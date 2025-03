Qualificazioni Europee di marzo: due vittorie su due per Inghilterra e Polonia

Nelle gare di martedì valide per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026, l'Inghilterra vince la seconda partita consecutiva a Wembley grazie anche a una splendida punizione di Reece James, mentre la Polonia supera 2-0 Malta con la doppietta di Karol Świderski.

UEFA.com riepiloga le partite della prima e seconda giornata.

Guida alle qualificazioni 

Risultati seconda giornata

Lunedì 24 marzo

Gruppo G: Lituania - Finlandia 2-2, Polonia - Malta 2-0

Gruppo H: Bosnia-Erzegovina - Cipro 2-1, San Marino - Romania 1-5

Gruppo K: Albania - Andorra 3-0, Inghilterra - Lettonia 3-0

Troppa Inghilterra per la Lettonia

Thomas Tuchel ottiene la seconda vittoria in altrettante partite alla guida dell'Inghilterra, superando la Lettonia a Wembley. Gli ospiti sfiorano subito il vantaggio a sorpresa con una conclusione di Vladislavs Gutkovskis, ma l'Inghilterra domina il resto della partita e sblocca il risultato con un magnifico calcio di punizione di Reece James al 38° minuto. A metà del secondo tempo l'Inghilterra alza ulteriormente il baricentro e raddoppia con Harry Kane su un traversone basso di Declan Rice. Entrato a partita in corso, Eberechi Eze, come James, segna il suo primo gol con l'Inghilterra chiudendo definitivamente la gara.

La Polonia vola grazie alla doppietta di Świderski

Karol Świderski mette fine a una serie di otto partite senza gol in nazionale con una doppietta nel 2-0 della Polonia contro Malta. Dopo la vittoria di venerdì contro la Lituania arrivata solo all'80' con la rete di Lewandowki, nella sfida di lunedì a Varsavia i polacchi si impongono 2-0 grazie alla doppietta dell'attaccante del Panathinaikos, Świderski (27' e 51').

Il meglio delle altre partite

La Bosnia-Erzegovina prosegue a punteggio pieno dopo la combattuta vittoria casalinga contro Cipro, grazie al gol della vittoria di Haris Hajradinovic.

La Lituania sembrava destinata a subire l'ottava sconfitta consecutiva dopo essere andata sotto per 2-0 in casa contro la Finlandia dopo appena 17 minuti, ma i gol di Armandas Kučys e Gvidas Gineitis hanno permesso ai lituani di guadagnare un punto nel Gruppo G.

Risultati prima giornata

Venerdì 21 marzo

Gruppo G: Malta - Finlandia 0-1, Polonia - Lituania 1-0

Gruppo H: Cipro - San Marino 2-0, Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1

Gruppo K: Inghilterra - Albania 2-0, Andorra - Lettonia 0-1

Sabato 22 marzo

Gruppo I: Moldavia - Norvegia 0-5, Israele - Estonia 2-1

Gruppo J: Liechtenstein - Macedonia del Nord 0-3, Galles - Kazakistan 3-1

Gruppo L: Montenegro - Gibilterra 3-1, Cechia - Isole Faroe 2-1

La corsa di Bellamy continua

Il Galles è adesso imbattuto da sette partite sotto la guida di Craig Bellamy dopo aver iniziato il Gruppo J con una vittoria sul Kazakistan. Dan James porta in vantaggio i gallesi al nono minuto ma i kazaki trovano il pari con un rigore di Askhat Tagybergen poco prima dell'intervallo. Nella ripresa i dragoni si impongono grazie ai gol di Ben Davies e Rabbi Matondo, al primo gol con la nazionale, regalando una grande serata ai presenti al Cardiff City Stadium.

Highlights: Galles - Kazakistan 3-1

Gioventù ed esperienza trascinano l'Inghilterra

I gol di Myles Lewis-Skelly e del capitano Harry Kane assicurano una vittoria a Thomas Tuchel nella sua prima partita da Ct dell'Inghilterra. Il diciottenne Lewis-Skelly, uno dei due esordienti schierati in difesa (l'altro è Dan Burn), diventa il giocatore più giovane di sempre a segnare alla prima presenza nella nazionale inglese capitalizzando un passaggio filtrante di Jude Bellingham al 20'. L'Albania aumenta la pressione nel secondo tempo, in particolare dopo l'ingresso dell'attaccante Armando Broja, ma Kane riporta la calma al 77' segnando con la consueta freddezza.

Highlights: Inghilterra - Albania 2-0 

Lewandowski ancora decisivo

La Polonia vive una serata frustrante in casa della Lituania ma, non per la prima volta, viene salvata da Robert Lewandowski. Gli ospiti resistono fino all'81' ma cadono dopo un dribbling ubriacante di Jakub Kamiński e l'assist per Lewandowski, che grazie a una deviazione di Edvinas Gertmonas segna il suo 85esimo gol e sale al terzo posto nella classifica marcatori assoluta delle nazionali europee. La vittoria è comunque meritata perché la squadra di Michał Probierz totalizza 24 tiri a Varsavia.

Highlights: Polonia - Lituania 1-0

Il meglio delle altre partite