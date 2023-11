Qualificazioni Europee: Serbia alla fase finale, Lukaku da record

La Serbia mette fine a un'attesa di 24 anni e torna al Campionato Europeo UEFA grazie a un 2-2 contro la Bulgaria, mentre Romelu Lukaku stabilisce un nuovo record di gol nelle Qualificazioni Europee.

UEFA.com riassume le partite più importanti della decima giornata del cammino verso la fase finale in Germania.

Tutte le partite di qualificazione

I risultati di domenica

Gruppo A: Scozia - Norvegia 3-3, Spagna - Georgia 3-1

Gruppo F: Belgio - Azerbaigian 5-0, Svezia - Estonia 2-0

Gruppo G: Ungheria - Montenegro 3-1, Serbia - Bulgaria 2-2

Gruppo J: Bosnia ed Erzegovina - Slovacchia 1-2, Liechtenstein - Lussemburgo 0-1, Portogallo - Islanda 2-0

Classifiche

La Serbia si assicura il punto che le serviva per qualificarsi alla prima fase finale di EURO dal 2000. Miloš Veljković porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo ribadendo in rete di testa dopo una traversa di Nemanja Gudelj. Gli ospiti migliorano nella ripresa e ritrovano la parità con un rasoterra di Georgi Rusev, poi Kiril Despodov firma il gol della rimonta in contropiede. La squadra di Dragan Stojković trova il 2-2 a 8' dalla fine con un'incornata di Srđan Babić su corner di Dušan Tadić, negando alla Bulgaria la prima vittoria nel Gruppo G.

Highlights: Serbia - Bulgaria 2-2

La doppietta del capitano Dominik Szoboszlai dà il via alla rimonta dell'Ungheria, che si assicura il primo posto nel Gruppo G. Prima, però, il colpo di testa da distanza ravvicinata di Slobodan Rubežić porta in vantaggio il Montenegro, che deve vincere per avere qualche possibilità di qualificarsi. Szoboszlai pareggia dopo l'intervallo con una conclusione perentoria dopo una gimcana e raddoppia qualche istante più tardi dopo una combinazione con Martin Ádám. Il tiro di mezzo volo di Ádám Nagy nel recupero mette il punto esclamativo su un ottimo secondo tempo..

Highlights: Ungheria - Montenegro 3-1

I quattro gol di Romelu Lukaku nell'arco di 21 minuti del primo tempo aiutano il Belgio a blindare il primo posto nel Gruppo F. Il capitano di casa apre le marcature al 17' con un potente colpo di testa su assist preciso di Jérémy Doku. Poco dopo, il centrocampista ospite Eddy viene espulso per doppia ammonizione. Lukaku raddoppia pochi istanti più tardi, poi firma il tris con un colpo di testa su traversone di Wout Faes e segna il quarto gol a 8' dall'intervallo. Leandro Trossard aggiunge il quinto nel finale su un altro assist di Doku.

Highlights: Belgio - Azerbaigian 5-0

La Spagna si assicura il primo posto nel Gruppo A con una vittoria sudata a Valladolid. Robin Le Normand porta in vantaggio i padroni di casa su un'ottima punizione di Ferran Torres, ma la Georgia trova ben presto il pareggio con Khvicha Kvaratskhelia. Nella ripresa, le furie rosse giocano con maggiore intensità e conquistano i tre punti grazie a un colpo di testa di Torres sul secondo palo e alla deviazione di Luka Lochoshvili sul cross di Lamine Yamal. L'unica macchia per l'undici di Luis de la Fuente è l'infortunio del giovane Gavi.

Highlights: Spagna - Georgia 3-1

Il colpo di testa nel finale di Mohamed Elyounoussi regala alla Norvegia un punto a Glasgow, mentre la Scozia conclude una stagione di successo con un divertente pareggio. Gli scandinavi, privi di Erling Haaland e Martin Ødegaard e non più in grado di andare alla fase finale, partono bene e passano subito in vantaggio con Aron Dønnum. Il capitano scozzese John McGinn pareggia dal dischetto, ma Jørgen Strand Larsen riporta gli ospiti sul 2-1. I padroni di casa pareggiano grazie a un autogol di Leo Østigård prima dell'intervallo e vanno sul 3-2 con Stuart Armstrong, ma l'ultima parola spetta a Elyounoussi (ex Celtic).

Highlights: Scozia - Norvegia 3-3

Il Portogallo, vincitore del Gruppo J, batte comodamente l'Islanda e conclude le qualificazioni con 10 vittorie su 10. Otto minuti prima dell'intervallo, Bruno Fernandes infrange il muro degli ospiti con un rasoterra dal limite dell'area. Ricardo Horta, subentrato nel secondo tempo, raddoppia dalla corta distanza e permette alla squadra di Roberto Martínez di chiudere nel migliore dei modi.

Il Portogallo è stato perfetto nel Gruppo J AFP via Getty Images

Altre partite

Il Lussemburgo chiude le sue migliori qualificazioni di sempre con la quinta vittoria in 10 partite. Il capocannoniere Gerson Rodrigues firma l'1-0 in casa del Liechtenstein nonostante l'espulsione di Danel Sinani al 5'. Con questo successo, la squadra del Granducato arriva terza nel Gruppo J.

Nello stesso girone, la Slovacchia, già qualificata, trionfa 2-1 in casa della Bosnia-Erzegovina grazie ai gol nel secondo tempo di Róbert Boženík e Ľubomír Šatka.

La Svezia non trova un posto a EURO 2024 ma conclude il Gruppo F con una vittoria di consolazione. Viktor Claesson ed Emil Forsberg segnano nel 2-0 contro l'Estonia, terzo successo stagionale dei padroni di casa.

Le partite di lunedì

Gruppo C: Macedonia del Nord - Inghilterra, Ucraina - Italia

Gruppo E: Albania - Isole Faroe, Cechia - Moldavia

Gruppo H: Irlanda del Nord - Danimarca, San Marino - Finlandia, Slovenia - Kazakistan

Le partite di martedì

Gruppo B: Gibilterra - Paesi Bassi, Grecia - Francia

Gruppo D: Croazia - Armenia, Galles - Turchia

Gruppo I: Andorra - Israele, Kosovo - Bielorussia, Romania - Svizzera

Calcio d'inizio 20:45 CET salvo diversa indicazione

Scarica l'app di EURO 2024