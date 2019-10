12:00CET, 29 settembre, Castello di Lubiana

Procedura del sorteggio

• Le squadre sono suddivise come segue: i padroni di casa della Slovenia occuperanno la posizione 1 del Gruppo A, mentre le altre prime posizioni dei restanti tre gironi verranno occupate dalle rimanenti squadre in prima fascia, ovvero dai campioni in carica della Spagna e dalle altre due squadre con i coefficienti più alti nel ranking dei Campionati Europei UEFA di Futsal.

• Le quattro federazioni successive con i coefficienti più alti nel ranking verranno piazzate in seconda fascia e sorteggiate nelle posizioni 2 dei gironi; le rimanenti nazionali faranno parte della terza fascia.

Piazzata nella posizione 1 del Gruppo A: Slovenia (nazione ospitante)

Prima fascia: Spagna (detentori), Russia, Portogallo

Seconda fascia: Italia, Ucraina, Azerbaigian, Kazazistan

Terza fascia: Serbia, Romania, Polonia, Francia

• In base alle decisioni prese dal Panel di Emergenze UEFA, Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone né giocare nello stesso giorno; quindi se la Russia venisse sorteggiata nel Gruppo B, l’Ucraina (se sorteggiata nel Gruppo A o B) verrà piazzata nel Gruppo C; se la Russia venisse sorteggiata nel Gruppo C o D, l’Ucraina (se sorteggiata nel Gruppo C o D) verrà piazzata nel Gruppo A o B. Ulteriori restrizioni verranno annunciate in vista del sorteggio.

• Le squadre sono sorteggiate in quattro gironi da tre squadre, con le prime due di ciascun gruppo che andranno ai quarti di finale.

Informazioni per media

A causa dello spazio limitato all'interno della sala, i media dovranno confermare la loro presenza entro le 12:00CET di giovedì all'indirizzo email media@futsaleuro2018.si.

Calendario fase finale (orario calcio d'inizio da confermare)

Fase a gironi

Martedì 30 gennaio

Gruppo A: Slovenia - A3

Gruppo B: B1 - B3

Mercoledì 31 gennaio

Gruppo C: C1 - C3

Gruppo D: D1 - D3

Giovedì 1° febbraio

Gruppo A: A3 - A2

Gruppo B: B3 - B2

Venerdì 2 febbraio

Gruppo C: C3 - C2

Gruppo D: D3 - D2

Sabato 3 febbraio

Gruppo A: A2 - Slovenia

Gruppo B: B2 - B1

Domenica 4 febbraio

Gruppo C: C2 - C1

Gruppo D: D2 - D1

Quarti di finale

Lunedì 5 febbraio

QF1: Vincente A - Seconda B

QF2: Seconda A - Vincente B

Martedì 6 febbraio

QF3: Vincente C - Seconda D

QF4: Seconda C - Vincente D

Semifinali

Giovedì 8 febbraio

SF1: QF1 - QF3

SF2: QF2 - QF4

Finali

Sabato 10 febbraio

Spareggio terzo posto

Finale