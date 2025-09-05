Classifica marcatori Qualificazioni Europee: Andrej Kramarić, Erling Haaland, Patrik Schick

Andrej Kramarić della Croazia, a quota cinque gol, precede Erling Haaland (Norvegia) e Patrik Schick (Cechia) in vetta alla classifica marcatori delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Seguono a un lunghezza Memphis Depay (Paesi Bassi), Harry Kane (Inghilterra), Youri Tielemans (Belgio) e Alexander Sørloth (Norvegia) insieme al serbo Aleksandar Mitrović, autore della prima tripletta di queste qualificazioni.

Chi è il capocannoniere delle Qualificazioni Europee?

Classifica marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 5 Andrej Kramarić (Croazia) 4 Erling Haaland (Norvegia)

4 Patrik Schick (Cechia) 3: Memphis Depay (Paesi Bassi)

3: Harry Kane (Inghilterra)

3: Aleksandar Mitrović (Serbia)

3: Alexander Sørloth (Norvegia)﻿

3 Youri Tielemans (Belgio)



Kramarić ha segnato il gol della vittoria in trasferta contro le Isole Faroe, portando a cinque le sue reti in tre partite e prendendo il comando della classifica marcatori.

Haaland, autore di un gol in ciascuna delle quattro partite di qualificazione vinte dalla Norvegia, e Schick, che guidava la classifica in solitaria prima della sconfitta della Cechia per 5-1 contro la Croazia (con doppietta di Kramarić), seguono a pari merito con quattro reti ciascuno.

Capocannoniere: guarda i quattro gol di Erling Haaland

Guarda la classifica marcatori

Chi ha servito più assist nelle Qualificazioni Europee?

Il miglior assist man è il centrocampista Martin Ødegaard (Arsenal), che ha propiziato cinque dei 13 gol della Norvegia. Sorba Thomas (Galles) ha una media di un assist per ciascuna delle sue quattro presenze, mentre Ivan Perišić ha servito tre assist solo nella vittoria per 7-0 della Croazia su Gibilterra alla terza giornata.

5 Martin Ødegaard (Norvegia)

4 Sorba Thomas (Galles)

3 Ivan Perišić (Croazia)

3 Manor Soloman (Israele)

Capocannoniere: Patrik Schick

Statistiche Qualificazioni Europee

Chi ha segnato una tripletta?

Aleksandar Mitrović (Serbia - Andorra 3-0, 10/06/2025)

I migliori marcatori delle ultime qualificazioni

EURO 2024: Romelu Lukaku (Belgio) 14

Coppa del Mondo 2022: Harry Kane (Inghilterra), Memphis Depay (Paesi Bassi) 12

EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12

Coppa del Mondo 2018: Robert Lewandowski (Polonia) 16

EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13

Coppa del Mondo 2014: Robin van Persie (Paesi Bassi) 11

EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12

Coppa del Mondo 2010: Theofanis Gekas (Grecia) 10

EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13

Coppa del Mondo 2006: Pauleta (Portogallo) 11

EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9

Coppa del Mondo 2002: Andriy Shevchenko (Ucraina) 10

EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11