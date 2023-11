Qualificazioni Europee: la Croazia soffia il posto al Galles, pari tra Grecia e Francia

Ora conosciamo 21 delle 24 squadre che parteciperanno alla fase finale di UEFA EURO 2024, perché la Croazia diventa l'ultima a qualificarsi direttamente al torneo della prossima estate.

UEFA.com riassume le partite più importanti della decima giornata del cammino verso la fase finale in Germania.

Tutte le partite di qualificazione

I risultati di martedì

Gruppo B: Gibilterra - Paesi Bassi 0-6, Grecia - Francia 2-2

Gruppo D: Croazia - Armenia 1-0, Galles - Turchia 1-1

Gruppo I: Andorra - Israele 0-2, Kosovo - Bielorussia 0-1, Romania - Svizzera 1-0

Highlights: Croazia - Armenia 1-0

La Croazia si qualifica a EURO per la sesta volta consecutiva grazie a un gol di Ante Budimir contro l'ostinata Armenia. L'attaccante dell'Osasuna evita il suo marcatore e porta in vantaggio i padroni di casa di testa su cross di Borna Sosa a 2' dall'intervallo.

Gli ospiti si procurano la prima occasione degna di nota al 30' con Kamo Hovhannisyan, ma il suo tiro viene deviato sopra la traversa dal portiere Dominik Livaković. Con Luka Modrić sempre più influente nel secondo tempo, il portiere armeno Ognjen Chancharevich è il più impegnato e deve intervenire due volte in rapida successione su Andrej Kramarić e Mario Pašalić.

Highlights: Galles - Turchia 1-1

Le speranze del Galles di qualificarsi direttamente svaniscono per un rigore di Yusuf Yazıcı, che assicura alla Turchia il primo posto nel Gruppo D. La squadra di casa va subito in vantaggio con Neco Williams, autore del suo terzo gol in nazionale.

Quando la Turchia entra in partita, Danny Ward è costretto alla parata d'istinto su Samet Akaydin. Poi, Ben Davies commette fallo in area su Kenan Yıldız; sul dischetto si presenta Yusuf Yazıcı e non sbaglia. Nel finale, gli ospiti cercano il gol della vittoria e i padroni di casa scheggiano la traversa con un tiro di Yusuf Sarı, ma la vittoria della Croazia rende ininfluente il risultato del Galles.

Highlights: Grecia - Francia 2-2

La Grecia pareggia contro la Francia (già qualificata) e le impedisce di chiudere a punteggio pieno. Gli ospiti dominano nel primo tempo e si portano meritatamente in vantaggio con una conclusione di Randal Kolo Muani da posizione angolata.

Dopo l'intervallo, i padroni di casa sorprendono gli avversari con due gol nell'arco di cinque minuti, grazie a una volèe di Anastasios Bakasetas e alla prima rete in nazionale di Fotis Ioannidis. Il tiro dalla distanza di Youssouf Fofana porta i Bleus in parità a 16 minuti dalla fine, mentre nel recupero il subentrato Kylian Mbappé sfiora il gol della vittoria per i transalpini.

Altre partite

La tripletta di Calvin Stengs contribuisce al 6-0 tra Paesi Bassi (già qualificati) e Gibilterra nel Gruppo B. L'attaccante del Feyenoord segna il suo primo gol in nazionale al 10' e ne firma altri due nel secondo tempo. Era dal 2010 che un giocatore degli Orange non segnava una tripletta in trasferta.

La Romania conclude imbattuta il Gruppo I con una vittoria di misura contro la Svizzera a Bucarest. A decidere l'incontro è il gol di Denis Alibec cinque minuti dopo l'intervallo.

Nello stesso girone, la Bielorussia batte il Kosovo a Pristina e chiude con il secondo 1-0 consecutivo dopo quello di sabato contro Andorra.

I risultati di lunedì

Gruppo C: Macedonia del Nord - Inghilterra 1-1, Ucraina - Italia 0-0

Gruppo E: Albania - Isole Faroe 0-0, Cechia - Moldavia 3-0

Gruppo H: Irlanda del Nord - Danimarca 2-0, San Marino - Finlandia 0-2, Slovenia - Kazakistan 2-1

Highlights: Ucraina - Italia 0-0

L'Italia, campione d'Europa in carica, raggiunge la fase finale piazzandosi davanti all'Ucraina in virtù del secondo posto del Gruppo C dopo il pari a Leverkusen.

La squadra di Luciano Spalletti domina il primo tempo dal punto di vista delle occasioni e sfiora il vantaggio con Federico Chiesa, Nicolò Barella e Davide Frattesi.

L'Ucraina si rende pericolosa più volte in contropiede, con Georgiy Sudakov che si vede respingere la conclusione dal numero uno azzurro, Gianluigi Donnarumma.

In un secondo tempo intenso ma meno frenetico, il salvataggio di Donnarumma impedisce a Mykhailo Mudryk di cambiare il destino della qualificazione. L'Ucraina accede agli spareggi.

Highlights: Cechia - Moldavia 3-0

La Cechia conquista il secondo posto nel Gruppo E dopo il 3-0 contro una Moldavia in inferiorità numerica.

Dopo appena 14 minuti, David Douděra porta in vantaggio i padroni di casa con un'abile conclusione da distanza ravvicinata su assist di Tomáš Chorý.

Le speranze di rimonta degli ospiti si infrangono al 55' con l'espulsione di Vladislav Baboglo per doppio giallo.

La Cechia sul finale approfitta della superiorità numerica per segnare altri due gol con Chorý e Tomas Souček.

Highlights: Slovenia - Kazakistan 2-1

Benjamin Verbič entra dalla panchina per segnare il gol della vittoria e della qualificazione della Slovenia a UEFA EURO 2024.

Ai padroni di casa bastava un pareggio per assicurarsi il secondo posto nel Gruppo H e, dopo aver dominato il possesso palla nel primo tempo, gli sloveni passano in vantaggio grazie al gol di Benjamin Šeško.

Il Kazakistan alza la testa con la rete di Ramazan Orazov (al primo gol in nazionale) a inizio ripresa, ma la Slovenia resiste agli assalti degli ospiti e piazza il gol della vittoria con Verbič nei minuti finali. Nonostante la sconfitta, i kazaki andranno agli spareggi.

Altre partite

Nel Gruppo C, l'Inghilterra ha concluso la sua campagna di qualificazione da imbattuta dopo il punto ottenuto in Macedonia del Nord. I padroni di casa sono passati a sorpresa in vantaggio nel primo tempo con Enis Bardhi, ma l'autogol di Jani Atanasov ha riportato i Tre Leoni in parità dopo la pausa.

L'Irlanda del Nord ha chiuso le qualificazioni con un trionfo che le ha risollevato il morale contro la Danimarca, vincitrice del Gruppo H. Isaac Price ha segnato il gol del vantaggio verso l'ora di gioco, prima del raddoppio di Dion Charles.

Nel Gruppo H, Pyry Soiri ha segnato una doppietta nel successo della Finlandia contro San Marino. Gli scandinavi si sono classificati al quarto posto del girone, dietro Danimarca, Slovenia e Kazakistan.

I risultati di domenica

Gruppo A: Scozia - Norvegia 3-3, Spagna - Georgia 3-1

Gruppo F: Belgio - Azerbaigian 5-0, Svezia - Estonia 2-0

Gruppo G: Ungheria - Montenegro 3-1, Serbia - Bulgaria 2-2

Gruppo J: Bosnia ed Erzegovina - Slovacchia 1-2, Liechtenstein - Lussemburgo 0-1, Portogallo - Islanda 2-0

Classifiche

Highlights: Serbia - Bulgaria 2-2

La Serbia si è assicurata il punto che le serviva per qualificarsi alla prima fase finale di EURO dal 2000. Miloš Veljković ha portato in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo ribadendo in rete di testa dopo una traversa di Nemanja Gudelj. Gli ospiti sono cresciuti nella ripresa e hanno ritrovato la parità con un rasoterra di Georgi Rusev. Poi Kiril Despodov ha firmato il gol della rimonta in contropiede. La squadra di Dragan Stojković ha trovato il 2-2 a 8' dalla fine con un'incornata di Srđan Babić su corner di Dušan Tadić, negando alla Bulgaria la prima vittoria nel Gruppo G.

Highlights: Ungheria - Montenegro 3-1

La doppietta del capitano Dominik Szoboszlai ha dato il via alla rimonta dell'Ungheria, che si è assicurata il primo posto nel Gruppo G. Prima, però, il colpo di testa da distanza ravvicinata di Slobodan Rubežić ha portato in vantaggio il Montenegro, che deve vincere per avere qualche possibilità di qualificarsi. Szoboszlai ha pareggiato dopo l'intervallo con una conclusione perentoria dopo una gimcana e raddoppiato qualche istante più tardi dopo una combinazione con Martin Ádám. Il tiro di mezzo volo di Ádám Nagy nel recupero ha messo il punto esclamativo su un ottimo secondo tempo.

Highlights: Belgio - Azerbaigian 5-0

I quattro gol di Romelu Lukaku nell'arco di 21 minuti del primo tempo hanno aiutato il Belgio a blindare il primo posto nel Gruppo F. Il capitano di casa ha aperto le marcature al 17' con un potente colpo di testa su assist preciso di Jérémy Doku. Poco dopo, il centrocampista ospite Eddy è stato espulso per doppia ammonizione. Lukaku ha raddoppiato pochi istanti più tardi, poi ha firmato il tris con un colpo di testa su traversone di Wout Faes e ha segnato il quarto gol a 8' dall'intervallo. Leandro Trossard ha aggiunto il quinto nel finale su un altro assist di Doku.

Highlights: Spagna - Georgia 3-1

La Spagna si è assicurata il primo posto nel Gruppo A con una vittoria sudata a Valladolid. Robin Le Normand ha portato in vantaggio i padroni di casa su un'ottima punizione di Ferran Torres, ma la Georgia ha trovato ben presto il pareggio con Khvicha Kvaratskhelia. Nella ripresa, le furie rosse hanno giocato con maggiore intensità e hanno conquistato i tre punti grazie a un colpo di testa di Torres sul secondo palo e alla deviazione di Luka Lochoshvili sul cross di Lamine Yamal. L'unica macchia per l'undici di Luis de la Fuente è stato l'infortunio del giovane Gavi.

Highlights: Scozia - Norvegia 3-3

Il colpo di testa nel finale di Mohamed Elyounoussi regala alla Norvegia un punto a Glasgow, mentre la Scozia conclude una stagione di successo con un divertente pareggio. Gli scandinavi, privi di Erling Haaland e Martin Ødegaard e non più in grado di andare alla fase finale, partono bene e passano subito in vantaggio con Aron Dønnum. Il capitano scozzese John McGinn pareggia dal dischetto, ma Jørgen Strand Larsen riporta gli ospiti sul 2-1. I padroni di casa pareggiano grazie a un autogol di Leo Østigård prima dell'intervallo e vanno sul 3-2 con Stuart Armstrong, ma l'ultima parola spetta a Elyounoussi (ex Celtic).

Highlights: Portogallo - Islanda 2-0 

Il Portogallo, vincitore del Gruppo J, batte comodamente l'Islanda e conclude le qualificazioni con 10 vittorie su 10. Otto minuti prima dell'intervallo, Bruno Fernandes infrange il muro degli ospiti con un rasoterra dal limite dell'area. Ricardo Horta, subentrato nel secondo tempo, raddoppia dalla corta distanza e permette alla squadra di Roberto Martínez di chiudere nel migliore dei modi.

Altre partite

Il Lussemburgo chiude le sue migliori qualificazioni di sempre con la quinta vittoria in 10 partite. Il capocannoniere Gerson Rodrigues firma l'1-0 in casa del Liechtenstein nonostante l'espulsione di Danel Sinani al 5'. Con questo successo, la squadra del Granducato arriva terza nel Gruppo J.

Nello stesso girone, la Slovacchia, già qualificata, trionfa 2-1 in casa della Bosnia-Erzegovina grazie ai gol nel secondo tempo di Róbert Boženík e Ľubomír Šatka.

La Svezia non trova un posto a EURO 2024 ma conclude il Gruppo F con una vittoria di consolazione. Viktor Claesson ed Emil Forsberg segnano nel 2-0 contro l'Estonia, terzo successo stagionale dei padroni di casa.

Highlights: Svezia - Estonia 2-0

