Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: i temi dell'ottava giornata
sabato 11 ottobre 2025
Intro articolo
Le Qualificazioni Europee per conquistare un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026 entrano nel vivo con l'ottava giornata.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo del 2026 si avviano verso le fasi decisive con l'ottava giornata, con posti in palio per il torneo della prossima estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
UEFA.com passa in rassegna i temi principali delle sfide in programma per ottobre.
Fischio d'inizio alle 20:45 CET salvo diversa indicazione
Calendario Giornata 8
Domenica 12 ottobre
H San Marino - Cipro (15:00)
C Scozia - Bielorussia (18:00)
L Isole Faroe - Cechia (18:00)
G Paesi Bassi - Finlandia (18:00)
L Croazia - Gibilterra
C Danimarca - Grecia
C Lituania - Polonia
H Romania - Austria
- Gruppo C: Danimarca e Scozia sono a pari punti in testa al Gruppo C dopo le vittorie alla settima giornata. I danesi hanno travolto 6-0 la Bielorussia, mentre gli uomini di Steve Clarke hanno prodotto una rimonta entusiasmante ad Hampden Park. Gli incontri casalinghi contro la Grecia e la Bielorussia offrono l'opportunità di consolidare le rispettive posizioni: la Danimarca punta alla terza fase finale consecutiva della Coppa del Mondo, mentre la Scozia cerca di ottenere la prima dal 1998.
- Gruppo G: dopo aver vinto le ultime cinque partite in casa contro la Finlandia, i Paesi Bassi, capolista a punteggio pieno del Gruppo G, cercheranno di guadagnare sei punti di vantaggio sugli avversari ad Amsterdam. La Polonia, seconda in classifica, ha vinto per 1-0 in casa contro la Lituania nella prima giornata ed è attesa da una prova difficile a Kaunas.
- Gruppo H: l'Austria ha consolidato il primo posto del girone nella settima giornata grazie al 10-0 su San Marino. Gli austriaci sono a punteggio pieno dopo cinque giornate, mentre al secondo posto la Bosnia-Erzegovina ha perso terreno pareggiando 2-2 a Cipro. La squadra di Sergej Barbarez ha giocato una partita in più e quindi non gioca all'ottava giornata, il che significa che l'Austria potrebbe portarsi a cinque punti di vantaggio quando andrà ad affrontare la Romania. Cipro, invece, ripartirà dalla grande prestazione contro i bosniaci per tentare il colpaccio a San Marino.
- Gruppo L: la Croazia è a pari punti con la Cechia, ma ha una partita in più rispetto alle rivali più vicine nel Gruppo L. La Cechia fa visita alle Isole Faroe, che nell'ultima partita hanno ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Montenegro (la vittoria più larga di sempre per la nazione in gare ufficiali). Gibilterra può sognare un'impresa simile quando affronterà la squadra di Zlatko Dalić a Varaždin.
Lunedì 13 ottobre
D Islanda - Francia
A Irlanda del Nord - Germania
D Ucraina - Azerbaigian
B Svezia - Kosovo
J Galles - Belgio
A Slovacchia - Lussemburgo
B Slovenia - Svizzera
J Macedonia del Nord - Kazakistan
- Gruppo A: la settima giornata ha portato una doppia soddisfazione per la nuova capolista Germania, vittoriosa 4-0 sul Lussemburgo, mentre la Slovacchia, che era partita forte, è caduta in trasferta contro l’Irlanda del Nord. La Germania spera che la squadra di Michael O’Neill non abbia accumulato troppa fiducia dopo quel successo per 2-0, dato che la prossima sfida la vedrà impegnata proprio a Belfast. La Slovacchia, come la capolista e l’Irlanda del Nord, è a quota sei punti in vista della sfida interna contro il Lussemburgo nella giornata 8, ma ha la peggior differenza reti tra le tre.
- Gruppo B: la Svizzera è ben posizionata per qualificarsi al Mondiale 2026 dopo la vittoria per 2-0 in Svezia nella settima giornata. La squadra di Murat Yakin ha cinque punti di vantaggio in vetta alla classifica e si prepara a far visita alla Slovenia, reduce dallo 0-0 in casa del Kosovo. Gli elvetici possono trarre fiducia sia dal successo interno per 3-0 ottenuto a settembre, sia dal fatto di non aver ancora subito gol nelle prime tre partite.
- Gruppo D: la Francia è in testa al Gruppo D con cinque punti di vantaggio, frutto di tre vittorie su tre, l’ultima delle quali firmata da Kylian Mbappé contro l’Azerbaigian, ancora senza successi. La squadra di Didier Deschamps affronterà ora la trasferta in Islanda sapendo che una vittoria garantirebbe la qualificazione ai Mondiali, a patto che l’Ucraina non batta l’Azerbaigian a Cracovia. Gli ucraini, però, arrivano pieni di fiducia dopo il successo per 5-3 in una spettacolare sfida a Reykjavik.
- Gruppo J: la situazione resta più equilibrata che mai in vetta al Gruppo J dopo lo 0-0 tra Belgio e Macedonia del Nord a Gand. Quest'ultima resta al comando, ma in modo precario: il Belgio e il Galles inseguono rispettivamente a uno e due punti di distanza, con una partita in meno. La squadra di Blagoja Milevski spera dunque che le due rivali si annullino a vicenda nello scontro diretto di Cardiff, mentre punta alla vittoria in casa contro il Kazakistan, reduce dal successo per 4-0 sul Liechtenstein.
Martedì 14 ottobre
I Estonia - Moldavia (18:00)
K Lettonia - Inghilterra
K Andorra - Serbia
E Spagna - Bulgaria
F Portogallo - Ungheria
I Italia - Israele
E Turchia - Georgia
F Repubblica d'Irlanda - Armenia
- Gruppo E: la Spagna ha centrato la terza vittoria consecutiva con il 2-0 sulla Georgia alla settima giornata e la prossima ospiterà la Bulgaria, mentre la Turchia, seconda in classifica, ospiterà la Georgia. La Roja ha sconfitto la Turchia 6-0 a settembre, ma la squadra di Vincenzo Montella ha risposto segnando sei gol contro la Bulgaria sabato e rimane a soli tre punti dalla capolista.
- Gruppo F: anche se in extremis, il Portogallo è uscito vincitore contro la Repubblica d'Irlanda alla settima giornata grazie a una rete al 91' di Rúben Neves. Se batte anche l'Ungheria e l'Armenia non vince contro la Repubblica d'Irlanda, la Seleção andrà sicuramente alla settima fase finale consecutiva di Coppa del Mondo. Ungheria e Armenia sono separate da un punto e occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto, mentre l'Irlanda ha un solo punto in tre partite.
- Gruppo I: la Norvegia riposa, ma dopo sei vittorie su sei e un incredibile +26 di differenza reti è in pole position per qualificarsi a un torneo internazionale dopo 26 anni (l'ultima partecipazione risale a EURO 2000). L'Italia ha reagito bene alla sconfitta contro la Norvegia vincendo quattro partite consecutive e cercherà di portarsi a tre lunghezze dal primo posto vincendo contro Israele.