Qualificazioni a UEFA EURO 2024: cosa guardare alla Giornata 10

Quindici qualificate, cinque posti ancora da assegnare. La lotta per assicurarsi l'accesso diretto a UEFA EURO 2024 entra nel vivo tra domenica e martedì. La Serbia spera di centrare l'obiettivo ospitando la Bulgaria, mentre lunedì sono in programma tre testa a testa e ci sarà anche l'Italia a giocarsi l'accesso alle fasi finali.

Le partite della Giornata 10

Domenica 19 novembre 2023

Gruppo A: Scozia - Norvegia, Spagna - Georgia

Gruppo F: Belgio - Azerbaigian (18:00), Svezia - Estonia (18:00)

Gruppo G: Ungheria - Montenegro (15:00), Serbia - Bulgaria (15:00)

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Slovacchia, Liechtenstein - Lussemburgo, Portogallo - Islanda



Lunedì 20 novembre 2023

Gruppo C: Macedonia del Nord - Inghilterra, Ucraina - Italia

Gruppo E: Albania - Isole Faroe, Cechia - Moldavia

Gruppo H: Irlanda del Nord - Danimarca, San Marino - Finlandia, Slovenia - Kazakistan

Martedì 21 novembre 2023

Gruppo B: Gibilterra - Paesi Bassi, Grecia - Francia

Gruppo D: Croazia - Armenia, Galles - Turchia

Gruppo I: Andorra - Israele, Kosovo - Bielorussia, Romania - Svizzera

Fischio d'inizio alle 20:45 CET se non diversamente indicato

L'Italia si gioca tutto contro l'Ucraina

"Abbiamo bisogno di un'Italia con grande personalità e giocatori in grado di affrontare queste situazioni". Così il Ct Luciano Spalletti ha suonato la carica in vista della cruciale sfida di Leverkusen contro l'Ucraina, che stabilirà quale squadra chiuderà il Gruppo C al secondo posto alle spalle dell'Inghilterra.

Gli Azzurri sono reduci dal successo 5-2 sulla Macedonia del Nord alla Giornata 9 e possono contare su due risultati su tre: solo una sconfitta condannerebbe l'Italia agli spareggi.

"Lotteremo per vincere e faremo del nostro meglio", ha detto il centrocampista ucraino Georgiy Sudakov. "Battere l'Italia e qualificarsi alle fasi finali è il nostro sogno".

Highlights: Italia - Ucraina 2-1

Lo sapevi?

L'Ucraina ha perso tutti e sei i precedenti contro l'Italia in sfide non amichevoli, subendo 14 gol e segnandone tre.

Test bulgaro per la Serbia

La Serbia si sarebbe qualificata giovedì se il Montenegro non avesse battuto la Lituania, ma sarà certa di un posto in Germania se domenica batterà la Bulgaria in casa.

La squadra di Dragan Stojković è reduce da una sconfitta 1-0 in amichevole contro il Belgio. "Si è trattato di un test di livello in vista della sfida più importante", ha dichiarato il Ct. "Siamo concentrati esclusivamente sulla partita di Leskovac, sappiamo ciò che vogliamo".

Filip Đjuričić, che ha colpito un palo e una traversa contro il Belgio, spera in un pizzico di buona sorte in più contro la Bulgaria: "Sono sicuro che festeggeremo la qualificazione a EURO", ha dichiarato.

Highlights: Bulgaria - Serbia 1-1

Lo sapevi?

Prima della sconfitta contro il Belgio, la Serbia era sempre andata a segno in 11 partite di fila, amichevoli incluse. L'ultima partita senza reti all'attivo era stata la sconfitta 2-0 contro il Brasile in Coppa del Mondo dello scorso novembre.

Croazia o Galles?

La Croazia ha le fasi finali nel mirino, ma martedì ospiterà l'Armenia e il Ct Zlatko Dalić ssa che non sarà una partita scontata. Perdere punti a Zagabria significherebbe dare una chance al Galles di ottenere il secondo posto nel Gruppo D. "Siamo nella situazione che volevamo, abbiamo il destino nelle nostre mani", ha dichiarato Dalić dopo il successo 2-0 di sabato in Lettonia. "Siamo soddisfatti, ma non diamo nulla per scontato. Dovremo compiere il passo decisivo a Zagabria".

Il Ct del Galles Rob Pagesa che se la Croazia dovesse perdere punti la sua squadra potrebbe qualificarsi, ma per riuscirci dovrà battere la capolista Turchia. Il centrocampista Ethan Ampadu ha dichiarato: "Siamo bravi nello sfruttare le occasioni, martedì cercheremo di controllare ciò che possiamo controllare ottenendo il risultato che ci serve. E magari, con un pizzico di fortuna, riusciremo a qualificarci".

Highlights: Kazakistam - Slovenia 1-2

Lo sapevi?

La Croazia ha mancato la qualificazione a EURO in una sola occasione dall'indipendenza, mancando l'accesso all'edizione 2000 in Belgio e Paesi Bassi.

Gli altri spunti

Un potente sinistro nella sfida di giovedì contro il Liechtenstein ha regalato a Cristiano Ronaldo il 128esimo gol in nazionale, ma la sfida casalinga di domenica contro l'Islanda potrebbe rappresentare l'ultima gara di qualificazione a EURO per l'asso 38enne. Ronaldo punta anche a chiudere in testa alla classifica marcatori delle Qualificazioni Europee per la prima volta in carriera - attualmente è in vetta a quota dieci gol insieme al belga Romelu Lukaku.

Tutte le squadre che finora si sono qualificate alle fasi finali di EURO 2024 vantano dei precedenti nel torneo, ma il Kazakistan spera ancora di centrare una storica prima volta in Germania: vincendo martedì in Slovenia il sogno diventerebbe realtà. "Siamo felici di essere ancora in corsa", ha dichiarato il Ct Magomed Adiev.

Il Kazakistan non sarà l'unica squadra a caccia della prima qualificazione lunedì: la Moldavia, sconfitta una sola volta nel Gruppo E, sarà di scena a Olomuc sapendo che un successo le permetterebbe di scavalcare la Cechia al secondo posto nel girone.

