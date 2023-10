Qualificazioni europee: vincono Italia, Ungheria e Danimarca

Nelle gare di qualificazione di sabato, Italia, Ungheria e Danimarca hanno fatto un passo verso la qualificazione a UEFA EURO 2024 battendo rispettivamente Malta, Serbia e Kazakistan.

Venerdì la Francia, il Belgio e il Portogallo hanno staccato il pass per la fase finale, mentre giovedì, la Spagna ha battuto la Scozia mettendo fine al cammino perfetto degli scozzesi, la Turchia ha avuto la meglio sulla Croazia e l'Albania ha superato la Cechia.

UEFA.com vi racconta le sfide della settima giornata del cammino verso la fase finale in Germania.

Risultati di sabato

Gruppo C: Ucraina - Macedonia del Nord 2-0, Italia - Malta 4-0

Gruppo G: Bulgaria - Lituania 0-2, Ungheria - Serbia 2-1

Gruppo H: Irlanda del Nord - San Marino 3-0, Slovenia - Finlandia 3-0, Danimarca - Kazakistan 3-1

Italia - Malta 4-0

II giocatori dell'Italia festeggiano la rete del 3-0 di Domenico Berardi contro Malta Getty Images

L'Italia ha mantenuto la pressione sull'Inghilterra, capolista del Gruppo C, con una convincente vittoria a Bari contro Malta. Giacomo Bonaventura, alla sua prima apparizione in azzurro dopo tre anni, segna il suo primo gol con la nazionale con un potente tiro al volo a metà del primo tempo. I campioni d'Europa in carica raddoppiano poco prima dell'intervallo con una conclusione precisa di Domenico Berardi dal limite dell'area. L'attaccante del Sassuolo segna un'altra rete poco dopo l'ora di gioco, raccogliendo un pallone vagante in area prima di depositarla in rete di destro. Entrato a partita in corso, Davide Frattesi realizza il poker dell'Italia con una rasoiata di sinistro dal limite dell'area poco prima del fischio finale. Statistica: a 34 anni e 53 giorni, Bonaventura è diventato il più anziano calciatore dell'Italia a segnare il suo primo gol in Azzurro. Ungheria - Serbia 2-1 Nello scontro diretto del Gruppo G, l'Ungheria si è presa il primo posto contro la Serbia vincendo 2-1. Dopo il vantaggio di Barnabàs Varga al 21', dopo dieci minuti gli ospiti pareggiano con Strahinja Pavlovic, ma vanno sotto sul finire del primo tempo con una splendida rete di Roland Sallai al volo da 25 metri. Nella ripresa i padroni di casa si difendono strenuamente portando a casa tre punti preziosi e il primo posto del girone con una partita in meno rispetto alla Serbia. Statistica: l'Ungheria è adesso imbattuta da nove partite. Danimarca - Kazakistan 3-1 La doppietta di Robert Skov permette alla Danimarca di ottenere una vittoria fondamentale a Copenaghen, arrivando a pari punti con la Slovenia, capolista del gruppo H. Jonas Wind apre le marcature su punizione al 36' prima del raddoppio di Skov su cross di Rasmus Højlund. All'inizio della ripresa, Skov segna la doppietta personale che chiude virtualmente la gara. Per il Kazakistan, Yan Vorogovskiy mette a segno il gol della bandiera al 58'. Statistica: Il capitano Simon Kjær ha raggiunto il record di 129 presenze con la Danimarca di una leggenda come Peter Schmeichel. Altre partite

Con la vittoria sulla Macedonia del Nord grazie alle reti di Georgiy Sudakov e Oleksandr Karavaiev, l'Ucraina è rimasta sulla scia dell'Inghilterra e dell'Italia nel Gruppo C. Gli ucraini ora sono a tre punti dai Tre Leoni e a pari merito con gli Azzurri, anche se hanno giocato una partita in più rispetto a entrambe le squadre.

La doppietta di Benjamin Šeško ha trascinato la Slovenia contro la Finlandia regalando una vittoria fondamentale nel Gruppo H.

L'Irlanda del Nord ha vinto la sua prima partita dalla prima giornata del Gruppo H, sconfiggendo senza difficoltà San Marino. Tuttavia nonostante il successo, l'Irlanda non può più arrivare tra le prime due posizioni per le vittorie di Slovenia e Danimarca.

Risultati di venerdì

Gruppo B: Paesi Bassi - Francia 1-2, Repubblica d'Irlanda - Grecia 0-2

Gruppo F: Austria - Belgio 2-3, Estonia - Azerbaigian 0-2

Gruppo J: Islanda - Lussemburgo 1-1, Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina 0-2, Portogallo - Slovacchia 3-2

Paesi Bassi - Francia 1-2

Highlights: Paesi Bassi - Francia 1-2

La Francia si assicura un posto a EURO 2024 grazie alla splendida doppietta di Kylian Mbappé. Dopo soli 7', il capitano dei transalpini va a segno con una volée acrobatica su cross di Jonathan Clauss. L'attaccante raddoppia all'8' della ripresa con un meraviglioso tiro fuori dalla portata di Bart Verbruggen. Nel finale, Mbappé sfiora la tripletta ma colpisce la traversa.

Statistica: con questa doppietta, Mbappé arriva a 42 gol in nazionale, piazzandosi al quarto posto nella classifica di tutti i tempi della Francia dietro Griezmann (44), Thierry Henry (51) e Giroud (54).

Austria - Belgio 2-3

Highlights: Austria - Belgio 2-3

Il Belgio, imbattuto, resiste alla rimonta dell'Austria e si qualifica grazie alla doppietta di Dodi Lukebakio e al gol di Romelu Lukaku al 58'. Gli ospiti sembrano a loro agio quando Lukaku segna la terza rete su passaggio preciso di Jeremy Doku, ma il tiro dalla distanza di Konrad Laimer e il rigore di Marcel Sabitzer danno qualche speranza ai padroni di casa. La squadra di Ralf Rangnick, però, non trova il terzo gol e rimane con sette punti di vantaggio sulla Svezia (terza), a cui restano tre gare da giocare.

Statistica: l'ultima sconfitta del Belgio nelle qualificazioni a EURO è stata quella per 1-0 contro il Galles a giugno 2015.

Portogallo - Slovacchia 3-2

Highlights: Portogallo - Slovacchia 3-2

Con una doppietta, Cristiano Ronaldo raggiunge un altro traguardo e assicura al Portogallo la qualificazione per la fase finale del prossimo anno in Germania. Il 38enne attaccante arriva a quota 125 gol in nazionale e lascia la squadra di Roberto Martínez a punteggio pieno nel Gruppo J. I lusitani passano in vantaggio con un potente colpo di testa di Gonçalo Ramos, poi Ronaldo trasforma dal dischetto dopo un fallo di mano in area di Denis Vavro. Il tiro deviato di Dávid Hancko dà speranza alla Slovacchia, ma Ronaldo capitalizza subito un cross di Bruno Fernandes. Lo straordinario gol dalla distanza di Stanislav Lobotka riaccende il finale, ma il Portogallo resiste e festeggia il posto a EURO 2024.

Statistica: il Portogallo ha perso solo una delle ultime 28 partite casalinghe di qualificazione a EURO (V21 P6).

Altre partite

Highlights: Repubblica d'Irlanda - Grecia 0-2

La Grecia approfitta della sconfitta dei Paesi Bassi per portarsi a tre punti di vantaggio sugli Orange, che però hanno giocato una partita in meno. Giorgos Giakoumakis e Giorgos Masouras vanno a segno nel primo tempo e suggellano il 2-0 in casa della Repubblica d'Irlanda.

Situazione simile per la Bosnia-Erzegovina, che ora è in testa con quattro punti sulla Slovacchia grazie alla vittoria contro il Liechtenstein. Nel primo tempo, Amar Rahmanović e Miroslav Stevanović regalano la vittoria agli uomini di Savo Milošević.

Risultati di giovedì

Gruppo A: Cipro - Norvegia 0-4, Spagna - Scozia 2-0

Gruppo D: Croazia - Turchia 0-1, Lettonia - Armenia 2-0

Gruppo E: Albania - Cechia 3-0, Isole Faroe - Polonia 0-2

Gruppo I*: Andorra - Kosovo 0-3, Bielorussia - Romania 0-0

*La partita rinviata tra Israele e Svizzera è stata rinviata a mercoledì 15 novembre.

Spagna - Scozia 2-0

Highlights: Spagna - Scozia 2-0

Dopo un primo tempo a reti bianche, al 73' la Spagna va sull'1-0 col capitano Álvaro Morata su assist di Jesus Navas e raddoppia a quattro minuti dalla fine con Oihan Sancet blindando il risultato. Alla Scozia di Steve Clarke sarebbe bastato un pari per qualificarsi, ma nonostante la sconfitta la classifica continua a sorridere agli scozzesi.

Statistica: la Spagna ha vinto 25 partite casalinghe consecutive di qualificazione a EURO dalla sconfitta per 1-0 contro la Grecia a giugno 2003.

Croazia - Turchia 0-1

Highlights: Croazia - Turchia 0-1

Alla Turchia basta la rete segnata alla mezz'ora da Barış Alper Yılmaz per scavalcare la Croazia in testa al Gruppo D sebbene i turchi abbiano una partita in più. Nella ripresa i padroni di casa tentano l'assalto ma il fortino della squadra allenata da Vincenzo Montella, alla prima con la Turchia, resiste portando a casa tre punti.

Statistica: la Croazia ha subito la sua prima sconfitta nelle qualificazioni a EURO dopo 11 partite (sette vittorie e tre pareggi nelle dieci precedenti).

Albania - Cechia 3-0

Highlights: Albania - Cechia 3-0

L'Albania batte con un netto 3-0 la Cechia grazie soprattutto alla doppietta nel secondo tempo di Taulant Seferi dopo il vantaggio iniziale di Jasir Asani. Per l'Albania la strada si fa adesso in discesa.

Statistica: l'Albania ha vinto quattro e pareggiato una delle ultime cinque partite di qualificazione a EURO. La Cechia prima di questa partita era in una striscia di sei partite senza sconfitte tra tutte le competizioni.

Altre partite

Highlights: Cipro - Norvegia 0-4

Erling Haaland ha segnato il suo quinto e sesto gol delle qualificazioni nella vittoria della Norvegia contro un Cipro ancora a secco di punti nel Gruppo A. La squadra dell'attaccante resta terza, a due punti dalla Spagna ma con una partita in più.

La Polonia ha raggiunto il secondo posto nel Gruppo E dopo la vittoria in trasferta contro le Isole Faroe. Sebastian Szymański e Adam Buksa sono andati in gol.

La Lettonia ha raccolto i suoi primi punti nel Gruppo D con una vittoria per 2-0 sull'Armenia. Pur non potendo arrivare tra le prime due, la Lettonia ha ottenuto una vittoria che le ha dato morale e ha intaccato le speranze di qualificazione dell'Armenia grazie ai gol di Jānis Ikaunieks e Daniels Balodis.

