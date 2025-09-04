Qualificazioni Europee: vincono Spagna e Belgio, la Slovacchia affonda la Germania

La Slovacchia centra la sua prima vittoria ufficiale contro la Germania da nazione indipendente in un'emozionante serata delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

UEFA.com riassume le partite di giovedì.

I risultati di giovedì

Gruppo A: Lussemburgo - Irlanda del Nord 1-3, Slovacchia - Germania 2-0

Gruppo E: Georgia - Turchia 2-3, Bulgaria - Spagna 0-3

Gruppo G: Lituania - Malta 1-1, Paesi Bassi - Polonia 1-1

Gruppo J: Kazakistan - Galles 0-1, Liechtenstein - Belgio 0-6

Slovacchia - Germania 2-0

Highlights: Slovacchia - Germania 2-0

Un bel gol in contropiede del difensore Dávid Hancko poco prima dell'intervallo apre la strada a un'importante vittoria della Slovacchia nella giornata di apertura del Gruppo A. David Strelec raddoppia a inizio ripresa, condannando la squadra di Julian Nagelsmann alla terza sconfitta consecutiva.

Highlights: Bulgaria - Spagna 0-3

La Spagna inizia le qualificazioni senza intoppi e centra una comoda vittoria a Sofia. Mikel Oyarzabal segna il quinto gol nelle ultime sei partite in nazionale, aprendo le marcature al 5', mentre una splendida rete di Marc Cucurella e un colpo di testa di Mikel Merino portano il risultato sul 3-0 all'intervallo. La Spagna ha altre occasioni in un secondo tempo serrato, che a tratti vede rendersi pericolosa anche la Bulgaria, ma il portiere ospite Svetoslav Vutsov compie diverse ottime parate.

Paesi Bassi - Polonia 1-1

Highlights: Paesi Bassi - Polonia 1-1

Matty Cash regala un punto alla Polonia nella prima partita di Jan Urban in panchina. Dopo aver colpito un palo con un tiro deviato di Tijjani Reijnders, i padroni di casa aprono le marcature al 28' grazie a un colpo di testa di Denzel Dumfries su calcio d'angolo. Cash, un difensore, capitalizza però l'unico tiro in porta degli ospiti, finalizzando una bella azione con una potente conclusione a 10' dalla fine.

Georgia - Turchia 2-3

Highlights: Georgia - Turchia 2-3

Brivido nel finale per la Turchia, che però resiste e inizia con una vittoria il cammino nel Gruppo E. Gli ospiti si portano sul 3-0 in 52' grazie alla rete di testa di Mert Müldür al 3' e alla doppietta di Kerem Aktürkoğlu prima e dopo la ripresa, ma la Georgia reagisce e riaccende il finale.

Zuriko Davitashvili va in gol al 63', mentre il turco Barış Alper Yılmaz viene espulso otto minuti dopo. La Georgia fatica a concretizzare le proprie occasioni e raddoppia solo all'8 di recupero con un rasoterra di Khvicha Kvaratskhelia.

Il meglio delle altre partite

Il capitano Youri Tielemans segna due gol per il Belgio, che si dimostra troppo forte per il Liechtenstein e trionfa 6-0 a Vaduz.

Kieffer Moore festeggia la 50esima presenza in nazionale segnando il gol decisivo del Galles in Kazakistan e portando la sua squadra in vetta al Gruppo J.

Le altre partite della quinta giornata

Venerdì 5 settembre

Gruppo B: Slovenia - Svezia, Svizzera - Kosovo

Gruppo C: Grecia - Bielorussia, Danimarca - Scozia

Gruppo D: Islanda - Azerbaigian, Ucraina - Francia

Gruppo I: Moldavia - Israele, Italia - Estonia

Gruppo L: Isole Faroe - Croazia, Montenegro - Cechia

Sabato 6 settembre

Gruppo F: Armenia - Portogallo (18:00), Repubblica d'Irlanda - Ungheria

Gruppo H: Austria - Cipro, San Marino - Bosnia ed Erzegovina

Gruppo K: Lettonia - Serbia (15:00), Inghilterra - Andorra (18:00)

Calci d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione