Qualificazioni a UEFA EURO 2024: cosa guardare all'ottava giornata

Le Qualificazioni Europee per UEFA EURO 2024 proseguono domenica, con ancora molto in palio in vista della fase finale della prossima estate.

Ecco una panoramica delle partite più importanti dell'ottava giornata.

Combinazioni: a chi serve cosa per qualificarsi

Calendario ottava giornata

Domenica 15 ottobre 2023

Gruppo A: Georgia - Cipro (15:00), Norvegia - Spagna

Gruppo D: Turchia - Lettonia, Galles - Croazia

Gruppo E: Cechia - Isole Faroe (18:00), Polonia - Moldavia

Gruppo I*: Svizzera - Bielorussia (18:00), Romania - Andorra

*La partita tra Kosovo e Israele è stata rinviata.

Lunedì 16 ottobre 2023

Gruppo B: Gibilterra - Repubblica d'Irlanda, Grecia - Paesi Bassi

Gruppo F: Azerbaigian - Austria (18:00), Belgio - Svezia

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Portogallo, Islanda - Liechtenstein, Lussemburgo - Slovacchia

Martedì 17 ottobre 2023

Gruppo C: Inghilterra - Italia, Malta - Ucraina

Gruppo G: Lituania - Ungheria, Serbia - Montenegro

Gruppo H: Finlandia - Kazakistan (18:00), Irlanda del Nord - Slovenia, San Marino - Danimarca

Calcio d'inizio alle 20:45 CET, a meno che non sia indicato diversamente.

Gli Orange non possono permettersi passi falsi contro la Grecia

Highlights: Paesi Bassi - Grecia 3-0

I Paesi Bassi sono a tre punti dal secondo posto occupato dalla Grecia sebbene abbiano una partita in meno. Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Francia però il ritorno ad Atene diventa fondamentale per le loro speranze di qualificazione. Gli uomini di Ronald Koeman sono privi di molti giocatori per infortunio e ora affrontano una Grecia che venerdì ha battuto la Repubblica d'Irlanda per 2-0.

"I giocatori hanno capito che per potersi qualificare a EURO devono fare un ulteriore passo avanti", ha dichiarato l'allenatore Gus Poyet dopo il successo a Dublino. "Quindi lunedì è molto, molto importante per riuscire a qualificarci".

Lo sapevi? La Grecia ha perso solo una delle ultime 18 partite in casa: 1-0 contro la Spagna nel novembre 2021.

Il big match del Gruppo C

Highlights: Italia - Inghilterra 1-2

La partita forse più interessante dell'ottava giornata vede affrontarsi a Wembley le finaliste di EURO 2020: Inghilterra e Italia. I Tre Leoni hanno ottenuto un vittoria per 2-1 a Napoli nella prima giornata e adesso puntano alla nona partecipazione alla fase finale EURO nelle ultime dieci edizioni del torneo.

"Siamo contenti di questa grande mentalità dei ragazzi, ma vogliamo migliorare ancora", ha detto il Ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, sul cammino di qualificazione della sua squadra. "Non possiamo fermarci al punto in cui siamo ma dobbiamo continuare a migliorare come squadra".

Lo sapevi? La vittoria dell'Inghilterra sull'Italia a marzo è stata la prima in assoluto contro gli Azzurri in una competizione UEFA. In precedenza le due squadre si erano incontrate cinque volte, con quattro vittorie dell'Italia e un pareggio.

Finlandia e Kazakistan a caccia del secondo posto

Highlights: Kazakistan - Finlandia 0-1

Dopo le sconfitte della settima giornata, Finlandia e Kazakistan proveranno a vincere per tornare in corsa per i primi due posti quando si affronteranno a Helsinki. Attualmente le due squadre sono entrambe a 12 punti nel Gruppo H, a quattro lunghezze dalle capoliste Slovenia e Danimarca, che tuttavia devono ancora affrontarsi per la seconda volta.

L'unica precedente apparizione della Finlandia a una fase finale EURO è stata nel 2020, quando è uscita alla fase a gironi, mentre il Kazakistan non ha mai partecipato a un torneo importante, quindi la qualificazione è un obiettivo molto importante per entrambe le nazioni.

Lo sapevi? La Finlandia ha battuto il Kazakistan nei cinque precedenti ufficiali subendo un solo gol.

Altre partite in programma

Highlights: Cipro- Norvegia 0-4

Nell'ultima partita il norvegese Erling Haaland ha segnato una doppietta contro Cipro e nella prossima cercherà di andare nuovamente in rete per migliorare il suo bottino di sei gol nelle qualificazioni. Tuttavia il compito sarà più difficile questa volta dato che affronterà una Spagna che ha mantenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni.

Il difensore della Danimarca, Simon Kjær, batterà il record di presenze con la sua nazionale se scenderà in campo contro San Marino. Attualmente è a pari merito con il portiere Peter Schmeichel con 129 presenze, dopo aver raggiunto il traguardo nella settima giornata contro il Kazakistan.

Il Lussemburgo non ha mai raggiunto una fase finale di EURO o della Coppa del Mondo né ha mai vinto quattro partite delle qualificazioni. Una vittoria contro la Slovacchia lunedì sarebbe però la quarta del girone e li porterebbe a scavalcare gli avversari al secondo posto a sole due partite dalla fine.

