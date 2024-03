Anteprima finali spareggi EURO 2024: chi volerà in Germania?

Il Galles si affida al pubblico di Cardiff per la sfida contro la Polonia, l'Ucraina deve superare l'Islanda, mentre la Georgia sogna la sua prima qualificazione alla fase finale degli Europei, ma per farlo deve prima deve battere gli ex campioni del 2004 della Grecia.

Da quando ha battuto la Polonia per 2-0 nel primo incontro al Ninian Park, ex stadio di casa del Cardiff City, nel 1973, il Galles non ha più vinto contro gli avversari della finale degli spareggi (P2 S7). Ma dopo l'entusiasmante vittoria per 4-1 contro la Finlandia, regna l'ottimismo in casa Galles. Il capitano Ben Davies sa che contro la Polonia sarà "una partita difficile", ma spera che il fattore casa possa fare la differenza: "Abbiamo giocato contro delle buone squadre qui e ottenuto alcuni buoni risultati".

Robert Lewandowski non è preoccupato di non essere stato tra i marcatori nella vittoria per 5-1 della Polonia nella semifinale degli spareggi contro l'Estonia, e ritiene che il vantaggio di giocare in casa possa non essere così decisivo. "Il Galles è in casa e sarà sotto pressione", ha detto. "C'è un ultimo passo da fare e credo che possiamo farcela".

Lewandowski ha un motivo in più per raggiungere la fase finale: con 147 presenze in nazionale, potrebbe raggiungere il traguardo delle 150 presenze se andasse in Germania.

Highlights 2022: Galles - Polonia 0-1

Entrambe le precedenti partite "casalinghe" dell'Ucraina contro l'Islanda sono terminate 1-1, ma mentre le squadre si preparano a incontrarsi di nuovo a Wroclaw, in Polonia, l'obiettivo adesso è vincere per entrambe le squadre. Roman Yaremchuk ha segnato un gol e ne ha propiziato un altro per Artem Dovbyk nella vittoria dell'Ucraina contro la Bosnia-Erzegovina in semifinale, con alcuni cambi che hanno fatto la differenza secondo il ct Serhiy Rebrov: "Abbiamo inserito un altro attaccante ed è stata una buona mossa. Questa partita ha mostrato il carattere dei nostri giocatori e della nostra nazione".

L'Islanda ha travolto 4-1 Israele in semifinale, con l'attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, autore di una tripletta per la gioia del suo allenatore, Åge Hareide, che ha detto: "Ci mancavano i gol prima delle qualificazioni; ora abbiamo di nuovo Albert Gudmundsson, che ha dimostrato di essere un grande giocatore". L'Ucraina è un avversario ostico, ma l'allenatore norvegese è fiducioso e aggiunge: "Abbiamo una squadra dedita al lavoro e dotata tecnicamente".

L'Ucraina ha raggiunto sette volte le finali di spareggio per il Mondiale o EURO, ma ha vinto solo una volta, contro la Slovenia, qualificandosi a EURO 2016.

Highlights 2016: Ucraina-Islanda 1-1

La Georgia ha battuto il Lussemburgo in semifinale grazie soprattutto alla doppietta di Budu Zivzivadze, ma la Grecia sarà sicuramente un avversario più ostico per la squadra di Willy Sagnol. Il pubblico di Tbilisi spingerà la Georgia, ma l'allenatore francese sa che deve giocare meglio per raggiungere il suo primo EURO: "Dobbiamo migliorare la qualità del nostro gioco, perché la Grecia verrà a Tbilisi per vincere".

La Grecia ha vinto col margine maggiore delle semifinali battendo 5-0 il Kazakistan, ma il ct Gustavo Poyet sa che deve lavorare sulla mentalità della sua squadra. "Conosco la mentalità dei greci: a volte si scoraggiano troppo facilmente mentre altre si esaltano troppo velocemente. Dobbiamo controllare le emozioni". EURO 2024 è un torneo che suscita bei ricordi alla Grecia che 20 anni fa stupì il mondo vincendo l'edizione del 2004.

La Georgia non ha mai battuto la Grecia in nove precedenti: P2 S7.

Highlights: Georgia - Grecia 0-2

