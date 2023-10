Inghilterra-Italia 3-1: Azzurri ko, inglesi avanti

L'Inghilterra batte in rimonta l'Italia e conquista il pass per la fase finale in Germania di UEFA EURO 2024. A Wembley il gol di Gianluca Scamacca "illude" gli Azzurri, alla prima sconfitta con Luciano Spalletti in panchina: la doppietta di Harry Kane e la rete di Marcus Rashford firmano successo e qualificazione della nazionale di Gareth Southgate, che concede il bis dopo aver sbancato Napoli lo scorso 23 marzo.



Inghilterra-Italia 3-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Gli Azzurri partono forte e dopo un quarto d'ora sono già avanti. Domenico Berardi premia la sovrapposizione del rientrante Giovanni Di Lorenzo, sul cross basso del capitano del Napoli "buca" Davide Frattesi ma non Scamacca, che da due passi non lascia scampo a Jordan Pickford: 1-0 per la nazionale di Spalletti.

L'attaccante dell'Atalanta, un passato a Londra con la maglia del West Ham, ci prova di sinistro dal limite dopo un ottimo controllo, senza però centrare lo specchio della porta. Alla mezzora, però, i Leoni trovano il pareggio. Jude Bellingham - sontuosa la sua partita - "sfonda" centralmente e Di Lorenzo lo stende in area, l'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore: dal dischetto, Kane non sbaglia e firma l'1-1.

Nel finale di tempo la partita si accende. Prima Gianluigi Donnarumma dice di no al diagonale di sinistro di Rashford, poi è Pickford a salvarsi su Destiny Udogie, difensore del Tottenham protagonista di una grande percussione.

La gioia dei giocatori dell'Italia a Wembley dopo il momentaneo vantaggio realizzato da Gianluca Scamacca Getty Images

Si va all'intervallo con il risultato in equilibrio, ma a inizio ripresa la squadra di Southgate perfeziona la rimonta. Altra splendida ripartenza innescata dall'inarrestabile Bellingham, l'ex Borussia Dortmund serve Rashford che si accentra e scaglia un destro che lascia impietrito Donnarumma: 2-1 per gli inglesi.

Phil Foden chiama all'intervento in due tempi il portiere del PSG, ma la rimonta subita scoraggia un po' gli Azzurri. Che incassano anche il terzo gol complice un'incertezza dei due difensori centrali, Alessandro Bastoni e Giorgio Scalvini: Kane fa ancora centro sotto misura e festeggia il gol numero 61 con la maglia della nazionale inglese.



Highlights: Italia-Malta 4-0

Il risultato finale non cambia più, malgrado un tentativo del subentrato Moise Kean, l'Inghilterra di Southgate vince e festeggia la qualificazione. L'Italia di Spalletti, provvisoriamente superata dall'Ucraina al secondo posto nel Gruppo C, deve rialzarsi per centrare l'obiettivo: ma il primo tempo di Londra lascia ben sperare.