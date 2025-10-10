Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo: tutto facile per Francia e Germania

Le gare di venerdì per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA si concludono con due facili vittorie per Francia e Germania, un 2-0 per la Svizzera, un successo dell'Ucraina in Islanda e un pareggio tra Belgio e Macedonia del Nord.

Giovedì, la Scozia vince in rimonta contro la Grecia dopo essere stata sotto di un gol e rimane a pari punti con la Danimarca in vetta al Gruppo C. Vincono anche Austria, Paesi Bassi e Isole Faroe.

UEFA.com riepiloga le partite della settima giornata.

Riepilogo qualificazioni

I risultati di venerdì

Gruppo A: Irlanda del Nord - Slovacchia 2-0, Germania - Lussemburgo 4-0

Gruppo B: Kosovo - Slovenia 0-0, Svezia - Svizzera 0-2

Gruppo D: Islanda - Ucraina 3-5, Francia - Azerbaigian 3-0

Gruppo J: Kazakistan - Liechtenstein 4-0, Belgio - Macedonia del Nord 0-0

Highlights: Germania - Lussemburgo 4-0

Il capitano Joshua Kimmich segna un gol per tempo e dà un grosso contributo alla vittoria della Germania a Sinsheim.

I padroni di casa vengono premiati per la loro verve offensiva già al 12' con una splendida punizione di David Raum. Kimmich trasforma un rigore qualche minuto più tardi dopo l'espulsione di Dirk Carlson, mentre Serge Gnabry insacca a fil di palo a inizio ripresa.

La squadra di Julian Nagelsmann tiene alti i ritmi e trova il quarto gol con Kimmich dalla corta distanza, poi sfiora il quinto gol al 60', ma la punizione di Florian Wirtz si infrange sul palo.

Highlights: Francia - Azerbaigian 3-0

Il talento di Kylian Mbappé vanifica la caparbietà dell'Azerbaijan e consente alla Francia di rimanere a punteggio pieno nel Gruppo D.

La strategia difensiva di Aykhan Abbasov sembra funzionare fino allo scoccare dell'intervallo, ma poi Mbappé supera due avversari, entra in area dopo un rapido scambio con Hugo Ekitiké e spedisce il pallone nell'angolo.

Nella ripresa si moltiplicano le occasioni per i padroni di casa. Dopo un legno colpito da Ekitiké nei primi minuti, Adrien Rabiot segna di testa su cross di Mbappé al 69' e Florian Thauvin firma il 3-0 in acrobazia appena un minuto dopo il suo ingresso in campo al posto di Mbappé.

Highlights: Belgio - Macedonia del Nord 0-0

Lo scontro al vertice del Gruppo J si conclude senza reti a Gand. La squadra di casa ha il 69% del possesso palla ed effettua 25 tiri in porta, ma una determinazione difensiva permette ai macedoni di rimanere in testa al girone.

Jeremy Doku è eccezionale, creando cinque occasioni grazie ai suoi dribbling fulminei e alla sua velocità, ma il Belgio si scontra sempre con il muro della Macedonia del Nord, che porta a casa un clean sheet di vitale importanza.

Il meglio dagli altri campi

La Svizzera ha cinque punti di vantaggio nel Gruppo B grazie al successo contro la Svezia, ancora a secco di vittorie. Il rigore di Granit Xhaka mette la gara in discesa prima del gol decisivo nel finale del 19enne Manzambi.

L'Ucraina si aggiudica un'emozionante gara in Islanda che si conclude con otto gol. Ruslan Malinovskyi segna una doppietta e porta gli ospiti sul 3-1 all'intervallo, ma Albert Gudmundsson ripristina la parità a 15 minuti dalla fine. Tutto si decide negli ultimi cinque minuti con le reti di Ivan Kaliuzhnyi e Oleh Ocheretko.

Uno splendido pallonetto di Trai Hume suggella la vittoria per 2-0 dell'Irlanda del Nord contro la Slovacchia. Con questo risultato, entrambe le squadre affiancano la Germania a sei punti in un Gruppo A molto combattuto.

Highlights: Islanda - Ucraina 3-5

I risultati di giovedì

Gruppo C: Bielorussia - Danimarca 0-6, Scozia - Grecia 3-1

Gruppo G: Finlandia - Lituania 2-1, Malta - Paesi Bassi 0-4

Gruppo H: Austria - San Marino 10-0, Cipro - Bosnia-Erzegovina 2-2

Gruppo L: Cechia - Croazia 0-0, Isole Faroe - Montenegro 4-0

Highlights: Scozia - Grecia 3-1

La Scozia completa una straordinaria rimonta a Glasgow e si avvicina alla qualificazione alla fase finale del Mondiale che manca dal 1998. La Grecia aveva vinto 3-0 l'ultima volta che si era recata all'Hampden Park e inizia la partita quasi allo stesso modo. Le occasioni più importanti capitano agli ospiti con Vangelis Pavlidis e Giorgos Masouras, ma al 62' tocca a Kostas Tsimikas sbloccare il risultato.

La gioia per il vantaggio però dura poco dato che due minuti dopo, i padroni di casa pareggiano con un tiro di Ryan Christie da distanza ravvicinata. All'80' la Scozia completa la rimonta col gol di Lewis Ferguson. Poco dopo, Konstantinos Karetsas avrebbe potuto portare gli uomini di Ivan Jovanović in parità, ma la parata di Angus Gunn spegne le velleità di rimonta degli ospiti che capitolano definitivamente nei minuti di recupero col gol di Lyndon Dykes.

Highlights: Cechia - Croazia 0-0

La Croazia, capolista del Gruppo L, torna a casa con un punto e pochi rimpianti. Per i padroni di casa della Cechia invece la magra consolazione di un pareggio contro una squadra che l'aveva battuta 5-1 a Osijek. Il pareggio lascia le due nazioni a pari punti in vetta al girone, anche se la Croazia ha una partita in più.

Il meglio dagli altri campi

L'Austria è ancora a punteggio pieno nel Gruppo H grazie alla travolgente vittoria contro San Marino. Il successo per 10-0 è il risultato più largo di sempre per l'Austria. Col poker messo a segno contro i sanmarinesi, Marko Arnautović è diventato il miglior marcatore di sempre dell'Austria con 45 gol.

La Danimarca ha preso la vetta del Gruppo C grazie al 6-0 contro la Bielorussia. I danesi hanno chiuso il primo tempo sul 4-0 grazie alla doppietta di Rasmus Højlund, mentre nella ripresa Anders Dreyer ha segnato altri due gol.

Col 4-0 contro Malta, i Paesi Bassi hanno tre punti di vantaggio su Polonia e Finlandia (che ha giocato una partita in più rispetto alle altre due). Cody Gakpo ha segnato due rigori, mentre Tijjani Reijnders e Memphis Depay hanno segnato gli altri due gol.

Le Isole Faroe hanno segnato quattro gol in una partita ufficiale per la prima volta nella loro storia e hanno anche registrato la loro vittoria più larga in partite ufficiali grazie al 4-0 contro il Montenegro. Hanus Sørensen ha segnato un gol per tempo.

Highlights: Malta - Paesi Bassi 0-4

Le partite di sabato

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non specificato

Gruppo E Spagna - Georgia, Bulgaria - Turchia

Gruppo F Ungheria - Armenia (18:00), Portogallo - Repubblica d'Irlanda

Gruppo I Norvegia - Israele (18:00), Estonia - Italia

Gruppo K Lettonia - Andorra (15:00), Serbia - Albania

Le partite di domenica

Gruppo C: Scozia - Bielorussia (18:00), Danimarca - Grecia

Gruppo G: Paesi Bassi - Finlandia (18:00), Lituania - Polonia

Gruppo H: San Marino - Cipro (15:00), Romania - Austria

Gruppo L: Isole Faroe - Cechia (18:00), Croazia - Gibilterra

Calci d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione