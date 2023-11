Ucraina-Italia 0-0: gli Azzurri volano a EURO

L'Italia festeggia la qualificazione a UEFA EURO 2024, garantendosi il diritto a difendere il titolo ottenuto a Wembley nell'estate 2021. Alla BayArena di Leverkusen, gli Azzurri di Luciano Spalletti pareggiano 0-0 contro l'Ucraina - uno dei due risultati utili a "blindare" il secondo posto nel Gruppo C - e staccano così il pass per la Germania.



Ucraina-Italia 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'avvio dell'Ucraina è intraprendente e, dopo il giallo rimediato in apertura da Alessandro Buongiorno, Gianluigi Donnarumma è chiamato a una non semplice parata sulla conclusione di Heorhiy Sudakov. La risposta degli Azzurri è affidata a Nicolò Barella, ma Anatoliy Trubin non è da meno del collega del PSG sul tentativo del centrocampista dell'Inter.

La nazionale di Spalletti, con il trascorrere dei minuti, prende campo e coraggio. Giovanni Di Lorenzo mette di un soffio a lato di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Federico Dimarco, ma è Davide Frattesi a non concretizzare la migliore occasione del primo tempo: Federico Chiesa è devastante nell'incunearsi e serve uno splendido pallone al numero 17 Azzurro, che però si lascia "ipnotizzare" dal portiere avversario.

Si va all'intervallo con il risultato in equilibrio sullo 0-0 e nella ripresa il Ct toglie Giacomo Raspadori per far posto a Gianluca Scamacca. Ma è Donnarumma a togliere le castagne dal fuoco all'Italia, chiudendo lo specchio a Mykhailo Mudryk - attaccante del Chelsea - dopo una precedente incomprensione con Di Lorenzo.

Gianluigi Donnarumma chiude la porta a Mykhailo Mudryk durante la sfida di Leverkusen, che ha regalato all'Italia la qualificazione a UEFA EURO 2024 Getty Images

Spalletti decide altre due sostituzioni, con Nicolò Zaniolo e Jorginho che sono rimpiazzati da Matteo Politano e Bryan Cristante. Una conclusione del solito Mudryk non crea apprensioni alla retroguardia dell'Italia, mentre dall'altra parte Scamacca non riesce a trovare la correzione vincente sull'ennesimo spunto di Chiesa.

Ci prova da fuori Politano, che non inquadra però lo specchio della porta. L'Ucraina di Serhiy Rebrov si getta con cuore e generosità in attacco alla ricerca del gol che le regalerebbe la qualificazione, ma è l'Italia a centrare l'obiettivo difendendo con tenacia la porta di Donnarumma. Il fischio finale dell'arbitro, dopo sei minuti di recupero, scatena la gioia della nazionale di Spalletti. Che in estate sarà in Germania a difendere il titolo europeo.



Formazioni



Ucraina: Trubin; Konoplya (Tymchyk 86'), Svatok (Malinovskyi 90'+1'), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (Pikhalonok 80'); Tsyhankov (Zubkov 80'), Sudakov, Zinchenko (Zikan 86'), Mudryk; Dovbyk Ct. Rebrov



Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho (Cristante 71'), Barella; Zaniolo (Politano 71', Darmian 90'+1'), Raspadori (Scamacca 46'), Chiesa (Kean 81') Ct. Spalletti