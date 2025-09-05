Qualificazioni Europee: l’Italia di Gattuso parte alla grande, vince anche la Francia

Venerdì, l’Italia viene premiata per la sua pazienza e regala al neo Ct Gennaro Gattuso la prima vittoria nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Nelle gare di giovedì, la Slovacchia centra la sua prima vittoria ufficiale contro la Germania da nazione indipendente

UEFA.com riassume le partite di questa settimana.

Guida alle qualificazioni

I risultati di venerdì

Gruppo B: Slovenia - Svezia 2-2, Svizzera - Kosovo 4-0

Gruppo C: Grecia - Bielorussia 5-1, Danimarca - Scozia 0-0

Gruppo D: Islanda - Azerbaigian 5-0, Ucraina - Francia 0-2

Gruppo I: Moldavia - Israele 0-4, Italia - Estonia 5-0

Gruppo L: Isole Faroe - Croazia 0-1, Montenegro - Cechia 0-2

Un gol in apertura e uno nel finale bastano alla Francia per iniziare le qualificazioni con una vittoria sull'Ucraina. Michael Olise segna al 10’ dopo un'ottima azione sulla sinistra di Bradley Barcola, ma una parata sensazionale di Anatoliy Trubin evita il raddoppio degli ospiti prima dell'intervallo. L'Ucraina ha qualche occasione nella ripresa, con Ibrahima Konaté che respinge sulla linea un colpo di testa di Artem Dobvyk e Illia Zabarnyi che colpisce il palo di testa dalla corta distanza, ma all'82' Kylian Mbappé viene servito da Aurélien Tchouaméni, supera Zabarnyi e insacca, suggellando la vittoria.

Gennaro Gattuso esordisce alla grande sulla panchina dell'Italia, che vince con cinque gol nella ripresa. Gli Azzurri sbloccano il risultato solo al 59' con un colpo di testa di Moise Kean su assist di Mateo Retegui. Poi Retegui raddoppia, mentre due minuti dopo un colpo di testa in tuffo di Giacomo Raspadori porta il risultato sul 3-0. Retegui e Alessandro Bastoni vanno a segno di testa nel finale, chiudendo nel migliore dei modi la gara di Bergamo.

Il meglio delle altre partite

Andrej Kramarić (Croazia) diventa il capocannoniere delle qualificazioni con cinque gol grazie alla rete decisiva nel primo tempo contro le Isole Faroe.

La Grecia inizia bene le qualificazioni, segnando quattro gol nei primi 36 minuti e centrando un netto 5-1 contro la Bielorussia.

Anche la Svizzera segna quattro volte prima dell'intervallo, con doppietta di Breel Embolo, e supera facilmente il Kosovo per 4-0.

Žan Vipotnik segna nel finale e permette alla Slovenia di recuperare sul 2-2 in casa contro la Svezia.

I risultati di giovedì

Gruppo A: Lussemburgo - Irlanda del Nord 1-3, Slovacchia - Germania 2-0

Gruppo E: Georgia - Turchia 2-3, Bulgaria - Spagna 0-3

Gruppo G: Lituania - Malta 1-1, Paesi Bassi - Polonia 1-1

Gruppo J: Kazakistan - Galles 0-1, Liechtenstein - Belgio 0-6

Slovacchia - Germania 2-0

Highlights: Slovacchia - Germania 2-0

Un bel gol in contropiede del difensore Dávid Hancko poco prima dell'intervallo apre la strada a un'importante vittoria della Slovacchia nella giornata di apertura del Gruppo A. David Strelec raddoppia a inizio ripresa, condannando la squadra di Julian Nagelsmann alla terza sconfitta consecutiva.

Highlights: Bulgaria - Spagna 0-3

La Spagna inizia le qualificazioni senza intoppi e centra una comoda vittoria a Sofia. Mikel Oyarzabal segna il quinto gol nelle ultime sei partite in nazionale, aprendo le marcature al 5', mentre una splendida rete di Marc Cucurella e un colpo di testa di Mikel Merino portano il risultato sul 3-0 all'intervallo. La Spagna ha altre occasioni in un secondo tempo serrato, che a tratti vede rendersi pericolosa anche la Bulgaria, ma il portiere ospite Svetoslav Vutsov compie diverse ottime parate.

Paesi Bassi - Polonia 1-1

Highlights: Paesi Bassi - Polonia 1-1

Matty Cash regala un punto alla Polonia nella prima partita di Jan Urban in panchina. Dopo aver colpito un palo con un tiro deviato di Tijjani Reijnders, i padroni di casa aprono le marcature al 28' grazie a un colpo di testa di Denzel Dumfries su calcio d'angolo. Cash, un difensore, capitalizza però l'unico tiro in porta degli ospiti, finalizzando una bella azione con una potente conclusione a 10' dalla fine.

Georgia - Turchia 2-3

Highlights: Georgia - Turchia 2-3

Brivido nel finale per la Turchia, che però resiste e inizia con una vittoria il cammino nel Gruppo E. Gli ospiti si portano sul 3-0 in 52' grazie alla rete di testa di Mert Müldür al 3' e alla doppietta di Kerem Aktürkoğlu prima e dopo la ripresa, ma la Georgia reagisce e riaccende il finale.

Zuriko Davitashvili va in gol al 63', mentre il turco Barış Alper Yılmaz viene espulso otto minuti dopo. La Georgia fatica a concretizzare le proprie occasioni e raddoppia solo all'8 di recupero con un rasoterra di Khvicha Kvaratskhelia.

Il meglio delle altre partite

Il capitano Youri Tielemans segna due gol per il Belgio, che si dimostra troppo forte per il Liechtenstein e trionfa 6-0 a Vaduz.

Kieffer Moore festeggia la 50esima presenza in nazionale segnando il gol decisivo del Galles in Kazakistan e portando la sua squadra in vetta al Gruppo J.

Highlights: Liechtenstein - Belgio 0-6

Le ultime partite della quinta giornata

Sabato 6 settembre

Gruppo F: Armenia - Portogallo (18:00), Repubblica d'Irlanda - Ungheria

Gruppo H: Austria - Cipro, San Marino - Bosnia ed Erzegovina

Gruppo K: Lettonia - Serbia (15:00), Inghilterra - Andorra (18:00)

Calci d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione