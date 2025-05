Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo: cosa guardare nella terza e quarta giornata

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono iniziate a marzo, ma Italia, Paesi Bassi, Belgio e Croazia devono ancora giocare la loro prima partita e si ritrovano quindi a dover inseguire la vetta se vogliono raggiungere la fase finale del Mondiale che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle partite della seconda giornata.

Riepilogo Qualificazioni Europee

Terza giornata

Venerdì 6 giugno 2025

Gruppo I: Estonia - Israele, Norvegia - Italia

Gruppo J: Macedonia del Nord - Belgio, Galles - Liechtenstein

Gruppo L: Cechia - Montenegro, Gibilterra - Croazia

Sabato 7 giugno 2025

Gruppo G: Malta - Lituania (18:00), Finlandia - Paesi Bassi

Gruppo H: Bosnia-Erzegovina - San Marino (15:00), Austria - Romania

Gruppo K: Andorra - Inghilterra (18:00), Albania - Serbia

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non specificato

Guida alle partite

L'Italia attesa da una sfida insidiosa a Oslo

Ancora scossa dall'eliminazione agli ottavi di UEFA EURO 2024, l'Italia è uscita ai quarti della UEFA Nations League contro la Germania, perdendo 2-1 in casa prima di pareggiare 3-3 a Dortmund dopo aver recuperato tre gol nel secondo tempo. "Ci rifaremo dopo aver valutato bene ciò che è successo", ha detto nel dopo gara il commissario tecnico Luciano Spalletti. "Le partite ti danno il modo di ripartire subito".

La prima partita del Gruppo I vede gli Azzurri sfidare il miglior attacco delle qualificazioni europee. "Se qualcuno ci avesse detto che dopo le prime due giornate avremmo ottenuto sei punti e una differenza reti di 9-2, avremmo firmato subito", ha detto l'attaccante del Norvegia, Alexander Sørloth. Martin Ødegaard ha fatto gli assist per quattro di questi gol ed è pronto a dare battaglia agli Azzurri. "Non so come si sentano loro, ma noi non vediamo l'ora di giocare", ha detto il centrocampista dell'Arsenal. "Sarà bello".

Skopje la prima tappa del Belgio

Con l'arrivo a gennaio di Rudi Garcia al posto di Domenico Tedesco, il Belgio ha superato lo spareggio della Lega A/B in Nations League, segnando tre gol negli ultimi 20 minuti del ritorno della sfida contro l'Ucraina, ribaltando così la sconfitta per 3-1 in trasferta di tre giorni prima. Dopo la partita, il tecnico francese ha detto: "Sono state gettate delle buone basi. Possiamo fare molta strada da questo punto di partenza".

Romelu Lukaku ha segnato tre gol in due partite, con due assist di Kevin De Bruyne. "Loro due sono i leader della squadra", ha detto Garcia. Un 22enne De Bruyne era andato in gol l'ultima volta che il Belgio ha affrontato in trasferta la Macedonia del Nord: 2-0 nel 2013 (mentre Lukaku, allora 19enne, era rimasto in panchina). Dall'altro lato, la squadra di Blagoje Mile-ki è imbattuta in casa da sei partite (V3 P3) e in questa striscia ha ottenuto due prestigiosi pareggi per 1-1 contro Italia e Inghilterra a Skopje.

I Paesi Bassi partono da Helsinki

L'uscita ai quarti di finale della Nations League contro la Spagna è stata al cardiopalma: gli Orange hanno pareggiato 2-2 in casa e poi 3-3 a Valencia prima di perdere ai rigori. La sconfitta è stata un duro colpo per la squadra di Ronald Koeman, ma l'allenatore ha evidenziato soprattutto gli aspetti positivi da trarre dalla sfida contro i campioni d'Europa. "Siamo stati eliminati, ma faremo tesoro di questa sconfitta per il modo in cui abbiamo giocato", ha spiegato.

I Paesi Bassi sperano quindi di mettere in pratica la lezione già nell'esordio del Gruppo G contro la Finlandia. Gli Orange sono imbattuti a Helsinki (V4 P1), dove non perdono dal 2011. Sotto la guida del nuovo allenatore danese Jacob Friis, la Finlandia ha vinto 1-0 contro Malta nella prima giornata, mentre nella seconda ha pareggiato 2-2 contro la Lituania dopo essere stata in vantaggio di due gol. Alcuni media finlandesi hanno messo in dubbio la mancanza di passione dell'allenatore, ma Friis ha insistito sul fatto che il sangue freddo sia la chiave per risollevare la sua squadra: "Urlare non serve a niente".

Negli altri campi

Entrambe al primo posto del Gruppo L con sei punti, Cechia e Montenegro si affrontano a Praga. Il Ct della squadra di casa, Ivan Hašek, ha ammesso che vincere contro Isole Faroe e Gibilterra era quasi "obbligatorio"; il Montenegro sarà un test più impegnativo per una squadra che punta alla qualificazione al Mondiale che manca dal 2006.

La Croazia ha perso la finale di Nations League, ma con gli innesti di giovani di qualità come Franjo Ivanović e Zlatko Dalić, i croati vogliono continuare a stupire. Prima della sfida contro Gibilterra, l'attaccante dell'Union SG Ivanović, ha detto: "Possiamo raggiungere risultati simili a quelli ottenuti dalla Croazia negli ultimi anni".

Il nuovo allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, vuole continuare a vincere nel Gruppo K quando la sua squadra affronterà Andorra, mentre Craig Bellamy avrà la possibilità di estendere la sua imbattibilità a 9 partite da allenatore del Galles quando affronterà in casa il Liechtenstein.

Quarta giornata

Lunedì 9 giugno 2025

Gruppo I : Estonia - Norvegia, Italia - Moldova

Gruppo J: Kazakistan - Macedonia del Nord (16:00), Belgio - Galles

Gruppo L: Isole Faroe - Gibilterra, Croazia - Cechia

Martedì 10 giugno 2025

Gruppo G: Finlandia - Polonia, Paesi Bassi - Malta

Gruppo H: Romania - Cipro, San Marino - Austria

Gruppo K: Lettonia - Albania, Serbia - Andorra