Qualificazioni Europee: l'Inghilterra batte di misura Andorra, i Paesi Bassi dominano a Helsinki

L'Inghilterra rimane a punteggio pieno sotto la guida di Thomas Tuchel, mentre i Paesi Bassi iniziano le Qualificazioni Europee con una vittoria convincente ad Helsinki.

UEFA.com riepiloga le partite della terza giornata di sabato.

Tutto quello che c'è da sapere sulle qualificazioni

Sabato7 giugno

Gruppo G: Malta - Lituania 0-0, Finlandia - Paesi Bassi 0-2

Gruppo H: Bosnia ed Erzegovina - San Marino 1-0, Austria - Romania 2-1

Gruppo K: Andorra - Inghilterra 0-1, Albania - Serbia 0-0

Il cammino perfetto dell'Inghilterra sotto la guida di Thomas Tuchel prosegue con una vittoria di misura a Barcellona. Gli ospiti dominano il possesso palla, ma faticano a sbloccare il risultato grazie alla solida difesa dell'Andorra e a un super Iker Álvarez che compie due parate decisive su Noni Madueke e Jude Bellingham nel primo tempo. Al 50° minuto gli inglesi passano in vantaggio con Harry Kane che in scivolata si avventa nell'area piccola su un traversone basso dalla sinistra. Dopo il gol, l'Inghilterra si limita a difendere il risultato e a provare qualche contropiede, portando a casa tre punti fondamentali.

Dopo la sconfitta ai quarti di finale di Nations League, i Paesi Bassi iniziano le qualificazioni europee al Mondiale con una vittoria per 2-0 a Helsinki. Gli Orange passano in vantaggio dopo appena sei minuti con Memphis Depay, negando a Lukas Hrádecký un clean sheet alla sua centesima presenza in nazionale. Gli ospiti raddoppiano al 23' con Denzel Dumfries su un cross di Cody Gakpo e poi difendono il risultato iniziando nel migliore dei modi le qualificazioni.

L'Austria inizia il Gruppo H con una vittoria di misura a Vienna. Gli ospiti difendono il momentaneo pari col portiere Horațiu Moldovan che prima salva su Christoph Baumgartner e poi su Romano Schmid. Tuttavia il portiere rumeno non può nulla sul tiro al volo di Michael Gregoritsch prima dell'intervallo. Verso l'ora di gioco, i padroni di casa raddoppiano con Marcel Sabitzer, ma nei minuti finali i rumeni accorciano con un colpo di testa di Florin Tănase.

Il meglio dagli altri campi

Edin Džeko ha segnato il suo 68° gol in nazionale nel successo della Bosnia-Erzegovina per 1-0 su San Marino.

L'Albania è adesso a quattro punti in tre partite grazie allo 0-0 con la Serbia (alla sua prima partita di queste qualificazioni).

Malta ha raccolto il primo punto della campagna con un pareggio a reti bianche contro la Lituania.

Highlights: Bosnia-Erzegovina - San Marino 1-0 

Venerdì 6 giugno

Gruppo I: Estonia - Israele 1-3, Norvegia - Italia 3-0

Gruppo J: Macedonia del Nord - Belgio 1-1, Galles - Liechtenstein 3-0

Gruppo L: Cechia - Montenegro 2-0, Gibilterra - Croazia 0-7

Norvegia - Italia 3-0

Highlights: Norvegia - Italia 3-0

Clicca qui per leggere la cronaca della partita.

Macedonia del Nord - Belgio 1-1

Highlights: Macedonia del Nord - Belgio 1-1

Uno spettacolare gol nel finale di Ezgjan Alioski regala alla Macedonia del Nord un 1-1 contro il Belgio a Skopje e le permette di rimanere imbattuta nel Gruppo J.

Maxim De Cuyper aveva portato in vantaggio gli ospiti al 28' sfruttando un rimpallo, ma la bella volée di Alioski all'86' porta la Macedonia del Nord a cinque punti in tre partite.

Galles - Liechtenstein 3-0

Highlights: Galles - Liechtenstein 3-0

Il Galles si assicura una comoda vittoria contro il Liechtenstein, portandosi a sette punti in tre partite e prolungando l'imbattibilità del Ct Craig Bellamy a nove gare.

Joe Rodon segna il suo primo gol in nazionale con un bel colpo di testa e porta i padroni di casa sull'1-0 al 40', mentre Harry Wilson raddoppia nella ripresa su cross di Jay Dasilva. Kieffer Moore arrotonda il punteggio con un tap-in dalla corta distanza.

Dagli altri campi

Ivan Perišić è il protagonista della Croazia con un gol e tre assist, che consentono alla squadra di superare facilmente Gibilterra e vincere la prima partita nel Gruppo L.

Patrik Schick segna un gol nel 2-0 tra Cechia e Montenegro e rimane capocannoniere delle qualificazioni con quattro reti in tre partite.

Israele rimonta contro l'Estonia e conquista la sua seconda vittoria. Mattias Käit porta in vantaggio i padroni di casa dopo mezz'ora, ma una doppietta di Dan Biton e un rigore nel finale di Mohammad Abu Fani assicurano la vittoria agli ospiti.

Calendario quarta giornata

Lunedì 9 giugno

Gruppo I: Estonia - Norvegia, Italia - Moldavia

Gruppo J: Belgio - Galles, Kazakistan - Macedonia del Nord (16:00)

Gruppo L: Isole Faroe - Gibilterra, Croazia - Cechia

Martedì 10 giugno

Gruppo G: Finlandia - Polonia, Paesi Bassi - Malta

Gruppo H: Romania - Cipro, San Marino - Austria

Gruppo K: Lettonia - Albania, Serbia - Andorra