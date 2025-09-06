Classifica marcatori Qualificazioni Europee: Andrej Kramarić

Andrej Kramarić è tornato in testa alla classifica marcatori delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 dopo aver segnato il suo sesto gol in quattro partite.

Il 34enne precede di una lunghezza l'attaccante dei Paesi Bassi, Memphis Depay, che a sua volta ha un gol di vantaggio su quattro giocatori: Mikel Merino (Spagna), Erling Haaland (Norvegia), Patrik Schick (Cechia) e Kevin De Bruyne (Belgio).

Chi è il capocannoniere delle Qualificazioni Europee?

Classifica marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 6 Andrej Kramarić (Croazia) 5 Memphis Depay (Paesi Bassi)

4 Kevin De Bruyne (Belgio) 4 Erling Haaland (Norvegia)

4 Mikel Merino (Spagna)

4 Patrik Schick (Cechia) 3 Jérémy Doku (Belgio)

3 Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina)

3 Breel Embolo (Svizzera)

3 Gvidas Gineitis (Lituania)

3 Harry Kane (Inghilterra)

3 Moise Kean (Italia)

3 Aleksandar Mitrović (Serbia)

3 Dor Peretz (Israele)

3 Ivan Perišić (Croazia)

3 Giacomo Raspadori (Italia)

3 Alexander Sørloth (Norvegia)

3 Youri Tielemans (Belgio)

Kramarić ha segnato in tutte e quattro le vittorie della Croazia in altrettante partite, mentre il neo miglior marcatore di sempre dei Paesi Bassi, Depay, ha messo a segno cinque gol in quattro partite dopo essere rimasto a secco contro la Polonia (quando però ha fatto un assist)

Haaland ha segnato in tutte e quattro le partite della Norvegia nelle qualificazioni europee (quattro vittorie), mentre Schick guidava la classifica in solitaria prima della sconfitta della Cechia per 5-1 contro la Croazia a giugno, in una partita in cui Kramarić ha segnato due gol.

La tripletta di Merino domenica a Konya lo ha portato a quattro gol, mentre la doppietta di De Bruyne contro il Kazakistan lo mantiene in corsa per il titolo di capocannoniere.

Guarda i quattro gol di Erling Haaland

Guarda la classifica marcatori

Chi ha servito più assist nelle Qualificazioni Europee?

Il miglior assist man è il centrocampista Martin Ødegaard (Arsenal), che ha propiziato cinque dei 13 gol della Norvegia. Sorba Thomas (Galles), Mateo Retegui (Italia) e Manor Solomon (Israele) hanno fatto un assist in meno del norvegese, mentre Ivan Perišić ha servito ben tre assist nella vittoria per 7-0 della Croazia su Gibilterra alla terza giornata.

5 Martin Ødegaard (Norvegia)

4 Mateo Retegui (Italia)﻿

4 Manor Solomon (Israele)﻿

4 Sorba Thomas (Galles)

I quattro gol di Patrik Schick

Statistiche Qualificazioni Europee

Chi ha segnato una tripletta?

Aleksandar Mitrović (Serbia - Andorra 3-0, 10/06/2025)

Mikel Merino (Turchia - Spagna 0-6, 07/09/2025)

I migliori marcatori delle ultime qualificazioni

EURO 2024: Romelu Lukaku (Belgio) 14

Coppa del Mondo 2022: Harry Kane (Inghilterra), Memphis Depay (Paesi Bassi) 12

EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12

Coppa del Mondo 2018: Robert Lewandowski (Polonia) 16

EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13

Coppa del Mondo 2014: Robin van Persie (Paesi Bassi) 11

EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12

Coppa del Mondo 2010: Theofanis Gekas (Grecia) 10

EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13

Coppa del Mondo 2006: Pauleta (Portogallo) 11

EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9

Coppa del Mondo 2002: Andriy Shevchenko (Ucraina) 10

EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11