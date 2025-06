Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo: cosa guardare nella quarta giornata

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono iniziate a marzo, ma Italia, Paesi Bassi, Belgio e Croazia hanno esordito a giugno; le squadre dovranno fare del loro meglio se vogliono raggiungere la fase finale del Mondiale che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti della quarta giornata.

Riepilogo Qualificazioni Europee

Quarta giornata

Lunedì 9 giugno 2025

Gruppo I : Estonia - Norvegia, Italia - Moldova

Gruppo J: Kazakistan - Macedonia del Nord (16:00), Belgio - Galles

Gruppo L: Isole Faroe - Gibilterra, Croazia - Cechia

Martedì 10 giugno 2025

Gruppo G: Finlandia - Polonia, Paesi Bassi - Malta

Gruppo H: Romania - Cipro, San Marino - Austria

Gruppo K: Lettonia - Albania, Serbia - Andorra

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non specificato

Guida alle partite

La dura sfida del Belgio contro il Galles

Il Belgio esce con l’amaro in bocca dalla gara d’esordio, dopo che un gol nei minuti finali di Ezgjan Alioski ha regalato il pareggio alla Macedonia del Nord e lasciato i Diavoli Rossi con un solo punto. Riscattarsi subito alla quarta giornata sarà tutt’altro che semplice: ad attenderli c’è un Galles in grande forma, forte di due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite di qualificazione, e ancora ispirato dall’energia di quella storica vittoria proprio contro il Belgio nei quarti di finale di UEFA EURO 2016.

Highlights: Macedonia del Nord - Belgio 1-1

L'Italia a caccia del riscatto

L’Italia sperava di lasciarsi alle spalle la delusione dei quarti di finale della Nations League con un avvio convincente nelle qualificazioni, ma il debutto ha raccontato un'altra storia: a Oslo, gli Azzurri sono stati travolti dalla Norvegia, vittoriosa per 3-0 grazie a una prestazione offensiva di alto livello. "Non possiamo fare altro che tornare nello spogliatoio e prendere nota della prestazione di stasera", ha dichiarato il portiere Gianluigi Donnarumma. L’obiettivo ora è trasformare quelle riflessioni in riscatto nella prossima sfida contro la Moldavia, ancora a caccia della prima vittoria.

Highlights: Norvegia - Italia 3-0

I Paesi Bassi iniziano il loro cammino nel Gruppo G con una vittoria convincente a Helsinki, grazie alle reti nel primo tempo di Memphis Depay e Denzel Dumfries. Un'organizzazione difensiva solida ha poi permesso al portiere Mark Flekken di vivere una serata tranquilla tra i pali. Nella quarta giornata, a Groningen, gli Oranje affronteranno Malta, che ha conquistato il suo primo punto del girone contro la Lituania. Tuttavia, la squadra di Ronald Koeman è determinata a sfruttare l'occasione per colmare il distacco dalla Polonia capolista.

Negli altri campi