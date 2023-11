Qualificazioni Europee: Paesi Bassi, Romania e Svizzera si qualificano a EURO 2024

Sedici delle 24 squadre che parteciperanno alla fase finale di UEFA EURO 2024 della prossima estate hanno staccato il pass con una partita d'anticipo. Giovedì c'erano riuscite Ungheria e Slovacchia, venerdì si sono unite Albania e Danimarca, mentre sabato ce l'hanno fatta Paesi Bassi, Romania e Svizzera.

UEFA.com riassume la nona giornata delle qualificazioni alla fase finale in Germania.

Tutte le partite di qualificazione

I risultati di sabato

Gruppo B: Francia - Gibilterra 14-0, Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda 1-0

Gruppo D: Armenia - Galles 1-1, Lettonia - Croazia 0-1

Gruppo I: Bielorussia - Andorra 1-0, Israele - Romania 1-2, Svizzera - Kosovo 1-1

Il gol di Wout Weghorst nel primo tempo regala i tre punti e il secondo posto nel Gruppo B ai Paesi Bassi.

La squadra di Ronald Koeman fatica a scardinare la solida difesa degli ospiti, ma si aggrappa alla rete di Weghorst portando a casa tre punti preziosi. I padroni di casa al triplice fischio finale festeggiano la vittoria con un giro di campo in una Johan Cruijff ArenA gremita.

Statistica: Daley Blind ha giocato la 104ª partita in nazionale e ha raggiunto Dirk Kuyt al sesto posto tra i giocatori con più presenze negli Orange.

La Svizzera si qualifica alla fase finale in Germania nonostante il pari contro il Kosovo a Basilea.

Dopo il vantaggio di Denis Zakaria al 47', a tre minuti dalla fine, Muhamet Hyseni (entrato a partita in corso) realizza la rete dell'1-1 finale.

Statistica: la Svizzera ha pareggiato per la quinta volta in sei partite delle qualificazioni a EURO.

La Romania riesce a qualificarsi per EURO 2024 grazie al successo nella partita giocata a Felcsut, in Ungheria.

Eran Zahavi porta Israele in vantaggio dopo due minuti con un colpo di testa sul palo lontano su angolo battuto da Miguel Vitór.

La Romania pareggia poco dopo con George Puşcaş abile a ribadire in rete una traversa colpita da Denis Drăguş dalla distanza.

All'inizio della ripresa Ianis Hagi segna il gol della vittoria con una rasoiata che si insacca sul palo opposto al portiere.

Statistica: la partita si è giocata esattamente 30 anni dopo che Anghel Iordănescu - padre dell'attuale allenatore della Romania Eduard - aveva segnato la rete che aveva portato la Romania alla fase finale della Coppa del Mondo del 1994.

Il pareggio elimina l'Armenia e costringe il Galles a sperare in un passo falso della Croazia per avere qualche speranza di qualificazione. Un rasoterra dal limite dell'area di Lucas Zelarayán porta in vantaggio i padroni di casa, ma la squadra di Rob Page prima dell'intervallo trova il pari con un autogol di Nair Tiknizyan. Nella ripresa entrambe le squadre vanno vicino al gol ma il pari resiste fino al triplice fischio finale.

Statistica: i tre gol di Zelarayán sono stati tutti messi a segno contro il Galles.

Altre partite

La Croazia ha scavalcato il Galles (che ha pareggiato in casa dell'Armenia) e ha preso il controllo del proprio destino con una vittoria per 2-0 in Lettonia grazie ai gol di Lovro Majer e Andrej Kramarić nel giro di nove minuti nel primo tempo.

Già qualificata alla fase finale, la Francia ha stabilito un nuovo record nazionale con la vittoria più larga di sempre nel 12-0 contro un Gibilterra in inferiorità numerica. Il capitano Kylian Mbappé ha segnato una tripletta, tra cui un siluro dalla distanza. Kingsley Coman e Olivier Giroud hanno segnato una doppietta mentre Warren Zaïre-Emery è diventato il secondo marcatore più giovane della Francia quando ha segnato il terzo gol della squadra dopo 16 minuti dal suo esordio in nazionale.

La Bielorussia ha ottenuto la sua seconda vittoria nel Gruppo I, battendo il fanalino di coda Andorra per 1-0 a Budapest grazie al gol del sostituto Denis Laptev all'83° minuto, in gol dopo appena dieci minuti dal suo ingresso dalla panchina.

I risultati di venerdì

Gruppo C: Inghilterra - Malta 2-0, Italia - Macedonia del Nord 5-2

Gruppo E: Moldavia - Albania 1-1, Polonia - Cechia 1-1

Gruppo H: Kazakistan - San Marino 3-1, Finlandia - Irlanda del Nord 4-0, Danimarca - Slovenia 2-1

Highlights: Danimarca - Slovenia 2-1

La Danimarca si è qualificata con una giornata d'anticipo grazie al successo di Copenaghen contro la Slovenia. La squadra di casa è passata in vantaggio al 26' con un tap-in di Mæhle, ma dopo appena quattro minuti gli ospiti hanno pareggiato con Janža. Al 54' Thomas Delaney però ha segnato la rete che ha regalato i tre punti e la qualificazione alla Danimarca.

Statistica: l'ottava vittoria consecutiva in casa nelle qualificazioni a EURO ha permesso alla Danimarca di qualificarsi per la decima volta agli Europei.

Highlights: Moldavia - Albania 1-1

L'Albania ha ottenuto il punto necessario per qualificarsi matematicamente al suo secondo EURO, anche se i padroni di casa hanno reso più difficile del previsto l'impresa a Chisinau. L'Albania di Sylvinho è passata in vantaggio al 25' con un rigore di Sokol Çikalleshi dopo un fallo in area ed è rimasta in vantaggio fino a tre minuti dalla fine, quando Vladislav Baboglo ha raccolto una palla vagante in area depositandola in rete.

Statistica: l'Albania non perde nel Gruppo E da sei partite (V4 P2), e ha eguagliato la sua più lunga striscia di imbattibilità nelle qualificazioni a EURO che aveva stabilito tra ottobre 2011 e settembre 2015.

Highlights: Italia - Macedonia del Nord 5-2

Dopo il successo roboante di Roma contro la Macedonia del Nord, all'Italia lunedì basterà pareggiare contro l'Ucraina per andare avanti. Gli Azzurri sono passaticin vantaggio al 17' con Matteo Darmian, poi hanno fallito un rigore con Jorginho e hanno raddoppiato subito dopo con Chiesa che ha segnato una doppietta nel giro di sei minuti. Nella ripresa gli ospiti hanno accorciato le distanze con la doppietta di Jani Atanasov, ma negli ultimi dieci minuti gli Azzurri hanno allungato con Giacomo Raspadori e Stephan El Shaarawy.

Statistica: l'Italia va in gol nelle qualificazioni a EURO da 34 partite consecutive, dallo 0-0 contro l'Irlanda del Nord del 2010.

Altre partite

Lunedì la Repubblica Ceca avrà lo scontro diretto contro la Moldavia per un posto nella fase finale, dopo che Tomáš Souček ha segnato nell'1-1 in Polonia che ha messo fine alle ambizioni dei padroni di casa di una qualificazione diretta..

Harry Kane ha segnato il suo 25° gol stagionale tra club e nazionale nel successo per 2-0 contro Malta, ottenendo la 14ª vittoria consecutiva in casa nelle qualificazioni a EURO.

San Marino ha segnato per la seconda volta consecutiva nelle qualificazioni a EURO per la prima vola nella sua storia, ma il Kazakistan si è dimostrato troppo forte ad Astana, con Islam Chesnokov che ha centrato due volte il bersaglio nella vittoria per 3-1.

La Finlandia ha messo fine a una serie di tre partite di sconfitte, battendo l'Irlanda del Nord per 4-0 a Helsinki e mantenendo vive le speranze di arrivare al terzo posto nel Gruppo H.

Classifiche

I risultati di giovedì

Gruppo A: Georgia - Scozia 2-2, Cipro - Spagna 1-3

Gruppo F: Azerbaigian - Svezia 3-0, Estonia - Austria 0-2

Gruppo G: Bulgaria - Ungheria 2-2, Montenegro - Lituania 2-0

Gruppo J: Liechtenstein - Portogallo 0-2, Lussemburgo - Bosnia ed Erzegovina 4-1, Slovacchia - Islanda 4-2

Highlights: Bulgaria - Ungheria 2-2

L'Ungheria si è qualificata per la terza fase finale di EURO consecutiva grazie a un rocambolesco autogol nel recupero che è valso un posto tra le prime due classificate del Gruppo G.

Gli ospiti sono passati subito in vantaggio con un colpo di testa di Martin Ádám, ma i padroni di casa hanno pareggiato 14 minuti più tardi con una girata di Spas Delev da appena dentro l'area.

Entrambe le squadre sono rimaste in 10 uomini, poi la Bulgaria si è portata sul 2-1 al 79' grazie a un rigore di Kiril Despodov. Nel finale è arrivato il colpo di scena: Alex Petkov ha insaccato di testa nella propria porta scatenando il delirio tra i giocatori e lo staff dell'Ungheria.

Highlights: Slovacchia - Islanda 4-2

La Slovacchia si è assicurata un posto in Germania vincendo 4-2 contro l'Islanda e blindando il secondo posto nel Gruppo J. Anche se Orri Óskarsson ha portato in vantaggio gli ospiti, Juraj Kucka ha firmato il pareggio e un rigore di Ondrej Duda ha ribaltato il risultato.

Dopo l'intervallo, due gol simili di Lukáš Haraslín hanno suggellato la vittoria dei padroni di casa, mentre il gol nel finale di Andri Guðjohnsen non ha spostato gli equilibri.

Altre partite

Highlights: Liechtenstein - Portogallo 0-2

Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 128esimo gol in nazionale nella vittoria contro il Liechtenstein nel Gruppo J. Il portoghese è anche l'attuale capocannoniere delle qualificazioni con 10 gol a pari merito con Romelu Lukaku.

Lamine Yamal ha segnato ancora e la Spagna è salita in testa al Gruppo A vincendo contro Cipro. Il 16enne esterno del Barcellona è già diventato il più giovane marcatore nella storia delle qualificazioni a EURO ed è attualmente a due gol in tre partite con la nazionale.

Sempre nel Gruppo A, Khvicha Kvaratskhelia ha firmato una doppietta con la Georgia, ma Scott McTominay ha segnato il suo settimo gol nelle qualificazioni e Lawrence Shankland ha pareggiato nel finale, regalando un punto alla squadra di Steve Clarke.

Scarica l'app di EURO 2024