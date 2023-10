Qualificazioni UEFA EURO 2024: cosa guardare alla settima giornata

Le qualificazioni a UEFA EURO 2024 proseguono giovedì con la Scozia che continua a sognare e la Francia a un passo dalla fase finale in Germania.

Qualificazioni EURO: facciamo i calcoli

Calendario e risultati della settima giornata

Giovedì 12 ottobre 2023

Gruppo A: Cipro - Norvegia, Spagna - Scozia

Gruppo D: Croazia - Turchia, Lettonia - Armenia (18:00)

Gruppo E: Albania - Cechia, Isole Faroe - Polonia

Gruppo I*: Andorra - Kosovo, Bielorussia - Romania

*La partita casalinga di Israele contro la Svizzera è stata rinviata



Venerdì 13 ottobre 2023

Gruppo B: Paesi Bassi - Francia, Repubblica d'Irlanda - Grecia

Gruppo F: Austria - Belgio, Estonia - Azerbaigian (18:00)

Gruppo J: Islanda - Lussemburgo, Liechtenstein-Bosnia-Erzegovina, Portogallo-Slovacchia

Sabato 14 ottobre 2023

Gruppo C: Ucraina – Macedonia del Nord (15:00), Italia – Malta

Gruppo G: Bulgaria – Lituania (18:00), Ungheria – Serbia

Gruppo H: Irlanda del Nord – San Marino (15:00), Slovenia – Finlandia (18:00), Danimarca - Kazakistan

Calci di inizio 20:45 CET salvo diversa indicazione

Scozia in cerca di un'improbabile doppietta

Highlights: Scozia - Spagna 2-0

"Per battere una nazione di questa portata bisogna essere tutti presenti", ha detto il difensore scozzese Ryan Porteous a UEFA.com dopo la celebre vittoria per 2-0 contro la Spagna alla seconda giornata. Quella sera, la squadra di Steve Clarke ha avuto solo il 32% di possesso palla, ma nella prossima potrebbe averne anche meno: una vittoria a Siviglia, però, le garantirebbe un posto a EURO.

La sconfitta in Scozia è arrivata nella seconda partita di Luis de la Fuente sulla panchina della Spagna. Da allora, la sua squadra ha vinto la UEFA Nations League e ha ritrovato la verve che aveva perso ad Hampden, vincendo 7-1 in Georgia e 6-0 in casa contro Cipro a settembre.

Appuntamento con il destino per la Francia

Highlights: Francia - Paesi Bassi 4-0

Didier Deschamps ripone la sua fiducia in Kylian Mbappé per la partita della Francia nei Paesi Bassi, dove la sesta vittoria consecutiva nel Gruppo B significherebbe un posto alla fase finale. Il 24enne attaccante non è stato particolarmente brillante sotto porta negli ultimi tempi (la maggior parte dei suoi gol sono arrivati dal dischetto), ma il Ct dei Bleus ha commentato: "Non sono preoccupato per lui, lo conosco bene. In questo momento non deve accontentarsi: anche quando fa bene, vuole fare meglio".

Mbappé potrebbe aver colto il momento giusto per affrontare i Paesi Bassi, privi di Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo e Memphis Depay per infortunio. Forse, il Ct Ronald Koeman proverà un senso di deja vu, perché la sua squadra è stata decimata da un'epidemia in ritiro prima della gara persa 4-0 contro i transalpini.

Ucraina e Macedonia del Nord pronte sui blocchi

Highlights: Ucraina - Inghilterra 1-1

Sulla carta, Inghilterra e Italia, finaliste di UEFA EURO 2020, erano candidate a qualificarsi insieme nel Gruppo C, ma gli azzurri hanno avuto una stagione tutt'altro che impeccabile. Dopo una sconfitta interna per 2-1 contro l'Inghilterra alla prima giornata, le cose si sono complicate ancora di più quando hanno pareggiato 1-1 contro la Macedonia del Nord, che aveva negato loro un posto alla Coppa del Mondo 2022 con una vittoria scioccante agli spareggi.

Mentre l'Italia spera nei tre punti in casa contro Malta, Ucraina e Macedonia del Nord si incontrano a Praga e sono a pari merito, con l'Italia a sette punti che spera di strappare il secondo posto nel girone. La squadra di Serhiy Rebrov ha pareggiato contro l'Inghilterra nell'ultima gara e ha il vento in poppa. "Le prossime due partite potrebbero cambiare tutto", ha detto il macedone Elif Elmas dopo il pareggio contro l'Italia.

Altre partite

Highlights: Turchia - Croazia 0-2

Vincenzo Montella avrà un compito arduo nella sua prima partita sulla panchina della Turchia, che affronterà la Croazia a Osijek. Le squadre sono a 10 punti a pari merito nel Gruppo D, ma la Croazia ha giocato una gara in meno. I tre precedenti confronti diretti in Croazia si sono conclusi con un pareggio.

L'Austria ospita il Belgio, con le due squadre a pari merito (13 punti) e sette lunghezze di vantaggio in testa al Gruppo F: chi vince accederà sicuramente a EURO 2024. Attenzione a Romelu Lukaku, autore di otto gol in cinque gare di qualificazione.

Domenica si gioca la sfida tra le vicine Ungheria e Serbia nel Gruppo G; i padroni di casa sono in vantaggio grazie al successo esterno per 2-1 all'inizio delle qualificazioni. Nel frattempo, il Gruppo H resta in grande equilibrio: un solo punto separa Slovenia, Danimarca, Finlandia e Kazakistan in testa alla classifica.

Scarica l'app di EURO 2024