Qualificazioni Coppa del Mondo: cosa guardare alla prima e alla seconda giornata

Le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026 prendono il via venerdì 21 marzo, quando le squadre di tutta Europa iniziano il cammino verso la fase finale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

UEFA.com seleziona le partite più interessanti delle prime due giornate.

Guida alle qualificazioni

Prima giornata

Venerdì 21 marzo

Gruppo G: Malta - Finlandia, Polonia - Lituania

Gruppo H: Cipro - San Marino (18:00), Romania - Bosnia ed Erzegovina

Gruppo K: Inghilterra - Albania, Andorra - Lettonia

Sabato 22 marzo

Gruppo I: Moldavia - Norvegia (18:00), Israele - Estonia

Gruppo J: Liechtenstein - Macedonia del Nord (15:00), Galles - Kazakistan

Gruppo L: Montenegro - Gibilterra (18:00), Cechia - Isole Faroe

Seconda giornata

Lunedì 24 marzo

Gruppo G: Lituania - Finlandia (18:00), Polonia - Malta

Gruppo H: Bosnia ed Erzegovina - Cipro, San Marino - Romania

Gruppo K: Albania - Andorra, Inghilterra - Lettonia

Martedì 25 marzo

Gruppo I: Moldavia - Estonia (18:00), Israele - Norvegia

Gruppo J: Macedonia del Nord - Galles, Liechtenstein - Kazakistan

Gruppo L: Gibilterra - Cechia, Montenegro - Isole Faroe

Calci di inizio 20:45 CET se non diversamente indicato

Cosa guardare

Le prime di Thomas Tuchel con l'Inghilterra

Più di cinque mesi dopo la sua nomina, Thomas Tuchel si appresta alle prime due partite da Ct dell'Inghilterra, che ospiterà Albania e Lettonia a Wembley nel Gruppo K.

Dopo aver perso la finale di EURO 2020 ed EURO 2024, oltre alla semifinale di Coppa del Mondo 2018, l'Inghilterra è di nuovo tra le favorite al torneo della prossima estate. Tuchel spera ovviamente in un buon inizio.

Sarà interessante vedere l'assetto tattico dell'allenatore, che ha tantissime opzioni e un bacino di talenti a dir poco abbondante.

Tutti i gol dell'Inghilterra a EURO 2024

Il Galles cerca il bis

Dopo 64 anni senza qualificarsi, il Galles è arrivato alla fase finale della Coppa del Mondo 2022 ma è stato eliminato nella fase a gironi con un punto in tre partite.

Quell'esperienza ha senza dubbio lasciato l'appetito alla squadra di Craig Bellamy, che spera di poter essere tra le 16 nazioni europee che andranno in America il prossimo anno.

Bellamy, mai approdato alla fase finale di un torneo internazionale quando giocava nel Galles, ha vinto il Gruppo B4 di Nations League ed è molto fiducioso in vista delle prime due gare di qualificazione contro Kazakistan e Macedonia del Nord.

"Non vedo l'ora", ha detto. "Sono entusiasta di lavorare con il gruppo, che è molto affiatato. Vogliamo andare a vincere".

L'ultimo assalto di Robert Lewandowski?

Molto probabilmente, la Coppa del Mondo del 2026 sarà l'ultima per il 36enne Robert Lewandowski, sempre che la sua Polonia riesca ad arrivarci. Con un totale di 84 gol in 156 presenze in nazionale, l'attaccante del Barcellona avrà la consueta fame di gol quando la sua squadra ospiterà Lituania e Malta nel Gruppo G.

"Un giorno, magari, mi sveglierò e penserò che è il momento di lasciare la nazionale", ha detto Lewandowski dopo le delusioni della Polonia a EURO 2024. "Ma oggi penso che questa squadra abbia un futuro e che nonostante l'Europeo abbia costruito qualcosa. Vedo le potenzialità e vedo emergere molti giovani".

Grandi gol di Robert Lewandowski con la Polonia

Altre partite