Italia-Ucraina 2-1: Frattesi regala la prima gioia a Spalletti

L'Italia ottiene la prima vittoria sotto la gestione di Luciano Spalletti e rilancia le sue ambizioni di qualificazione a UEFA EURO 2024. A San Siro, nella sesta giornata del Gruppo C, gli Azzurri battono 2-1 l'Ucraina grazie a un ottimo primo tempo e la raggiungono al secondo posto in classifica [con una partita in meno]: nella Scala del Calcio è decisiva la doppietta di Davide Frattesi, che vanifica il gol del capitano Andriy Yarmolenko.



Italia-Ucraina 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il Ct di Certaldo rivoluziona la formazione reduce dall'1-1 a Skopje contro la Macedeonia del Nord, presentando cinque volti nuovi; dall'altra parte il suo collega Serhiy Rebrov recupera il capitano Yarmolenko ma lascia in panchina la stella del Chelsea Mykhailo Mudryk. Gli Azzurri partono forte, attaccando e pressando alti gli avversari. Le prime due occasioni sono per Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori, ma la mira dei giocatori del Napoli non è quella giusta.

Al 12' la nazionale di Spalletti passa. Yukhym Konoplia perde l'equilibrio e lascia il pallone a Mattia Zaccagni, l'assist per Frattesi è perfetto e il neo centrocampista dell'Inter fa centro di destro: 1-0. Il raddoppio arriva poco prima della mezzora, ancora grazie a Frattesi che raccoglie un tiro di Nicolò Zaniolo e dopo una carambola su Raspadori batte Heorhiy Bushchan con una conclusione in scivolata. Per il 23enne nato a Roma è il terzo gol in nazionale.

L'Italia abbassa un po' i ritmi e Gianluigi Donnarumma deve superarsi sul sinistro di Artem Dovbyk, attaccante del Girona. Ma prima dell'intervallo l'Ucraina riesce a rientrare in partita. Ancora Dovbyk, servito da Yarmoleno, testa i riflessi del portiere del Paris Saint-Germain, Federico Dimarco respinge male e proprio il capitano ospite appoggia in rete a porta vuota.

Si va al riposo con gli Azzurri avanti di un gol e nella ripresa la squadra di Rebrov continua ad attaccare. Manuel Locatelli si immola con coraggio sulla conclusione di Oleksandr Zinchenko, servito dallo scatenato Dovbyk, poi lo stesso attaccante ucraino può calciare da posizione favorevole ma non centra lo specchio della porta.

Gianluigi Donnarumma , capitano dell'Italia contro l'Ucraina Getty Images

La squadra di Spalletti si riorganizza con il passare dei minuti e sfiora altre tre volte il gol. Prima Zaccagni calcia clamorosamente a lato sull'assist di Zaniolo, poi Raspadori trova la miracolosa respinta di Bushchan, che mette in angolo con la punta delle dita. A 20 minuti dalla fine sembra fatta per il tris Azzurro, ma Locatelli colpisce una clamorosa traversa, con Nicolò Barella che mette fuori sul successivo tap-in.



Highlights: Macedonia del Nord-Italia 1-1