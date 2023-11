Qualificazioni a UEFA EURO 2024: cosa guardare alla nona giornata

La penultima giornata delle qualificazioni europee a UEFA EURO 2024 si disputerà dal 16 al 18 novembre. Ecco un riepilogo degli spunti più interessanti della nona giornata.

Qualificazioni: facciamo i calcoli

Partite nona giornata

Giovedì 16 novembre 2023

Gruppo A: Georgia - Scozia (18:00), Cipro - Spagna (19:00)

Gruppo F: Azerbaigian - Svezia (18:00), Estonia - Austria (18:00)

Gruppo G: Bulgaria - Ungheria, Montenegro - Lituania

Gruppo J: Liechtenstein - Portogallo, Lussemburgo - Bosnia-Erzegovina, Slovacchia - Islanda

Venerdì 17 novembre 2023

Gruppo C: Inghilterra - Malta, Italia - Macedonia del Nord

Gruppo E: Moldova - Albania (18:00), Polonia - Cechia

Gruppo H: Kazakistan - San Marino (16:00), Finlandia - Irlanda del Nord (18:00), Danimarca - Slovenia

Sabato 18 novembre 2023

Gruppo B: Francia - Gibilterra, Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda

Gruppo D: Armenia - Galles (15:00), Lettonia - Croazia (18:00)

Gruppo I: Bielorussia - Andorra (18:00), Israele - Romania, Svizzera - Kosovo

Calcio d'inizio alle 20:45 CET se non specificato.

Highlights: Lituania - Ungheria 2-2 

L'Ungheria vicina al suo terzo EURO consecutivo

Già prima della sfida dell'ottava giornata tra Ungheria e Lituania a Budapest, tutti erano pronti a festeggiare dato che ai padroni di casa serviva una vittoria per qualificarsi. La partita però non è andata secondo i piani dato che dopo il 2-0 del primo tempo dei padroni di casa, nella ripresa gli ospiti hanno trovato il pareggio all'82'. Adesso gli ungheresi alla nona giornata hanno un'altra occasione, dato che per staccare il pass per UEFA EURO 2024 servirà loro appena un pareggio in Bulgaria.

La Bulgaria è fuori dai giochi ma proverà a mettere le basi per il futuro sotto la guida del nuovo allenatore Ilian Iliev. Marco Rossi non ha intenzione di sottovalutarli: "Sappiamo che hanno diversi giocatori pericolosi in squadra, quindi dobbiamo dare il meglio", ha detto. Anche nella peggiore delle ipotesi, l'Ungheria avrà un'altra occasione per qualificarsi alla decima giornata, ma Rossi spera che la sua squadra possa chiudere il discorso qualificazione già giovedì. "Rappresentiamo una nazione intera e vogliamo rendere tutti gli ungheresi orgogliosi e felici con un buon risultato".

Lo sapevi?

L'Ungheria ha battuto 3-0 la Bulgaria in casa in queste qualificazioni e ha eliminato gli stessi avversari nelle semifinali degli spareggi per EURO 2020.

I grandi gol di Robert Lewandowski con la Polonia

Ultimo treno per la Polonia

Il Gruppo E è stato molto equilibrato, ma prima dell'inizio delle qualificazioni, in pochi avrebbero scommesso che la Polonia non avrebbe dominato il girone. Tuttavia alla nona giornata contro la Cechia in casa, i polacchi possono solo sperare che una vittoria gli basti per restare in corsa per la qualificazione. "Se abbiamo ancora una possibilità, lotteremo fino alla fine per qualificarci", ha detto l'allenatore Michał Priobierz dopo l'1-1 dell'ottava giornata contro la Moldavia. Tuttavia il tecnico ha anche specificato: "Non sono uno che fa miracoli".

Il ct della Cechia, Jaroslav Šilhavý, volerà a Varsavia con la speranza di condurre la sua squadra al secondo EURO consecutivo sebbene dovrà rinunciare a due titolari come Jiří Pavlenka e Patrik Schick. La federazione ceca ha organizzato un treno espresso speciale che porterà 2.000 tifosi cechi nella capitale polacca. Se la Repubblica Ceca vincerà (e la Moldavia no), questi tifosi festeggeranno la qualificazione durante il viaggio di ritorno.

Lo sapevi?

Il polacco Robert Lewandowski non ha mai segnato in cinque partite contro la Cechia (V1 S4).

Highlights: Galles - Croazia 2-1

Il Galles spera, la Croazia trema

"Siamo a due vittorie dalla qualificazione alla quarta importante fase finale [su cinque tra Europei e Mondiali]", ha detto il tecnico del Galles, Robert Page, dopo la vittoria per 2-1 contro la Croazia nell'ottava giornata. La sua squadra ha dimostrato di poter essere competitiva anche senza il suo uomo simbolo Gareth Bale, e potrebbe addirittura confermare il suo posto alla fase finale con una vittoria in Armenia sabato, anche se ciò richiederebbe che la Croazia abbia un'altra serata deludente e perda contro la Lettonia.

Finalista della Coppa del Mondo nel 2018 e terza classificata in Qatar l'anno scorso, la Croazia rischia di saltare il suo primo EURO dal 2000 dopo le due sconfitte di ottobre. A pari punti con il Galles, ma con un bilancio in negativo negli scontri diretti, i croati devono sperare in un passo falso dei rivali per la qualificazione se vogliono arrivare in Germania per via diretta (anche se potrebbero ancora qualificarsi attraverso gli spareggi). "Dobbiamo credere di essere in grado di ribaltare la situazione e di essere migliori di quanto siamo stati in quelle due partite", ha detto l'allenatore Zlatko Dalić.

Lo sapevi?

Mai qualificato a una fase finale EURO prima del 2016, il Galles punta alla terza qualificazione consecutiva alla fase finale.

Cos'altro



Un punto contro l'Islanda giovedì porterebbe la Slovacchia agli Europei. L'allenatore Francesco Calzona ha dichiarato: "Queste sono le partite più difficili; dobbiamo essere al meglio e non pensare ai risultati degli altri. Dobbiamo giocare per tre punti, non per uno".

La Danimarca affronta venerdì la Slovenia in casa: le due squadre sono a pari punti (19) in testa al Gruppo H e sanno che una vittoria le porterebbe alla fase finale. Entrambe potrebbero potenzialmente qualificarsi in quella giornata, ma ciò richiederebbe una vittoria di San Marino sul Kazakistan in trasferta.

I Paesi Bassi potrebbero qualificarsi sabato alla fase finale con una vittoria in casa contro la Repubblica d'Irlanda. Se dovessero fallire, la Grecia potrebbe teoricamente rubare loro il posto alla decima giornata, ma dovrebbe battere la Francia e gli olandesi dovrebbero perdere contro Gibilterra.

