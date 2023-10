Italia - Malta 4-0: a Bari è festa azzurra

L'Italia ottiene la seconda vittoria consecutiva con Luciano Spalletti in panchina e resta al secondo posto nel Gruppo C di qualificazione all'Europeo 2024. In un San Nicola di Bari tutto esaurito, nella sfida contro Malta, gli Azzurri si impongono con un secco 4-0 trascinati da due reti di Domenico Berardi, alla prima doppietta in nazionale; era stato il "rientrante" Giacomo Bonaventura a sbloccare il risultato, poi a tempo quasi scaduto il guizzo di Davide Frattesi.



Chiamata a rispondere al successo dell'Ucraina, che con il 2-0 alla Macedonia del Nord l'aveva provvisoriamente scavalcata al secondo posto del girone, l'Italia parte subito forte. Manuel Locatelli con un gran destro da fuori area va vicino al bersaglio, poi un colpo di testa del difensore della Roma Gianluca Mancini scheggia la traversa. Al 23', però, la squadra di Spalletti sblocca il risultato.

Bonaventura tiene vivo un pallone gestito da Moise Kean e appena dentro l'area indovina un destro a giro che non lascia scampo a Henry Bonello, portiere di Malta: per il centrocampista della Fiorentina, che non giocava in nazionale da oltre tre anni, è il primo gol della carriera in Azzurro, dopo i quattro già collezionati in questo campionato con la maglia Viola.

Il raddoppio dei padroni di casa arriva nel recupero del primo tempo, ancora con uno splendido tiro a giro: il merito stavolta è di Berardi, che sfrutta alla perfezione uno scarico di Nicolò Barella e trova il palo più lontano con il suo sinistro. Nella ripresa l'Italia spinge ancora e va vicina al tris con Giacomo Raspadori, sul cui destro c'è una deviazione involontaria di Berardi che fa rotolare il pallone di poco fuori.

Giacomo Bonaventura, al rientro in nazionale, festeggia con Manuel Locatelli e Domenico Berardi dopo aver portato in vantaggio l'Italia contro Malta Getty Images

Per il 3-0 bisogna aspettare il 64', quando ancora l'attaccante del Sassuolo - che in nazionale non segnava da due anni - insacca questa volta di destro dopo il "buco" di Kean sullo scarico di Raspadori. Spalletti si affida ai cambi, la sua nazionale mantiene il possesso e crea qualche altro pericolo, trovando il quarto gol a pochi secondi dalla fine con il subentrato Frattesi, che con un sinistro rasoterra dal limite sorprende il portiere avversario. Per il centrocampista dell'Inter è il quarto gol nelle ultime tre partite in Azzurro.



Finisce 4-0, l'Italia mette nel mirino Wembley e la sfida di martedì contro l'Inghilterra: la nazionale di Gareth Southgate è in vetta al Gruppo C con tre punti di vantaggio.