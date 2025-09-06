Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo: i temi delle partite di lunedì
sabato 6 settembre 2025
Intro articolo
Nelle partite di lunedì, la Svizzera va a caccia della seconda vittoria nel Gruppo B, mentre la Danimarca vola in Grecia.
Contenuti top media
Corpo articolo
La Svizzera proverà a vincere la sua seconda partita delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre la Danimarca cercherà di riscattarsi in casa di un'ostica Grecia.
UEFA.com passa in rassegna le partite della sesta giornata.
Calci di inizio 20:45 CET salvo diversa indicazione
Sesta giornata
Lunedì 8 settembre 2025
B Kosovo - Svezia
B Svizzera - Slovenia
C Bielorussia - Scozia
C Grecia - Danimarca
I Israele - Italia
L Gibilterra - Isole Faroe
L Croazia - Montenegro
- Gruppo B: la a Svizzera si è portata al comando del girone venerdì, imponendosi con un netto 4-0 contro il Kosovo. Gli elvetici avranno l’occasione di confermare la loro imbattibilità nel girone nel prossimo incontro contro la Slovenia, che è riuscita a strappare un pareggio per 2-2 contro la Svezia.
- Gruppo C: anche la Grecia è partita con il piede giusto, battendo la Bielorussia per 5-1, e ora si prepara ad affrontare la Danimarca, reduce da un pareggio a reti inviolate in casa contro la Scozia.
- Gruppo I: Israele e Italia si affrontano in una partita che potrebbe decidere le sorti del girone; entrambe le squadre inseguono la Norvegia, capolista, a punteggio pieno con 12 punti. La formazione di casa ha conquistato nove punti in quattro partite, grazie al convincente 4-0 rifilato alla Moldavia, mentre l’Italia è a quota sei in tre incontri, dopo la vittoria per 5-0 contro l’Estonia sotto la guida di Gennaro Gattuso.
- Gruppo L: La Croazia ha conquistato la terza vittoria su altrettante partite grazie al contributo decisivo del miglior marcatore del torneo, Andrej Kramarić. Una vittoria contro il Montenegro permetterebbe ai croati di raggiungere la Cechia in vetta al girone.
Martedì 9 settembre 2025
D Azerbaigian - Ucraina (18:00)
F Armenia - Repubblica d'Irlanda (18:00)
D Francia - Islanda
F Ungheria - Portogallo
H Bosnia ed Erzegovina - Austria
H Cipro - Romania
I Norvegia - Moldavia
K Albania - Lettonia
K Serbia - Inghilterra
- Gruppo D: dopo aver eguagliato il bottino di 51 gol di Thierry Henry, sigillando la vittoria contro l'Ucraina, Kylian Mbappé ha nel mirino il record francese di Olivier Giroud, con 57 gol. L'Islanda, tuttavia, sarà un avversario ostico, dopo aver esordito con un 5-0 sull'Azerbaijan. L'Ucraina, che venerdì ha messo a dura prova la Francia, può rimettersi in carreggiata a Baku.
- Gruppo F: Cristiano Ronaldo ha portato il suo bottino di gol in nazionale a quota 140 grazie alla doppietta nel 5-0 in Armenia di sabato; la prossima sfida è contro l'Ungheria e susciterà sicuramente ricordi speciali. A EURO 2016, Ronaldo ha segnato due gol contro i magiari, regalando al Portogallo un 3-3 che gli ha permesso di accedere alla fase a eliminazione diretta. Il resto è storia.
- Gruppo H: con lo scontro al vertice tra Bosnia ed Erzegovina (prima con quattro vittorie su quattro) e Austria (seconda con tre vittorie su tre), almeno una delle due squadre è destinata a perdere i primi punti nel girone. Edin Džeko ha segnato una doppietta contro San Marino sabato e ha firmato l'unico gol dell'ultimo scontro diretto tra le due formazioni a Zenica nel 2018.
- Gruppo I: Erling Haaland ha segnato nelle ultime sette partite della Norvegia (nove gol in totale) e sarà determinato a prolungare la striscia positiva in casa contro la Moldavia, dopo aver perso venerdì il primo posto nella classifica marcatori. La Norvegia ha vinto quattro partite su quattro nel Gruppo I; la Moldavia ha perso tutte e quattro le partite finora.
- Gruppo K: le prime due in classifica si incontrano a Belgrado. Thomas Tuchel è fiducioso che la sua Inghilterra "dimostrerà il suo valore" dopo aver faticato a trovare il ritmo giusto nella vittoria combattuta contro Andorra. La Serbia, che ha una partita in meno, si avvicinerebbe a due punti dai Tre Leoni con una vittoria.