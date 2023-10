Qualificazioni a UEFA EURO 2024: cosa guardare all'ottava giornata

Le Qualificazioni Europee per UEFA EURO 2024 di questo mese terminano martedì, con ancora molto in palio in vista della fase finale della prossima estate.

Ecco una panoramica delle partite più importanti dell'ultimo giorno dell'ottava giornata.

Calendario e risultati ottava giornata

Domenica 15 ottobre 2023

Gruppo A: Georgia - Cipro 4-0, Norvegia - Spagna 0-1

Gruppo D: Turchia - Lettonia 4-0, Galles - Croazia 2-1

Gruppo E: Cechia - Isole Faroe 1-0, Polonia - Moldavia 1-1

Gruppo I*: Svizzera - Bielorussia 3-3, Romania - Andorra 4-0

*La partita tra Kosovo e Israele è stata rinviata.

Lunedì 16 ottobre 2023

Gruppo B: Gibilterra - Repubblica d'Irlanda, Grecia - Paesi Bassi

Gruppo F: Azerbaigian - Austria 0-1 , Belgio - Svezia

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Portogallo, Islanda - Liechtenstein, Lussemburgo - Slovacchia

Martedì 17 ottobre 2023

Gruppo C: Inghilterra - Italia, Malta - Ucraina

Gruppo G: Lituania - Ungheria, Serbia - Montenegro

Gruppo H: Finlandia - Kazakistan (18:00), Irlanda del Nord - Slovenia, San Marino - Danimarca

Calcio d'inizio alle 20:45 CET, a meno che non sia indicato diversamente.

Il big match del Gruppo C

Highlights: Italia - Inghilterra 1-2

La partita forse più interessante dell'ottava giornata vede affrontarsi a Wembley le finaliste di EURO 2020: Inghilterra e Italia. I Tre Leoni hanno ottenuto un vittoria per 2-1 a Napoli nella prima giornata e adesso puntano alla nona partecipazione alla fase finale EURO nelle ultime dieci edizioni del torneo.

"Siamo contenti di questa grande mentalità dei ragazzi, ma vogliamo migliorare ancora", ha detto il Ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, sul cammino di qualificazione della sua squadra. "Non possiamo fermarci al punto in cui siamo ma dobbiamo continuare a migliorare come squadra".

Lo sapevi? La vittoria dell'Inghilterra sull'Italia a marzo è stata la prima in assoluto contro gli Azzurri in una competizione UEFA. In precedenza le due squadre si erano incontrate cinque volte, con quattro vittorie dell'Italia e un pareggio.

Finlandia e Kazakistan a caccia del secondo posto

Highlights: Kazakistan - Finlandia 0-1

Dopo le sconfitte della settima giornata, Finlandia e Kazakistan proveranno a vincere per tornare in corsa per i primi due posti quando si affronteranno a Helsinki. Attualmente le due squadre sono entrambe a 12 punti nel Gruppo H, a quattro lunghezze dalle capolista Slovenia e Danimarca, che tuttavia devono ancora affrontarsi per la seconda volta.

L'unica precedente apparizione della Finlandia a una fase finale EURO è stata nel 2020, quando è uscita alla fase a gironi, mentre il Kazakistan non ha mai partecipato a un torneo importante, quindi la qualificazione è un obiettivo molto importante per entrambe le nazioni.

Lo sapevi? La Finlandia ha battuto il Kazakistan nei cinque precedenti ufficiali subendo un solo gol.

Altre partite in programma

Highlights: Cipro - Norvegia 0-4

Il difensore della Danimarca, Simon Kjær, batterà il record di presenze con la sua nazionale se scenderà in campo contro San Marino. Attualmente è a pari merito con il portiere Peter Schmeichel con 129 presenze, dopo aver raggiunto il traguardo nella settima giornata contro il Kazakistan.

