I tifosi hanno votato la rete di Esmir Bajraktarević come la più bella delle Qualificazioni Europee

La rete di Esmir Bajraktarević per la Bosnia-Erzegovina contro la Romania è stato votato dai tifosi come il miglior gol delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Sono stati selezionati i dieci migliori gol delle qualificazioni e poi messi ai voti.

Bajraktarević ha segnato con uno splendido tiro a giro nel successo della Bosnia-Erzegovina per 3-1 contro la Romania, battendo la concorrenza di Scott McTominay e Kylian Mbappé, arrivati rispettivamente secondo e terzo.

McTominay ha segnato con una splendida sforbiciata nella vittoria per 4-2 della Scozia contro la Danimarca che è valsa la qualificazione alla fase finale, mentre Mbappé è arrivato terzo con una grande azione personale culminata col gol nel 3-0 della Francia sull'Azerbaigian.

La classifica dei gol più belli delle qualificazioni europee secondo i tifosi

1° Esmir Bajraktarević (Bosnia-Erzegovina - Romania 3-1) – nona giornata, 15/11/25

2° Scott McTominay (Scozia - Danimarca 4-2) – decima giornata, 18/11/25

3° Kylian Mbappé (Francia - Azerbaigian 3-0) – settima giornata, 10/10/25