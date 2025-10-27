Qualificazioni europee per la Coppa del Mondo 2026: i temi della nona e della decima giornata
lunedì 27 ottobre 2025
Francia, Portogallo e Paesi Bassi sono tra le squadre che cercheranno di confermare il loro posto alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA nella nona giornata delle Qualificazioni Europee.
La Francia e i Paesi Bassi possono assicurarsi il passaggio alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA, ma anche il Portogallo ha lo stesso obiettivo dopo aver mancato di poco la qualificazione matematica nell'ultima partita.
UEFA.com analizza la situazione nei vari gironi in attesa delle ultime due giornate.
Calci di inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione
Calendario della nona giornata
Giovedì 13 novembre
F Armenia - Ungheria (18:00)
D Azerbaigian - Islanda (18:00)
I Norvegia - Estonia (18:00)
I Moldavia - Italia
K Andorra - Albania
D Francia - Ucraina
K Inghilterra - Serbia
F Repubblica d'Irlanda - Portogallo
- Gruppo D: con il 2-2 contro l’Islanda, la Francia ha messo a rischio la qualificazione matematica perché ospiterà l'Ucraina, seconda in classifica. Il Ct Serhiy Rebrov ha dichiarato: "Giochiamo sempre per vincere e in partite di questo livello tutto è possibile. Lotteremo".
- Gruppo F: "Il secondo posto è un obiettivo realistico", ha commentato l’ungherese Attila Szalai dopo aver segnato nel 2-2 in Portogallo che ha negato ai padroni di casa il passaggio anticipato alla fase finale. Anche il primo posto è possibile, ma la squadra di Marco Rossi dovrebbe totalizzare sei punti e il Portogallo nessuno.
- Gruppo I: Norvegia e Italia sono già sicure di un piazzamento tra le prime due nel girone, mentre Erling Haaland affronta l'Estonia dopo aver segnato 12 gol nelle qualificazioni. L’attaccante può ambire al record di 16 stabilito da Robert Lewandowski nelle qualificazioni per i Mondiali 2018.
- Gruppo K: l'Inghilterra ha già un posto assicurato alla fase finale e ospita la Serbia, terza. L'Albania fa visita ad Andorra con la speranza di conquistare il secondo posto. "A questa squadra non mancano anima e cuore", ha dichiarato il Ct dell'Albania, Sylvinho. "Sappiamo che non c'è altro modo per qualificarci".
Venerdì 14 novembre
G Finlandia - Malta (18:00)
A Lussemburgo - Germania
L Gibilterra - Montenegro
L Croazia - Isole Faroe
G Polonia - Paesi Bassi
A Slovacchia - Irlanda del Nord
- Gruppo A: la Germania va in Lussemburgo, mentre l'Irlanda del Nord spera di entrare tra le prime due facendo visita alla Slovacchia (seconda) dopo averla battuta 2-0 a Belfast a ottobre. Un punto (o anche più) sarebbe molto prezioso per la squadra di Michael O'Neill.
- Gruppo G: con tre punti di vantaggio in testa al girone, i Paesi Bassi ospitano la Polonia, l'unica squadra che può negare loro il primo posto. "Possiamo chiudere il discorso nella prossima sosta per le nazionali", ha detto il capitano Virgil van Dijk in ottobre. "A quel punto avremo raggiunto il nostro obiettivo".
- Gruppo L: "Crediamo assolutamente di poter andare in Croazia e vincere", ha detto il difensore delle Isole Faroe, Odmar Færø, alla vigilia della trasferta a Fiume. Dopo tre vittorie consecutive (non era mai successo), la sua squadra è 136esima al mondo e spera in un posto agli spareggi.
Sabato 15 novembre
J Kazakistan - Belgio (15:00)
E Turchia - Bulgaria (18:00)
E Georgia - Spagna (18:00)
H Cipro - Austria (18:00)
J Liechtenstein - Galles (18:00)
C Danimarca - Bielorussia
B Svizzera - Svezia
C Grecia - Scozia
B Slovenia - Kosovo
H Bosnia ed Erzegovina - Romania
- Gruppo B: "È un piacere guardare questa squadra", ha detto il Ct Murat Yakin a proposito della Svizzera, in testa alla classifica. Nessuna contendente è del tutto fuori dai giochi, ma le vittorie di Svizzera e Kosovo deciderebbero le prime due in classifica in vista dello scontro diretto a Pristina alla decima giornata.
- Gruppo C: "Mancano due partite e ci aspettano grandi cose", ha detto l'attaccante Ché Adams in vista delle ultime gare della Scozia. La sua squadra è a pari merito con la Danimarca a 10 punti: entrambe sono sicure di finire tra le prime due ma vogliono mantenere lo slancio in vista dello scontro diretto della decima giornata a Glasgow.
- Gruppo E: solo la Turchia può negare alla Spagna la qualificazione matematica. I campioni d'Europa hanno segnato 15 gol e non ne hanno subiti nelle quattro partite del Gruppo E, oltre a essere imbattuti da 29 gare mentre si apprestano a sfidare la Georgia. "Vogliamo di più", ha detto il Ct Luis de la Fuente a ottobre. "Molto di più".
- Gruppo H: la Bosnia ed Erzegovina, seconda in classifica, ospita la Romania, terza. Quest'ultima spera di evitare una sconfitta che la escluderebbe definitivamente dopo il successo per 1-0 contro l’Austria capolista. "Quella vittoria è importante se porta altre vittorie", ha commentato il Ct Mircea Lucescu.
- Gruppo J: il Belgio ospita il Kazakistan ed è in pole position per la qualificazione diretta, mentre il Galles giocherà molto probabilmente per il secondo posto contro la Macedonia del Nord alla decima giornata. "Dobbiamo rialzarci", ha detto il centrocampista gallese Ethan Ampadu. "Ce la faremo".
Calendario della decima giornata
Domenica 16 novembre
F Ungheria - Repubblica d'Irlanda (15:00)
F Portogallo - Armenia (15:00)
D Ucraina - Islanda (18:00)
K Serbia - Lettonia (18:00)
K Albania - Inghilterra (18:00)
D Azerbaigian - Francia (18:00)
I Italia - Norvegia
I Israele - Moldavia
Lunedì 17 novembre
L Cechia - Gibilterra
A Irlanda del Nord - Lussemburgo
L Montenegro - Croazia
G Malta - Polonia
A Germania - Slovacchia
G Paesi Bassi - Lituania
Martedì 18 novembre
H Austria - Bosnia ed Erzegovina
B Svezia - Slovenia
J Galles - Macedonia del Nord
H Romania - San Marino
B Kosovo - Svizzera
C Scozia - Danimarca
E Bulgaria - Georgia
C Bielorussia - Grecia
E Spagna - Turchia
J Belgio - Liechtenstein