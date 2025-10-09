L'Italia di Gattuso, tra passato e futuro

Mastino implacabile a centrocampo da giocatore, allenatore concreto e di "buon senso" dopo la sua migrazione in panchina. Approdato da poco sulla panchina dell'Italia, Gennaro Gattuso ha parlato con la UEFA di che cosa rappresenti per lui guidare gli Azzurri, del rapporto con Gianluigi Buffon - anche lui protagonista fuori dal campo con un ruolo federale - e del giocatore che più di tutti in campo gli somiglia: Sandro Tonali.

Qual è la prima cosa che hai pensato quando hai ricevuto la chiamata dalla federazione?

Beh… all’inizio ero sorpreso, ma anche molto orgoglioso. Dopo appena un quarto d’ora, però, ho realizzato quanto grande fosse la responsabilità che mi stava aspettando — una responsabilità che sento ancora oggi, immutata. Nonostante questo, sto affrontando il ruolo con serenità, senza pressioni. Voglio godermelo fino in fondo, pur sapendo che c’è tanto lavoro da fare. Io e i miei collaboratori ne siamo consapevoli, ma lo stiamo affrontando con grande entusiasmo e motivazione.

Il tuo ex compagno e capitano della nazionale, [Gianluigi] Buffon, è una parte fondamentale di questa Italia. Com'è il tuo rapporto con lui e cosa apporta in più alla squadra?

Ad essere sincero, è stato una sorpresa. Conoscevo già l'intelligenza di Gigi. Quello che mi ha sorpreso è stato scoprire che è il tipo di persona che lascia davvero il segno quando parla. Lui vede il quadro completo e non parla solo per il gusto di farlo. Quando parla, le sue parole hanno sempre un impatto. Per me è assolutamente un valore aggiunto. Quello che dico di lui non è solo adulazione fine a se stessa. Ci credo davvero e gliel'ho detto in faccia. Penso che Gigi possa diventare un grande leader all'interno del gruppo perché osserva ciò che accade intorno a lui e quando parla, dice sempre qualcosa di significativo, il che credo sia una qualità straordinaria.

Insieme avete vissuto il sogno di ogni calciatore quando avete vinto la Coppa del Mondo [FIFA]. Raccontaci qualcosa di quell'esperienza. Cosa ricordi di quel momento?

Vincere la coppa è stato il risultato di tutto ciò che avevamo costruito negli anni insieme ai compagni che hanno fatto parte di quel fantastico gruppo. Il nostro è stato un gruppo che aveva avuto tante delusioni negli anni precedenti, quindi quando ci siamo presentati all'appuntamento del 2006, avevamo la giusta esperienza in squadra per affrontare tutti i tipi di situazioni che un Mondiale ti presenta. Avevamo la giusta mentalità. Non credo certo che fossimo la squadra migliore, ma c'era una certa atmosfera nel campo e avevamo una mentalità incredibile, che credo sia stata la nostra vera forza.

Prima abbiamo parlato con un giocatore che ti ha definita il suo idolo: [Sandro] Tonali. Raccontaci qualcosa di lui.

Ricordo quando mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la maglia numero otto. Io allenavo il Napoli e lui, con molta educazione e cortesia, mi chiese se poteva prendere la maglia numero otto. È stato un enorme piacere che mi sia stato chiesto. Da allora siamo sempre rimasti in contatto. Sandro è un giocatore incredibile. Non lo dico perché ora sono il suo allenatore. Lui sa la stima che ho per lui. Credo che sia un giocatore molto più completo di quanto lo fossi io da calciatore. Unisce la grinta alla tecnica, perché fa cose che io non ero in grado di fare da giocatore.

Quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine?

Al momento dobbiamo concentrarci solo sul breve termine. Non posso pensare al lungo termine. In questo momento, l'attenzione è rivolta alle prossime sfide. Poi vedremo. È così che deve essere. Non possiamo permetterci di pensare diversamente.