Possibili evoluzioni negli spareggi di qualificazione al Campionato Europeo

In vista delle ultime due giornate delle qualificazioni a UEFA EURO 2024, UEFA.com prevede i possibili sviluppi nelle tre leghe che si verranno a formare.

Dodici squadre saranno selezionate in base ai risultati in Nations League 2022/23: nominalmente si tratta delle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C. Se però queste squadre si sono già qualificate, verranno sostituite dalla squadra successiva con il miglior piazzamento in classifica nella stessa lega.

LEGA D

La Lega D non formerà un percorso. Tuttavia, la migliore vincitrice del girone nella classifica generale verrà selezionata per il primo posto vacante se una delle leghe superiori dovesse terminare con meno di quattro squadre agli spareggi. In tal caso, l’Estonia si qualificherà agli spareggi.

LEGA C

Tra le vincitrici dei gironi, la Turchia si è già qualificata per la fase finale, mentre Grecia e Kazakistan hanno la possibilità di qualificarsi. Pertanto, da una a tre seconde classificate della Lega C si qualificheranno per gli spareggi insieme a Georgia, Grecia (se non qualificata direttamente) e Kazakistan (se non qualificato direttamente).

LEGA B

Tra le vincitrici dei gironi, la Scozia si è qualificata direttamente alla fase finale, Israele e Serbia hanno la possibilità di qualificarsi e la Bosnia-Erzegovina non si qualificherà matematicamente. Dunque, agli spareggi si qualificheranno da una a tre seconde classificate della Lega B. Qualora la Lega A avesse più di un posto vacante (il primo è riservato all'Estonia), una o più seconde/terze classificate della Lega B potranno qualificarsi agli spareggi.

LEGA A

Tra le vincitrici dei gironi si è qualificata la Spagna, mentre Croazia, Italia e Paesi Bassi hanno la possibilità di qualificarsi direttamente. Tutte le altre squadre della Lega A possono qualificarsi direttamente ma, in ogni caso, almeno una tra Croazia/Galles e Repubblica Ceca/Polonia non si qualificherà direttamente.

FORMAZIONE DEI PERCORSI

LEGA C

Il percorso della Lega C sarà formato da una a tre vincitrici dei gironi (Georgia, Grecia se non qualificata direttamente e Kazakistan se non qualificato direttamente) e da una a tre seconde classificate (Lussemburgo, Azerbaigian e Kosovo in ordine di priorità).

LEGA B

Il percorso della Lega B sarà formato da una a tre vincitrici dei gironi (Israele se non qualificato direttamente, Bosnia ed Erzegovina, Serbia se non qualificata direttamente) e da una a tre seconde classificate (Finlandia, Ucraina se non qualificata direttamente, Islanda e Norvegia in ordine di priorità). Nel caso in cui una squadra della Lega B fosse costretta a completare il percorso della Lega A, verrà effettuato un sorteggio tra le seconde/terze classificate della Lega B per decidere in quale percorso giocheranno (Lega A o Lega B), indipendentemente dalla loro posizione nella classifica generale della UEFA Nations League, mentre le vincitrici dei gironi della Lega B faranno parte del percorso della Lega B.

LEGA A

Il percorso della Lega A sarà formato da due a quattro squadre della Lega A. Se tre squadre della Lega A parteciperanno agli spareggi, l'Estonia verrà inclusa nel percorso. Se due squadre della Lega A partecipano agli spareggi, la squadra della Lega B non sorteggiata per il percorso della Lega B verrà inclusa per completare il percorso della Lega A insieme all'Estonia.

ABBINAMENTI

In ogni percorso di lega, gli accoppiamenti delle semifinali saranno determinati dalla classifica generale della UEFA Nations League: 1 contro 4 e 2 contro 3, con le squadre meglio classificate impegnate in casa.

La vincente delle semifinali che giocherà in casa la finale verrà decisa tramite sorteggio.

