarica per Eder Lima, che di potenza mette dentro. La Slovenia non ci sta e decide di attaccare con il portiere di movimento, avanzando Alen Fetić.

Georgi Zamtaradze, con l’aiuto del palo, si salva su Čujec, poi il numero uno di Skorovich si produce in un super intervento in spaccata su capitan Osredkar, che aveva chiuso sul secondo palo. Così, a pochi secondi dalla fine, la Russia trova il 2-0 e chiude la partita, con Robinho bravo a sfruttare l’assist d’oro di Abramov.

Finisce 2-0, la Slovenia esce tra gli applausi dei tifosi dell’Arena Stožice. La Russia, sempre finalista nelle precedenti tre edizioni, è ancora tra le prime quattro.