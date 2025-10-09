Qualificazioni Europee: vincono Scozia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca

Nelle qualificazioni europee di giovedì, la Scozia vince in rimonta contro la Grecia dopo essere stata sotto di un gol e rimane a pari punti con la Danimarca in vetta al Gruppo C. Vincono anche Austria, Paesi Bassi e Isole Faroe.

Vi raccontiamo le partite di giovedì.

Riepilogo qualificazioni

I risultati di giovedì

Gruppo C: Bielorussia - Danimarca 0-6, Scozia - Grecia 3-1

Gruppo G: Finlandia - Lituania 2-1, Malta - Paesi Bassi 0-4

Gruppo H: Austria - San Marino 10-0, Cipro - Bosnia-Erzegovina 2-2

Gruppo L: Cechia - Croazia 0-0, Isole Faroe - Montenegro 4-0

La Scozia completa una straordinaria rimonta a Glasgow e si avvicina alla qualificazione alla fase finale del Mondiale che manca dal 1998. La Grecia aveva vinto 3-0 l'ultima volta che si era recata all'Hampden Park e inizia la partita quasi allo stesso modo. Le occasioni più importanti capitano agli ospiti con Vangelis Pavlidis e Giorgos Masouras, ma al 62' tocca a Kostas Tsimikas sbloccare il risultato.

La gioia per il vantaggio però dura poco dato che due minuti dopo, i padroni di casa pareggiano con un tiro di Ryan Christie da distanza ravvicinata. All'80' la Scozia completa la rimonta col gol di Lewis Ferguson. Poco dopo, Konstantinos Karetsas avrebbe potuto portare gli uomini di Ivan Jovanović in parità, ma la parata di Angus Gunn spegne le velleità di rimonta degli ospiti che capitolano definitivamente nei minuti di recupero col gol di Lyndon Dykes.

La Croazia, capolista del Gruppo L, torna a casa con un punto e pochi rimpianti. Per i padroni di casa della Cechia invece la magra consolazione di un pareggio contro una squadra che l'aveva battuta 5-1 a Osijek. Il pareggio lascia le due nazioni a pari punti in vetta al girone, anche se la Croazia ha una partita in più.

Il meglio dagli altri campi

L'Austria è ancora a punteggio pieno nel Gruppo H grazie alla travolgente vittoria contro San Marino. Il successo per 10-0 è il risultato più largo di sempre per l'Austria. Col poker messo a segno contro i sanmarinesi, Marko Arnautović è diventato il miglior marcatore di sempre dell'Austria con 45 gol.

La Danimarca ha preso la vetta del Gruppo C grazie al 6-0 contro la Bielorussia. I danesi hanno chiuso il primo tempo sul 4-0 grazie alla doppietta di Rasmus Højlund, mentre nella ripresa Anders Dreyer ha segnato altri due gol.

Col 4-0 contro Malta, i Paesi Bassi hanno tre punti di vantaggio su Polonia e Finlandia (che ha giocato una partita in più rispetto alle altre due). Cody Gakpo ha segnato due rigori, mentre Tijjani Reijnders e Memphis Depay hanno segnato gli altri due gol.

Le Isole Faroe hanno segnato quattro gol in una partita ufficiale per la prima volta nella loro storia e hanno anche registrato la loro vittoria più larga in partite ufficiali grazie al 4-0 contro il Montenegro. Hanus Sørensen ha segnato un gol per tempo.

Le partite di venerdì

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato

Gruppo A: Irlanda del Nord - Slovacchia, Germania - Lussemburgo

Gruppo B: Kosovo - Slovenia, Svezia - Svizzera

Gruppo D: Islanda - Ucraina, Francia - Azerbaigian

Gruppo J: Kazakistan - Liechtenstein (16:00), Belgio - Macedonia del Nord

Le partite di sabato

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non specificato

Gruppo E Spagna - Georgia, Bulgaria - Turchia

Gruppo F Ungheria - Armenia (18:00), Portogallo - Repubblica d'Irlanda

Gruppo I Norvegia - Israele (18:00), Estonia - Italia

Gruppo K Lettonia - Andorra (15:00), Serbia - Albania