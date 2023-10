Qualificazioni Europee: cade l'Italia a Wembley e l'Inghilterra vola in Germania, vincono Ucraina, Serbia e Danimarca

L'Inghilterra batte l'Italia 3-1 a Wembley e diventa l'ottava squadra a qualificarsi alla fase finale di UEFA EURO 2024 dopo Austria, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Scozia e Turchia.

Lunedì l'Austria è diventata la settima squadra a qualificarsi a UEFA EURO 2024 vincendo di misura a Baku. La stessa sera, Paesi Bassi e Slovacchia hanno conquistato i tre punti nel finale, mentre il solito Portogallo ha segnato ben cinque gol.

UEFA.com riepiloga le partite di domenica e di lunedì dell'ottava giornata delle qualificazioni.

I risultati di martedì

Gruppo C: Inghilterra - Italia 3-1, Malta - Ucraina 1-3

Gruppo G: Lituania - Ungheria 2-2, Serbia - Montenegro 3-1

Gruppo H: Finlandia - Kazakistan 1-2, Irlanda del Nord - Slovenia 0-1, San Marino - Danimarca 1-2

Inghilterra - Italia 3-1

La doppietta di Harry Kane e il gol di Marcus Rashford stendono l'Italia e regalano la qualificazione all'Inghilterra. L'Italia parte forte e passa in vantaggio a Wembley con Gianluca Scamacca dopo 15 minuti, ma la formazione di Gareth Southgate trova il pari al 32' su rigore col capitano Kane dopo un fallo di Giovanni Di Lorenzo su Jude Bellingham. Nella ripresa i padroni di casa chiudono la partita con Marcus Rashford e col secondo gol personale di Kane.

Statistica: con questi due gol, Kane è arrivato a 24 gol a Wembley, superando il record di 23 di Sir Bobby Charlton.

Serbia - Montenegro 3-1

La Serbia batte il Montenegro e accorcia sulla capolista Ungheria costretta al pari dalla Lituania. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo 9 minuti con Aleksandar Mitrović ma vengono raggiunti al 36' da Stevan Jovetić. Nella ripresa Mitrović segna la doppietta personale (73') e Dušan Tadić blinda la vittoria al 77'.

Statistica: la Serbia ha vinto tutti e quattro gli incontri con il Montenegro. Con questa doppietta, Mitrović è salito a 57 gol in nazionale.

Finlandia - Kazakistan 1-2

A Helsinki la Finlandia passa meritatamente in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di punizione di Robert Taylor. Nonostante i tanti tentativi, il Kazakistan raggiunge il pari solo al 77' su calcio di rigore dopo un tocco di mano di Fredrik Jensen. Bakhtiyar Zaynutdinov trasforma dagli 11 metri e dopo 12 minuti è nuovamente protagonista con un colpo di testa su calcio d'angolo che regala il vantaggio e i tre punti ai kazaki che così, con 15 punti, restano nella scia di Slovenia e Danimarca (entrambe al primo posto del Gruppo H a 19 punti). Il sogno della prima qualificazione a EURO è ancora vivo.

Statistica: Zaynutdinov è diventato il miglior marcatore di sempre del Kazakistan con 14 gol.

Altre partite

L'Ungheria si sarebbe qualificata con una vittoria, ma ha finito per strappare un pareggio alla Lituania dopo essere andata all'intervallo in svantaggio per 2-0. Dominik Szoboszlai ha segnato un gol dal dischetto, prima che Barnabás Varga pareggiasse i conti nel finale.

Slovenia e Danimarca restano appaiate in testa al Gruppo H con 19 punti a testa. La Slovenia ha vinto per 1-0 in Irlanda del Nord, mentre i danesi hanno vinto 2-1 a San Marino, con Yussuf Poulsen che ha messo a segno la rete decisiva dopo l'inaspettato pareggio dei padroni di casa.

I risultati di lunedì

Gruppo B: Gibilterra - Repubblica d'Irlanda 0-4, Grecia - Paesi Bassi 0-1

Gruppo F: Azerbaigian - Austria 0-1, Belgio - Svezia sosp.

Gruppo J: Bosnia ed Erzegovina - Portogallo 0-5, Islanda - Liechtenstein 4-0, Lussemburgo - Slovacchia 0-1

Belgio - Svezia è stata sospesa nell'intervallo per motivi di sicurezza.

Azerbaigian - Austria 0-1

Highlights: Azerbaijan - Austria 0-1 

L'Austria si qualifica al terzo EURO consecutivo grazie a un rigore di Marcel Sabitzer all'inizio del secondo tempo. Il centrocampista del Bayern trasforma pochi istanti dopo il suo ingresso in campo; anche se i padroni di casa tengono testa agli ospiti per gran parte della serata e colpiscono un legno nel finale, la squadra di Ralf Rangnick resiste, concludendo la gara in 10 uomini per l'espulsione di Guido Burgstaller nel recupero.

Grecia - Paesi Bassi 0-1

Highlights: Grecia - Paesi Bassi 0-1

Un rigore trasformato da Virgil van Dijk al 3' di recupero del secondo tempo consente ai Paesi Bassi di scavalcare gli ellenici al secondo posto nel Gruppo B. I padroni di casa sembrano assicurarsi il pareggio con una gara ispirata del portiere Odysseas Vlachodimos, che para un rigore a Wout Weghorst al 28' e devia i tiri di Steven Bergwijn prima e dopo l'intervallo. Petros Mantalos e il ritrovato Fotis Ioannidis sfiorano il gol per i campioni del 2004, che ora sono a pari punti con gli Orange con una partita in meno da giocare.

Bosnia ed Erzegovina - Portogallo 0-5

Highlights: Bosnia-Erzegovina - Portogallo 0-5 

Il Portogallo vince ampiamente e rimane una delle sole due squadre ancora a punteggio pieno nelle qualificazioni europee. Cristiano Ronaldo apre le marcature dal dischetto dopo 5' e raddoppia al 20', ma prima dell'intervallo vanno a referto anche Bruno Fernandes, João Cancelo e João Félix. I lusitani hanno vinto otto partite di qualificazione su otto, segnando 32 gol e subendone solo due.

Altre partite

La Slovacchia batte il Lussemburgo con un Dávid Ďuriš nel finale e rimane in corsa per il secondo posto dietro al Portogallo nel Gruppo J.

L'Irlanda centra la sua vittoria più larga da due anni a questa parte segnando quattro gol senza subirne contro Gibilterra.

Highlights: Gibilterra - Repubblica d'Irlanda 0-4 

I risultati di domenica

Gruppo A: Georgia - Cipro 4-0, Norvegia - Spagna 0-1

Gruppo D: Turchia - Lettonia 4-0, Galles - Croazia 2-1

Gruppo E: Cechia - Isole Faroe 1-0, Polonia - Moldavia 1-1

Gruppo I*: Svizzera - Bielorussia 3-3, Romania - Andorra 4-0

*La partita tra Kosovo e Israele è stata rinviata.

Classifiche

Norvegia - Spagna 0-1

Highlights: Norvegia - Spagna 0-1

Il preciso gol di Gavi a Oslo manda la Spagna a EURO 2024 con due giornate di anticipo e mette fine alle speranze della Norvegia di arrivare tra le prime due. Dopo il dominio nel possesso palla nel primo tempo, la Roja capitalizza al 4' della ripresa con il centrocampista del Barcellona. Con questo gol, i tre volte campioni raggiungono l'ottavo EURO consecutivo, regalando la qualificazione anche alla Scozia.

Turchia - Lettonia 4-0

Highlights: Turchia - Lettonia 4-0

La Turchia conquista la qualificazione a EURO 2024 con una pioggia di reti nel finale contro la Lettonia. Lo strepitoso gol al volo di Yunus Akgün poco prima del quarto d'ora della ripresa mette sulla buona strada i padroni di casa. Dopo una respinta sulla linea su colpo di testa del lettone Jānis Ikaunieks e una traversa su un'altra incornata del giocatore, Cenk Tosun entra dalla panchina e firma una doppietta. I suoi gol arrivano prima e dopo quello di Kerem Aktürkoğlu, con le ultime tre reti nel giro di sei minuti.

Galles - Croazia 2-1

Highlights: Galles - Croazia 2-1

Il Galles consolida le speranze di qualificazione a EURO 2024 con una vittoria sudata a Cardiff. Harry Wilson sblocca il risultato al 47' agganciando un passaggio filtrante di David Brooks e superando con precisione Dominik Livaković in uscita. Lo stesso giocatore raddoppia al quarto d'ora della ripresa su cross di Daniel James. Il subentrato Mario Pašalić accorcia di testa su corner di Luka Modrić a 15 minuti dalla fine, ma il Galles resiste e conquista i tre punti.

Altre partite

Highlights: Svizzera - Bielorussia 3-3

L'Albania ha la possibilità di qualificarsi nelle gare di domenica, ma la Cechia batte le Isole Faroe per 1-0 a Plzeň con un rigore di Tomáš Souček al 76' e si porta a due lunghezze dalla capolista.

Nel 3-3 contro la Bielorussia, Granit Xhaka colleziona il suo 118esimo gettone con la Svizzera, raggiungendo Heinz Hermann in testa alla classifica presenze assoluta della sua nazione. Gli elvetici passano in vantaggio, poi subiscono tre reti ma ne segnano due nel finale, impedendo ai bielorussi di finire tra le prime due del Gruppo I.

La Polonia si complica la vita nel Gruppo E pareggiando 1-1 contro la Moldavia. Privi dell'infortunato Robert Lewandowski, i polacchi hanno bisogno di un gol di Karol Świderski nel secondo tempo per evitare la sconfitta casalinga.

