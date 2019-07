Solo tre giorni per richiedere i biglietti per EURO 2020!

UEFA EURO 2020 sarà il più grande Campionato Europeo di sempre, con 3 milioni di biglietti disponibili

Il 12 giugno 2019 sono stati messi in vendita 1,5 milioni di biglietti. Finora ne sono stati richiesti oltre 14 milioni: si tratta di un record per il torneo

11 dei 12 stadi hanno una capienza di almeno 50.000 spettatori

I tifosi stanno accogliendo a braccia aperte l'esclusivo format di UEFA EURO 2020, che si disputerà in 12 città europee. L'interesse è sempre più alto, con oltre 14 milioni di richieste provenienti da 207 paesi nelle prime tre settimane. Le cifre superano già quelle registrate durante il periodo di prevendita per UEFA EURO 2016.

Non rischiare: richiedi subito i biglietti

A tre giorni dalla conclusione della prima fase di vendita, prevista per il 12 luglio alle 14:00 (CET), i tifosi sono caldamente invitati a richiedere i biglietti su euro2020.com/tickets per poter assistere al più grande Campionato Europeo di sempre, all'insegna dello slogan "LIVE IT.FOR REAL".

Richiedendo biglietti di categoria 1 o 2 si hanno più possibilità di assicurarsi un posto nella maggior parte degli stadi. Per rappresentare graficamente l'interesse per i biglietti e aiutare i tifosi a prendere decisioni consapevoli, la UEFA ha pubblicato appositi indicatori su euro2020.com/tickets. Sul portale, i tifosi possono vedere le categorie più richieste per ogni partita (in rosso). Per avere più possibilità di acquistare i biglietti, si consiglia di selezionare le partite e le categorie che indicano "maggiori possibilità" (in verde).

I tifosi che presentano la richiesta ma non vengono estratti, entreranno a far parte del programma "Fans First" UEFA e saranno informati per primi di ulteriori opportunità di acquisto (ad esempio in caso di pagamenti non completati o biglietti restituiti).

Al momento della richiesta non è previsto alcun pagamento. I tifosi sorteggiati saranno avvisati via e-mail e avranno un periodo di tempo specifico (circa 10 giorni) per completare il pagamento dei biglietti.

Prossima fase di vendita: dicembre 2019

La prossima opportunità di acquisto sarà a dicembre 2019 (dopo il sorteggio della fase finale), quando i biglietti saranno messi a disposizione dei tifosi attraverso le rispettive federazioni. Tuttavia, per poter richiedere i tagliandi in questa fase, è necessario soddisfare gli specifici criteri definiti dalle federazioni.

Tifosi locali: la migliore occasione è adesso e potrebbe anche essere l'unica

I tifosi delle nazioni ospitanti sono invitati a richiedere i biglietti adesso, perché l'attuale periodo di vendita è aperto a tutti e offre le maggiori opportunità di partecipare al più grande EURO di sempre. Questo periodo di vendita vuole offrire ai tifosi la possibilità di guardare le partite nel proprio paese e vivere il torneo all'insegna dello slogan "LIVE IT.FOR REAL".

RICHIEDI SUBITO I BIGLIETTI!

Estrazione per tutti gli stadi

I biglietti per tutti gli stadi saranno assegnati mediante estrazione alla fine di luglio 2019. I tifosi conosceranno l'esito della richiesta al massimo entro metà agosto 2019.

Informazioni e statistiche