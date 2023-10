Qualificazioni europee: vincono Spagna, Turchia e Albania

Nelle partite di giovedì delle qualificazioni a UEFA EURO 2024, la Spagna ha battuto la Scozia mettendo fine al cammino perfetto degli scozzesi, la Turchia ha avuto la meglio sulla Croazia e l'Albania ha superato la Cechia.

UEFA.com vi racconta le sfide della settima giornata del cammino verso la fase finale in Germania.

Calendario qualificazioni

Risultati di giovedì

Gruppo A: Cipro - Norvegia 0-4, Spagna - Scozia 2-0

Gruppo D: Croazia - Turchia 0-1, Lettonia - Armenia 2-0

Gruppo E: Albania - Cechia 3-0, Isole Faroe - Polonia 0-2

Gruppo I*: Andorra - Kosovo 0-3, Bielorussia - Romania 0-0

*La partita rinviata tra Israele e Svizzera è stata riprogrammata per mercoledì 15 novembre..

Classifiche aggiornate

Spagna - Scozia 2-0

Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa la Scozia passa in vantaggio verso l'ora di gioco ma la rete di McTominay viene annullata dal VAR. Dopo aver rischiato lo svantaggio, al 73' la Spagna va sull'1-0 col capitano Álvaro Morata su assist di Jesus Navas e raddoppia a quattro minuti dalla fine con Oihan Sancet blindando il risultato. Alla Scozia di Steve Clarke sarebbe bastato un pari per qualificarsi, ma nonostante la sconfitta la classifica continua a sorridere agli scozzesi.

Statistica: la Spagna ha vinto 25 partite casalinghe consecutive di qualificazione a EURO dalla sconfitta per 1-0 contro la Grecia a giugno 2003.

Croazia - Turchia 0-1

Alla Turchia basta la rete segnata alla mezz'ora da Barış Alper Yılmaz per scavalcare la Croazia in testa al Gruppo D sebbene i turchi abbiano una partita in più. Nella ripresa i padroni di casa tentano l'assalto ma il fortino della squadra allenata da Vincenzo Montella, alla prima con la Turchia, resiste portando a casa tre punti.

Statistica: la Croazia ha subito la sua prima sconfitta nelle qualificazioni a EURO dopo 11 partite (sette vittorie e tre pareggi nelle dieci precedenti).

Albania - Cechia 3-0

L'Albania batte con un netto 3-0 la Cechia grazie soprattutto alla doppietta nel secondo tempo di Taulant Seferi dopo il vantaggio iniziale di Jasir Asani. Per l'Albania la strada si fa adesso in discesa.

Statistica: l'Albania ha vinto quattro e pareggiato una delle ultime cinque partite di qualificazione a EURO. La Cechia prima di questa partita era in una striscia di sei partite senza sconfitte tra tutte le competizioni.

Altre partite

Erling Haaland ha segnato il suo quinto e sesto gol delle qualificazioni nella vittoria della Norvegia contro un Cipro ancora a secco di punti nel Gruppo A. La squadra dell'attaccante resta terza, a due punti dalla Spagna ma con una partita in più.

La Polonia ha raggiunto il secondo posto nel Gruppo E dopo la vittoria in trasferta contro le Isole Faroe. Sebastian Szymański e Adam Buksa sono andati in gol.

La Lettonia ha raccolto i suoi primi punti nel Gruppo D con una vittoria per 2-0 sull'Armenia. Pur non potendo arrivare tra le prime due, la Lettonia ha ottenuto una vittoria che le ha dato morale e ha intaccato le speranze di qualificazione dell'Armenia grazie ai gol di Jānis Ikaunieks e Daniels Balodis.

Le partite di venerdì

Gruppo B: Paesi Bassi - Francia, Repubblica d'Irlanda - Grecia

Gruppo F: Austria - Belgio, Estonia - Azerbaijan (18:00)

Gruppo J: Islanda - Lussemburgo, Liechtenstein - Bosnia-Erzegovina, Portogallo-Slovacchia

Le partite di sabato

Gruppo C: Ucraina - Macedonia del Nord (15:00), Italia - Malta

Gruppo G: Bulgaria - Lituania (18:00), Ungheria - Serbia

Gruppo H: Irlanda del Nord - San Marino (15:00), Slovenia - Finlandia (18:00), Danimarca - Kazakistan

Calcio d'inizio alle 20:45 CET, salvo diversa indicazione.

