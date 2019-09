Qualificazioni Europee: cosa guardare questa settimana

Germania-Olanda atto IV

"Il calcio nella sua forma più pura", ha detto Franz Beckenbauer sulla partita tra le due big europee. Tre incroci negli ultimi 12 mesi sono stati all'altezza delle aspettative: 12 gol fatti, sfide elettrizzanti e colpi di scena negli ultimi minuti. L'Olanda ha avuto la meglio in UEFA Nations League, facendo retrocedere la Germania, ma poi la Germania si è imposta nelle qualificazioni a EURO 2020. Un'altra vittoria ad Amburgo sancirebbe la rinascita dei tedeschi ma, con l'Irlanda del Nord a punteggio pieno, gli Orange non possono permettersi passi falsi.

Venerdì: Germania - Olanda, Estonia - Bielorussia

Lunedì: Irlanda del Nord - Germania, Estonia - Olanda



Il capocannoniere delle qualificazioni è...

Zahavi ispira Israele contro l'Austria

La carriera in nazionale di Eran Zahavi sembrava finita due anni fa, con l'addio dopo i fischi del pubblico israeliano. Dopo il suo insediamento, Andi Herzog ha convinto l'attaccante a ripensarci e il suo tentativo è stato ripagato con sette gol in quattro partite di qualificazione, compese due triplette contro Austria e Lettonia. L'attaccante israeliano, autore di quasi un gol a partita nelle quattro stagioni in Cina, si è fatto perdonare a suon di gol.

Giovedì: Israele - Macedonia del Nord

Venerdì: Slovenia - Polonia, Austria - Lettonia

Lunedì: Polonia - Austria, Slovenia - Israele, Lettonia - Macedonia del Nord



Il Portogallo non ha più margini di errore



Il trionfo del Portogallo in Nations League

"Queste partite sono decisive - ha dichiarato il Ct Fernando Santos -. Voglio qualificarmi come primo del girone. Siamo a un punto in cui dobbiamo vincere tutte le partite che rimangono". Dato che il Portogallo ha giocato appena due gare di qualificazione, questa considerazione sembrerebbe alquanto allarmante, ma dopo due pareggi non c'è più spazio per altri errori. L'Ucraina, imbattuta, ha un vantaggio rassicurante in vetta al Gruppo B e se il Portogallo dovesse cadere sabato in Serbia, si ritroverebbe lontano dalle prime due posizioni.

Sabato: Lituania - Ucraina, Serbia - Portogallo

Martedì: Lituania - Portogallo, Lussemburgo - Serbia



Ce la farà un'altra volta l'Islanda?



Highlights: Islanda - Turchia 2-1

Erik Hamrén è al secondo anno da Ct dell'Islanda. Dopo le difficoltà iniziali per invertire la rotta di 15 partite senza vittorie, le cose sono cominciate ad andare per il verso giusto. Il successo di giugno contro la Turchia è stato un segnale importante (come nelle qualificazioni a UEFA EURO 2016 e nella Coppa del Mondo FIFA 2018), e nel Gruppo H si sta delineando un'avvincente lotta a tre tra le due formazioni e la Francia. Se ne qualificheranno due su tre, quindi l'Islanda non può assolutamente sbagliare.

Sabato: Islanda - Moldavia, Francia - Albania, Turchia - Andorra

Martedì: Francia - Andorra, Albania - Islanda, Moldavia - Turchia



Pukki guida la rincorsa della Finlandia



Highlights: Finlandia - Bosnia ed Erzegovina 2-0

Teemu Pukki ha già lasciato il segno in Premier League, con cinque gol in quattro partite e il premio di Giocatore del mese di agosto. Riuscirà a incidere anche a Tampere? Noi sappiamo già la risposta (ma la sa anche la Bosnia-Erzegovina). Con lui in campo, aumentano le speranze dei tifosi di vedere finalmente la propria nazione a una fase finale. Questa settimana potrebbe essere decisiva, poiché un'eventuale vittoria come il 2-0 dell'anno scorso sui greci porterebbe a sei i punti di vantaggio sulla terza piazza.



Giovedì: Armenia - Italia, Bosnia-Erzegovina - Liechtenstein, Finlandia - Grecia

Domenica: Armenia - Bosnia-Erzegovina, Finlandia - Italia, Grecia - Liechtenstein

Inghilterra lungimirante

Highlights: Montenegro - Inghilterra 1-5

"Mancano solo otto partite prima di scegliere la squadra per gli Europei", ha commentato il Ct Gareth Southgate con una certa lungimiranza per spiegare la convocazione di molti volti nuovi. Questo approccio dimostra una ritrovata fiducia per l'Inghilterra, che non perde una gara di qualificazione da quasi 10 anni e può pensare a lungo termine, aumentando anche la concorrenza per un posto in squadra.

Sabato: Kosovo - Repubblica Ceca, Inghilterra - Bulgaria

Martedì: Inghilterra - Kosovo, Montenegro - Repubblica Ceca

La Slovacchia cambia rotta?

Highlights: Slovacchia - Ungheria 2-0

Tra i 10 gironi, il Gruppo E è forse il più competitivo. Quattro squadre su cinque hanno partecipato a UEFA EURO 2016 e, a neanche metà delle qualificazioni per il 2020, tutte hanno perso almeno una volta. Questa settimana potrebbe essere decisiva, perché la Slovacchia ospita la Croazia prima di andare in Ungheria. Proprio le trasferte sono state il tallone di Achille degli slovacchi, con una sola vittoria esterna contro una squadra europea in due anni.



Venerdì: Slovacchia - Croazia, Galles - Azerbaigian

Lunedì: Azerbaigian - Croazia, Ungheria - Slovacchia



Cresce la Romania



Highlights: Norvegia - Svezia 3-3

Dopo quattro vittorie in altrettante gare, la Spagna si candida alla 14esima presenza consecutiva in un torneo internazionale (in Europa è seconda solo alla Germania), ma la corsa per raggiungerla è ancora aperta. Svezia e Norvegia hanno grandi ambizioni e attendono una nuova sfida dopo quella di marzo che si è conclusa con sei gol, ma mai sottovalutare la Romania. La squadra di Cosmin Contra ha perso solo una partita su 14 e la corsa in semifinale agli Europei Under 21 di quest'estate dimostra che è ricca di talenti. Compie il grande salto Ianis Hagi, protagonista del torneo in Italia.

Giovedì: Romania - Spagna, Norvegia - Malta, Isole Faroe - Svezia

Sunday: Romania - Malta, Svezia - Norvegia, Spagna - Isole Faroe

Svizzera senza Shaqiri



Highlights: Svizzera - Danimarca 3-3

La decisione di Xherdan Shaqiri di prendersi una pausa dalla nazionale e concentrarsi sul Liverpool domina i pensieri della Svizzera prima delle gare contro la Repubblica d'Irlanda e Gibilterra. Improvvisamente, la squadra del Ct Vladimir Petković appare meno minacciosa, mentre l'Irlanda intravede la possibilità di piazzarsi stabilmente in vetta al Gruppo D.

Giovedì: Repubblica d'Irlanda - Svizzera, Gibilterra - Danimarca

Domenica: Svizzera - Gibilterra, Georgia - Danimarca

La Scozia pensa al presente

Highlights: Belgio - Scozia 3-0

"La partita contro la Russia dobbiamo assolutamente vincerla, non perderla", ha commentato il centrocampista Scott McTominay del Manchester United sul prossimo impegno della Scozia. La Russia ha tre lunghezze di vantaggio sugli scozzesi dopo quattro partite, mentre all'undici di Steve Clarke serve un buon risultato per tornare a un torneo internazionale dopo 22 anni. Fino ad allora, rimarrà lo spettro della sconfitta alla prima giornata in Kazakistan.

Venerdì: San Marino - Belgio, Scozia - Russia, Cipro - Kazakistan

Lunedì: Scozia - Belgio, Russia - Kazakistan, San Marino - Cipro