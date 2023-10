Qualificazioni Europee: cosa guardare a novembre

Le qualificazioni a UEFA EURO 2024 si apprestano alle ultime due giornate con diversi gironi ancora in bilico.

UEFA.com identifica i principali spunti di discussione di questa fase finale.

Finale emozionante nel Gruppo C

Highlights: Italia - Ucraina 2-1

La qualificazione rimane appesa a un filo nel Gruppo C, dato che Ucraina e Italia si affronteranno alla decima giornata: chi avrà la meglio occuperà il secondo posto e si qualificherà direttamente insieme all'Inghilterra.

Gli azzurri affrontano prima una Macedonia del Nord che non sono riusciti a battere negli ultimi tre incontri. Se la squadra di Luciano Spalletti dovesse vincere, basterebbe evitare la sconfitta contro l'Ucraina per garantirsi la possibilità di difendere il titolo conquistato a EURO 2020. Se però non dovesse battere la Macedonia del Nord, all'Ucraina basterebbe un pari per qualificarsi e mandare gli azzurri agli spareggi. Qualunque sia il risultato, quella del 20 novembre a Leverkusen sarà sicuramente una partita tesa ed emozionante.

Il Galles ribalta la situazione

Highlights: Galles - Croazia 2-1

Il Galles, semifinalista a EURO 2016, è partito in sordina nel Gruppo D, raccogliendo solo quattro punti nelle prime quattro partite. Da allora, però, ha ottenuto una serie di vittorie consecutive che hanno riacceso le sue speranze, compresa quella contro la Croazia all'ottava giornata che l'ha portato al secondo posto sopra i diretti avversari.

La squadra di Rob Page sa che altre due vittorie – contro l'Armenia e la già qualificata Turchia – garantiranno la qualificazione alla terza fase finale di EURO consecutiva, ma dovrà guardarsi dall'autocompiacimento perché ha perso contro entrambe all'andata. "Sono orgoglioso di tutti loro", ha detto Page dei suoi ragazzi dopo il decisivo trionfo sulla Croazia. "Non vediamo l'ora di prepararci per la prossima partita."

Il Kazakistan osa sognare

Highlights: Finlandia - Kazakistan 1-2

Il Kazakistan spera ancora di qualificarsi per il suo primo torneo internazionale dopo la vittoria in rimonta contro la Finlandia all'ottava giornata. Alla nona affronterà San Marino, senza punti, prima di Danimarca-Slovenia. In caso di vittoria, il Kazakistan andrebbe all'ultima giornata con le speranze più che mai vive.

"Abbiamo lottato per ogni singolo punto in questa stagione", ha detto il Ct Magomed Adiyev dopo la gara contro la Finlandia. "Anche se gli avversari erano molto forti, alla fine siamo riusciti a vincere. Ora siamo davvero contenti ed è il momento di festeggiare." I festeggiamenti aumenteranno solo se la squadra riuscirà a fare la storia.

Le gare di qualificazione di novembre

Calcio di inizio 20:45 CET salvo diversa indicazione

NONA GIORNATA

Giovedì 16 novembre 2023

Gruppo A: Georgia - Scozia (18:00), Cipro - Spagna (19:00)

Gruppo F: Azerbaigian - Svezia (18:00), Estonia - Austria (18:00)

Gruppo G: Bulgaria - Ungheria, Montenegro - Lituania

Gruppo J: Liechtenstein - Portogallo, Lussemburgo - Bosnia ed Erzegovina, Slovacchia - Islanda



Venerdì 17 novembre 2023

Gruppo C: Inghilterra - Malta, Italia - Macedonia del Nord

Gruppo E: Moldavia - Albania (18:00), Polonia - Cechia

Gruppo H: Kazakistan - San Marino (16:00), Finlandia - Irlanda del Nord (18:00), Danimarca - Slovenia

Sabato 18 novembre 2023

Gruppo B: Francia - Gibilterra, Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda

Gruppo D: Armenia - Galles (15:00), Lettonia - Croazia (18:00)

Gruppo I: Bielorussia - Andorra (18:00), Israele - Romania, Svizzera - Kosovo

DECIMA GIORNATA

Domenica 19 novembre 2023

Gruppo A: Scozia - Norvegia, Spagna - Georgia

Gruppo F: Belgio - Azerbaigian (18:00), Svezia - Estonia (18:00)

Gruppo G: Ungheria - Montenegro (15:00), Serbia - Bulgaria (15:00)

Gruppo J: Bosnia ed Erzegovina - Slovacchia, Liechtenstein - Lussemburgo, Portogallo - Islanda



Lunedì 20 novembre 2023

Gruppo C: Macedonia del Nord - Inghilterra, Ucraina - Italia

Gruppo E: Albania - Isole Faroe, Cechia - Moldavia

Gruppo H: Irlanda del Nord - Danimarca, San Marino - Finlandia, Slovenia - Kazakistan

Martedì 21 novembre 2023

Gruppo B: Gibilterra - Paesi Bassi, Grecia - Francia

Gruppo D: Croazia - Armenia, Galles - Turchia

Gruppo I: Andorra - Israele, Kosovo - Bielorussia, Romania - Svizzera