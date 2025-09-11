Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: i temi della settima e ottava giornata

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Mikel Merino si sono dimostrati in gran forma e proveranno a consolidare l'ottimo inizio di Portogallo, Francia e Spagna nelle Qualificazioni Europee.

UEFA.com i temi principali delle sfide in programma per ottobre.

Qualificazioni Europee: la guida

Fischio d'inizio alle 20:45 CET salvo diversa indicazione

Calendario Giornata 7

Giovedì 9 ottobre

G Finlandia - Lituania (18:00)

L Cechia - Croazia

C Scozia - Grecia

C Bielorussia - Danimarca

H Cipro - Bosnia ed Erzegovina

L Isole Faroe - Montenegro

G Malta - Paesi Bassi

H Austria - San Marino

Gruppo C : la sfida contro la Grecia ad Hampden Park evocherà brutti ricordi per la Scozia dopo la sconfitta per 3-0 che ne ha confermato la retrocessione dalla Lega A di UEFA Nations League a marzo, ma la squadra di Steve Clarke è ancora imbattuta nel Gruppo C. La Grecia vuole riprendersi da un 3-0 incassato al Pireo contro la Danimarca, che affronta una Bielorussia ancora senza vittorie.

: la sfida contro la Grecia ad Hampden Park evocherà brutti ricordi per la Scozia dopo la sconfitta per 3-0 che ne ha confermato la retrocessione dalla Lega A di UEFA Nations League a marzo, ma la squadra di Steve Clarke è ancora imbattuta nel Gruppo C. La Grecia vuole riprendersi da un 3-0 incassato al Pireo contro la Danimarca, che affronta una Bielorussia ancora senza vittorie. Gruppo G : Memphis Depay è diventato il miglior marcatore assoluto dei Paesi Bassi grazie al gol della vittoria nel 3-2 sulla Lituania di settembre, con la quale la squadra di Ronald Koeman è balzata in vetta al Gruppo G con una partita in meno in vista della trasferta a Malta. La Lituania affronta invece la Finlandia, battuta dalla Polonia alla sesta giornata.

: Memphis Depay è diventato il miglior marcatore assoluto dei Paesi Bassi grazie al gol della vittoria nel 3-2 sulla Lituania di settembre, con la quale la squadra di Ronald Koeman è balzata in vetta al Gruppo G con una partita in meno in vista della trasferta a Malta. La Lituania affronta invece la Finlandia, battuta dalla Polonia alla sesta giornata. Gruppo H : l'Austria ha centrato un'importante vittoria per 2-1 contro la Bosnia ed Erzegovina nell'ultima giornata, rimanendo a punteggio pieno nel Gruppo H mentre si prepara a ospitare San Marino. Tuttavia, i bosniaci sono in vetta perché hanno giocato una gara in più e cercheranno di difendere la vetta in trasferta contro Cipro, già battuto 2-1 a marzo.

: l'Austria ha centrato un'importante vittoria per 2-1 contro la Bosnia ed Erzegovina nell'ultima giornata, rimanendo a punteggio pieno nel Gruppo H mentre si prepara a ospitare San Marino. Tuttavia, i bosniaci sono in vetta perché hanno giocato una gara in più e cercheranno di difendere la vetta in trasferta contro Cipro, già battuto 2-1 a marzo. Gruppo L: la Croazia è stata imperiosa nel Gruppo L, avendo vinto quattro partite su quattro con 17 gol segnati e uno solo subito. La Cechia rimane a poca distanza con quattro vittorie su cinque, ma è stata battuta 5-1 dalla capolista a giugno e non avrà vita facile a Praga. Il Montenegro ha battuto le Isole Faroe 1-0 alla seconda giornata.

Venerdì 10 ottobre

J Kazakistan - Liechtenstein (16:00)

D Francia - Azerbaigian

A Germania - Lussemburgo

J Belgio - Macedonia del Nord

B Svezia - Svizzera

D Islanda - Ucraina

A Irlanda del Nord - Slovacchia

B Kosovo - Slovenia

Gruppo A : dopo la prima sconfitta in assoluto in trasferta nelle qualificazioni al Mondiale contro la Slovacchia, la Germania ha vinto in Irlanda del Nord e adesso punta alla vittoria contro un Lussemburgo ancora a secco di vittorie. La Slovacchia, invece, dopo aver ottenuto il prestigioso scalpo della Germania e vinto di misura contro il Lussemburgo alla sesta giornata, vola a Belfast per la partita contro l'Irlanda del Nord.

: dopo la prima sconfitta in assoluto in trasferta nelle qualificazioni al Mondiale contro la Slovacchia, la Germania ha vinto in Irlanda del Nord e adesso punta alla vittoria contro un Lussemburgo ancora a secco di vittorie. La Slovacchia, invece, dopo aver ottenuto il prestigioso scalpo della Germania e vinto di misura contro il Lussemburgo alla sesta giornata, vola a Belfast per la partita contro l'Irlanda del Nord. Gruppo B : la Svizzera ha preso il comando del Gruppo B grazie alle due vittorie di settembre dove ha segnato sette gol in due partite. La Svezia invece ha perso contro il Kosovo nell'ultima partita dopo aver pareggiato con la Slovenia, anch'essa alla ricerca della prima vittoria nella settima giornata.

: la Svizzera ha preso il comando del Gruppo B grazie alle due vittorie di settembre dove ha segnato sette gol in due partite. La Svezia invece ha perso contro il Kosovo nell'ultima partita dopo aver pareggiato con la Slovenia, anch'essa alla ricerca della prima vittoria nella settima giornata. Gruppo D : la Francia ha battuto l'Ucraina e poi vinto in rimonta contro l'Islanda balzando in vetta al Gruppo D, mentre il suo prossimo avversario, l'Azerbaigian, ha pareggiato in rimonta contro l'Ucraina guadagnando il suo primo punto del girone. L'Islanda è al secondo posto in classifica e sfiderà in casa l'Ucraina.

: la Francia ha battuto l'Ucraina e poi vinto in rimonta contro l'Islanda balzando in vetta al Gruppo D, mentre il suo prossimo avversario, l'Azerbaigian, ha pareggiato in rimonta contro l'Ucraina guadagnando il suo primo punto del girone. L'Islanda è al secondo posto in classifica e sfiderà in casa l'Ucraina. Gruppo J: il Belgio ha messo in mostra tutto il suo potenziale offensivo vincendo due volte 6-0 nelle qualificazioni di settembre, ma è la Macedonia del Nord in testa al Gruppo J in vista della sfida di Gand, anche se ha giocato una partita in più. Le due squadre hanno pareggiato 1-1 nell'ultima partita giocata a giugno a Skopje. Ad Astana il Liechtenstein è alla ricerca del primo punto e del primo gol.

Sabato 11 ottobre

K Lettonia - Andorra (15:00)

F Ungheria - Armenia (18:00)

I Norvegia - Israele (18:00)

F Portogallo - Repubblica d'Irlanda

I Estonia - Italia

E Spagna - Georgia

E Bulgaria - Türchia

K Serbia - Albania

Gruppo E : dopo aver vinto 3-0 contro la Bulgaria, la Spagna ha battuto 6-0 la Turchia grazie alla tripletta di Mikel Merino, e alla prossima giornata affronterà la Georgia. La Turchia vuole riscattarsi dalla pesante sconfitta con la Spagna già contro la Bulgaria, squadra ancora a secco di vittorie e di gol.

: dopo aver vinto 3-0 contro la Bulgaria, la Spagna ha battuto 6-0 la Turchia grazie alla tripletta di Mikel Merino, e alla prossima giornata affronterà la Georgia. La Turchia vuole riscattarsi dalla pesante sconfitta con la Spagna già contro la Bulgaria, squadra ancora a secco di vittorie e di gol. Gruppo F : il Portogallo ha battuto l'Ungheria grazie al 39° gol di Cristiano Ronaldo e alla rete nei minuti finali di João Cancelo, vincendo così due partite su due a settembre. Nella settima giornata i portoghesi affronteranno una Repubblica d'Irlanda ancora a caccia della prima vittoria dopo la sconfita con l'Armenia. Dal canto loro, gli armeni guidati da Yegishe Melikian voleranno a Budapest con l'umore alle stelle dopo il successo con gli irlandesi.

: il Portogallo ha battuto l'Ungheria grazie al 39° gol di Cristiano Ronaldo e alla rete nei minuti finali di João Cancelo, vincendo così due partite su due a settembre. Nella settima giornata i portoghesi affronteranno una Repubblica d'Irlanda ancora a caccia della prima vittoria dopo la sconfita con l'Armenia. Dal canto loro, gli armeni guidati da Yegishe Melikian voleranno a Budapest con l'umore alle stelle dopo il successo con gli irlandesi. Gruppo I : dopo aver segnato ben 24 gol (11 dei quali contro la Moldova nell'ultima giornata) nelle cinque partite vinte nel Gruppo I , la Norvegia proverà a stupire ancora nella sfida contro Israele. L'Italia ha segnato invece dieci gol due partite di settembre sotto la guida del neo ct Gennaro Gattuso, e alla settima giornata affronterà un'Estonia già battuta 5-0.

: dopo aver segnato ben 24 gol (11 dei quali contro la Moldova nell'ultima giornata) nelle cinque partite vinte nel Gruppo I , la Norvegia proverà a stupire ancora nella sfida contro Israele. L'Italia ha segnato invece dieci gol due partite di settembre sotto la guida del neo ct Gennaro Gattuso, e alla settima giornata affronterà un'Estonia già battuta 5-0. Gruppo K: "Forse è anche meglio che sia arrivata una sconfitta del genere, per svegliarci", ha detto l'allenatore Dragan Stojković dopo la sconfitta della Serbia per 5-0 contro l'Inghilterra alla prima giornata. La prima occasione di riscatto sarà contro l'Albania, seconda del girone, mentre la Lettonia affronterà Andorra, formazione battuta 1-0 nella prima giornata di marzo.

Calendario Giornata 8

Domenica 12 ottobre

H San Marino - Cipro (15:00)

C Scozia - Bielorussia (18:00)

L Isole Faroe - Cechia (18:00)

G Paesi Bassi - Finlandia (18:00)

L Croazia - Gibilterra

C Danimarca - Grecia

C Lituania - Polonia

H Romania - Austria

Lunedì 13 ottobre

D Islanda - Francia

A Irlanda del Nord - Germania

D Ucraina - Azerbaigian

B Svezia - Kosovo

J Galles - Belgio

A Slovacchia - Lussemburgo

B Slovenia - Svizzera

J Macedonia del Nord - Kazakistan

Martedì 14 ottobre

I Estonia - Moldavia (18:00)

K Lettonia - Inghilterra

K Andorra - Serbia

E Spagna - Bulgaria

F Portogallo - Ungheria

I Italia - Israel

E Türki̇ye - Georgia

F Repubblica d'Irlanda - Armenia